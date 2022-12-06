Издание «Русская весна», комментируя ролик, отмечает, что, несмотря на большое количество православных в ВСУ, поляки «хорошо понимают, что ни один называющий себя православным украинский солдат им не ответит».

Здесь хорошо подмечено — «называющий себя православным украинский солдат». Назваться можно кем угодно, но, учитывая, что происходило на Украине в последние годы, — истинных православных в ВСУ уже нет.

По данным Минюста Украины, в 2018 году на территории страны было зарегистрировано 136 крупных организаций, которые заимствовали в свои культы, ритуалы и идеологии элементы неонацизма и откровенного сатанизма.

Более того, еще в 2014 году Украина стала первой страной на постсоветском пространстве, где официально зарегистрировали сатанинскую организацию.

Поэтому поляки могли смело сжигать Библию, называя это «борьбой с Русским миром». Они пришли на «помощь» таким же безбожникам, как и они сами.

Поэтому у них теперь «карательные функции», как пишет Анна Пономарева в материале под заголовком «Под патронажем НАТО Киев зачищает Днепропетровскую область», опубликованном на портале ИА «Аналитическая служба Донбасса».

Эта статья заслуживает, чтобы ее не редактировали, поскольку хорошо обозначена цель Польши, а в выборе средств власти этой страны ничем не гнушаются.

Анна Пономарева напоминает, что в Минобороны России периодически сообщают о ликвидации сотен польских военных, которые на Украине позиционируются в качестве наемников. Однако присутствующего в этой стране контингента меньше не становится. Взамен погибших поляки присылают новые ресурсы, причем давно очевидно, что приезжают в массе своей не солдаты удачи, которые маскируются формой ВСУ, а профессиональные кадры.

Так, недавно в Днепропетровскую область прибыл сводный отряд из сотрудников спецслужб и бойцов спецназа Польши. Миссия у них самая что ни на есть гнилая — третировать местное население. Официально это звучит как поиск коллаборантов, а, по сути, речь идет об исполнении функции карателей. Причем это подразделение не подчиняется ВСУ, а передано в оперативное управление командованию НАТО.

«По сведениям, полученным от наших источников в ВСУ, в город Марганец прибыло подразделение, состоящее из военнослужащих специальных служб и подразделений специального назначения Польши, переодетых в украинскую форму. Основная задача у них — проведение фильтрации и зачистки лиц, оказывающих, как они говорят, «пособническую помощь России», — цитирует РИА «Новости» представителя российских силовых структур.

Автор отмечает, что «в принципе, ничего нового — польские боевики и раньше занимались геноцидом русскоязычного населения в Харьковской и Херсонской областях после того, как территории этих регионов были оккупированы ВСУ, и продолжают это делать — свидетельств тому немало. Гиен не останавливают и колоссальные потери как на передовой, так и в результате ракетных ударов по временным пунктам их дислокации. На Украине они чувствуют себя по-хозяйски.

Это проявляется и во взаимоотношениях с так называемыми сослуживцами украинского происхождения. У поляков свои привилегии, и к местным они относятся как к людям второго сорта, из-за чего между ними регулярно происходят конфликты, которые зачастую заканчиваются дракой и перестрелкой. По информации офицера народной милиции Луганской Народной Республики Андрея Марочко, который ссылается на данные разведки, помимо установленного денежного довольствия, поляки получают дополнительные финансы в виде пожертвований от западных «меценатов», а также большое количество экипировки и спецсредств, в отличие от украинцев.

Впрочем, все эти конфликты — лишь небольшие издержки с точки зрения польского руководства, когда речь идет о грандиозных планах и реализации уже давно не тайных фантазий о возвращении «кресов всходних», то есть об аннексии западных областей Украины — Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской. То, что механизм захвата чужой территории уже разработан, не вызывает сомнений. К его реализации приступят, видимо, с учетом опыта столетней давности, когда так называемое правительство Украины в изгнании во главе с Петлюрой подписало соглашение и, по сути, продало полякам западные регионы. Но для начала миру представят спектакль на тему плебисцита с обоснованием его необходимости.

