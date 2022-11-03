Пользователи в России не спешат отказываться от WhatsApp

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WhatsApp сохраняет популярность у российской аудитории. Трафик в мессенджере в октябре был более чем на 20% выше прошлогодних показателей, в том числе, в рабочее время. Такие выводы сделали специалисты МегаФона, проанализировав онлайн-активность абонентов.

В октябре объем трафика в WhatsApp в будние дни с 8 до 18 часов увеличился на 23% относительно аналогичного периода прошлого года. Несмотря на заявления о возможных ограничениях и запретах, мессенджер не теряет популярности.

Telegram продолжает расти быстрее, на 251% к прошлогодним значениям, и в рабочие часы уже втрое превышает объем трафика в WhatsApp. В результате такого роста перераспределились доли в общем объеме мессенджеров: на Telegram приходится 73% трафика, на WhatsApp — 25%. Годом ранее объем передачи данных в этих мессенджерах был примерно на одном уровне.

В то же время звонить пользователи по-прежнему предпочитают в WhatsApp — он лидирует среди мессенджеров по объему голосовых вызовов. Telegram преимущественно используют для переписок, пересылки медиафайлов и просмотра новостей.

Доля Viber среди популярных мессенджеров составляет всего 2%, его трафик незначительно сократился по сравнению с прошлым годом. Приложения Signal и Tam Tam выросли, но по-прежнему занимают суммарно в общем трафике мессенджеров менее 1%.

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