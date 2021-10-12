Магомед Алмазов родился в 1946 году в городе Атбасар Целиноградской области Казахской АССР. В 1954 году семья Алмазовых переехала в Алма-Ату, где Магомед окончил шесть классов, а общеобразовательный курс он завершил в Грозном, где семья поселилась в 1959 году, после возвращения на родину.

В 1963 году Магомед Алмазов поступил в Грозненский нефтяной институт на факультет «Промышленное и гражданское строительство». После второго курса очного обучения он перевёлся на вечернее отделение, потому как в большой семье, где нужна была материальная поддержка, он был старшим сыном.

Так в 1965 году в проектной организации «Чечингкоммунпроект» в должности инженера-проектировщика началась профессиональная деятельность Магомеда Алмазова, хотя опыт строительного мастерства он получил ещё в детстве, когда помогал отцу строить дом, и в годы студенческой производственной практики, где успел поработать каменщиком и даже получить третий разряд квалификации.

В 1969 году дипломированного специалиста призвали в ряды Советской армии. Служил в строительных войсках Среднеазиатского военного округа, участвовал в строительстве военных объектов: казарм для солдат, полигонов, военной инфраструктуры, жилых домов для военнослужащих и т. д.

По окончании службы он вернулся на родное предприятие, а через два года перешёл работать в строительно-монтажное управление № 6 (СМУ-6) Чечено-Ингушского управления строительством (ЧИУС). Здесь с 1972 по 1984 год он прошёл путь от мастера, прораба, начальника участка и дослужился до главного инженера.

Руководство ЧИУС в лице Эльмурзы Исмаилова уважало деловые качества и профессионализм Магомеда Джабраиловича, высоко ценило его работоспособность и ответственное отношение к своему делу. Алмазову всегда поручали самые ответственные участки. Плановая система советского строительства требовала сдачи объекта качественно и в срок.

Одной из таких работ была и вышеупомянутая установка оборудования ЛЧ-35-600 по проекту Чехословакии и Ленинграда, на прилегающей территории НПЗ им. Анисимова, с резервуарным парком, градирней (специальные устройства для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха), подъездной железной дорогой. Установка началась в январе 1974 года и уже летом 1978 года в Чечено-Ингушетии был получен первый высокооктановый бензин А-92 и А-93. За заслуги перед отечественной промышленностью, а это был действительно прорыв во всех сферах народного хозяйства республики, Магомед был награждён Почётной грамотой Верховного Совета ЧИАССР и званием заслуженного строителя ЧИАССР.

Помимо этого, Алмазов руководил очень важным для города Грозного масштабным строительным объектом — реконструкцией улицы Ленины и площади Минутка. Сюда входило строительство подземных переходов, вынос трамвайной линии с улицы Ленина, строительство путепровода через железную дорогу на улице Сайханова, вынос подземных коммуникаций, строительство троллейбусной линии и т. д.

СМУ-6 под руководством Алмазова занималось и строительством туберкулёзной больницы в Грозном на улице Ленина, строительством многоквартирных жилых домов и других объектов народного хозяйства.

С 1984 по 1987 год Магомед Джабраилович работает в Грозненском СМУ треста «Союзспецпромстрой».

В мае 1987 года он командирован в Монгольскую Народную Республику по программе интернациональной помощи, где четыре года вместе с другими специалистами из бывших союзных республик строил в степях Монголии спецобъекты.

Домой Магомед Алмазов вернулся летом 1991 года, можно сказать, в другую страну, где шёл коренной перелом всей экономической и политической системы, а в августе произошла попытка захвата власти, событие, известное в истории как Августовский путч. Вскоре и в его родном городе начались военные события.

В декабре 1994 года Магомед переезжает в Ингушетию. В молодой строящейся республике были остро востребованы специалисты такого уровня, как Магомед Алмазов. Он продолжает свою профессиональную деятельность во благо родной республики, занимается строительством различных объектов народного хозяйства, в том числе и инженерными сетями. Но в его строительной истории есть ещё одна светлая страница.

«В 1996 году мне посчастливилось принять участие в строительстве Мемориала памяти и славы в городе Назрани, — говорит Магомед Джабраилович. — Это были незабываемые, насыщенные дни общения с великим ингушским художником, автором проекта Мурадом Полонкоевым».

Надо отметить, что проект мемориала был подготовлен организацией «Кабалгражданпроект» и предусматривал строительство башен на грунтовой подушке, однако Алмазов настоял на том, чтобы основание башен переделали на свайное поле. Так было надёжнее. Проект переделали, и он успешно сегодня функционирует и радует не только жителей, но и гостей республики.

Сегодня Магомед Джабраилович на заслуженном отдыхе. Живёт в кругу своей большой семьи, рядом со своей супругой, в окружении заботливых детей и внуков. Заслуженный строитель ЧИАССР с честью и достоинством выполнил возложенную на него судьбой полувековую миссию строителя, за что по праву могут гордиться его потомки. А если дополнить сказанное характеристикой его личностных качеств, то Магомеда Алмазова глубоко уважают и почитают бывшие коллеги, родные и близкие, знакомые и просто те, кто с ним когда-либо соприкасался, потому как он никогда не забывал золотое правило, что уважение должно быть взаимным.