Как на днях заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, в областях Западной Украины уже готовятся к проведению референдумов «с целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений» Польши по примеру успешного российского опыта. В настоящий момент по указанию польского президента Анджея Дуды профильные ведомства оперативно стряпают официальное обоснование притязаний Варшавы.

По словам главы СВР, точкой отсчета в архивных исследованиях стала Волынская резня 1943 года, то есть массовые убийства этнических поляков, которые были организованы ОУН-УПА (организация запрещена в России) на территориях нынешних Волынской, Ровенской и северной части Тернопольской областей Украины. В Варшаве торопятся, считает Сергей Нарышкин, поскольку опасаются, что «старшие партнеры по НАТО» в ближайшее время попытаются договориться с Москвой и без учета интересов Польши, которая заслуживает компенсацию за свое активное участие в делах Украины.

Зачем Варшаве нужны проблемы (в том числе с бандеровщиной и потенциальными столкновениями между польскими и украинскими националистами), которые она получит в случае захвата областей Западной Украины, не понятно. Но охота — пуще неволи.

А что касается Зеленского, то он, судя по всему, готов к тому, чтобы стать новым Петлюрой. Гражданам Польши еще в мае был предоставлен особый правовой статус на Украине. С согласия Киева Варшава разместила у себя центр обработки данных украинской налоговой службы. При этом его обслуживанием занимаются компании, близкие к польским спецслужбам, при поддержке американских фирм Dell, IBM и Cisco. Параллельно поляки скупают активы украинского АПК и сельхозземли«.

«В общем, определенные договоренности с Дудой, исходя из того, что сейчас происходит во взаимоотношениях между Киевом и Варшавой, уже заключены. Дело за малым — за мишурой, тем более что организовать постановочные референдумы нетрудно, особенно на фоне хаоса, в котором сегодня пребывает Украина», — подчеркивает Анна Пономарева.

Приведем еще несколько фрагментов из другого материала. А именно из статьи для «Независимого военного обозрения» профессора кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической академии МИД России, руководителя Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктора исторических наук Владимира Винокурова.

Он пишет: «Известно, что Варшава неоднократно на протяжении своей истории мечтала создать польское государство от Балтийского до Черного моря. В середине 2000-х это был проект «Инициатива трех морей» («Триморье»), спровоцированный ростом антироссийских настроений в Европе при непосредственном содействии тому США. Проект позволял уже тогда создать условия, при которых европейцы будут вынуждены покупать дорогой американский СПГ вместо российского трубопроводного газа. При этом экономическая выгода для европейских потребителей подменялась разговорами о необходимости борьбы с Россией и защитой от нее европейской демократии. Но антироссийское лобби в Европе во главе с США не смогли довести этот проект до своего логического завершения, и сегодня он скорее мертв, чем жив.

На замену ему был разработан «Люблинский треугольник» (Lublin Triangle): соглашение между Украиной, Польшей и Литвой, подписанное 28 июля 2020 года, к 450-летию со дня Люблинской унии — договора между великим княжеством Литовским и королевством Польским, объединившим их в одно государство — Речь Посполитую. Официальная цель «треугольника» — развитие сотрудничества между сторонами в разных сферах: безопасности, экономики, инвестиций, туризма и торговли. Однако тот факт, что территории этих стран когда-то входили в состав единого государства, придает сегодня такому объединению и иные смыслы.

Центральное место в соглашении «Люблинский треугольник» занимает вопрос «российской угрозы».

Как отмечает Владимир Винокуров, «не мытьем, так катаньем, под видом унии, «треугольника» или «миротворческой миссии» Польша желает вернуть себе «исконно польские земли», то есть оккупировать четыре области Западной Украины».

А в Киеве сидит Зеленский, который называет себя Президентом Украины. Он заявляет, что украинцы защищают весь «демократический мир», когда страна трещит по швам.

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