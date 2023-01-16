Благотворительность

Поддержка матерей

Помощь и поддержка бойцам СВО от Ингушского регионального отделения Союза женщин России

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Гуманитарную и иную помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, продолжает оказывать Ингушское региональное отделение Союза женщин России.

— Жёны и матери военнослужащих, участвующих в СВО, не могут оставаться равнодушными и безучастными к тому, как выполняют свой долг их близкие, — говорит председатель регионального отделения Мадина Ужахова, — стараясь внести свой вклад в победу. Наша главная забота — это, прежде всего, комфортная и удобная в эксплуатации в условиях местности пребывания одежда и обувь, ну и, разумеется, техническое оснащение наших бойцов.

Так, по инициативе и при непосредственном участии Натальи Тамиловой, которая долгое время проживала в Ингушетии и сегодня, несмотря на переезд в другой город, состоит в членстве Ингушского регионального отделения Союза женщин России, а её родные продолжают нести службу в 503-м полку Троицкого гарнизона, для наших бойцов приобретены предметы технической поддержки и гуманитарная помощь в виде продуктов и медикаментов. Это беспилотный летательный аппарат, палатка для проживания, а также тёплая одежда, состоящая из термобелья, обуви, головных уборов; продуктовые наборы и медикаменты первой необходимости. Всё это доставлено нашим бойцам по месту дислокации полка.

Напомним, что это не первая акция Ингушского регионального отделения Союза женщин России в поддержку наших военнослужащих. С первых дней СВО женщины Ингушетии оказывают поддержку и помощь нашим бойцам, а также не оставляют без внимания их родных и близких.

— Для нас главное, — говорит Мадина Ужахова, — чтобы ребята чувствовали нашу заботу, поддержку со стороны их матерей, жён и сестёр, чтобы они знали, что мы их ценим, ждём и верим в их скорейшее возвращение живыми и здоровыми домой. Это наш долг — помогать и как-то облегчить их положение. Пользуясь случаем, хотим поблагодарить всех, кто помогает нам проводить подобные акции.

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