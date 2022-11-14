Ранее сообщалось, что власти Ингушетии единовременно выплатят семьям мобилизованных жителей республики по 100 тысяч рублей, а также выделят земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Помимо этого, Глава Ингушетии будет перечислять часть зарплаты на помощь мобилизованным.

Помощь семьям участников СВО по новому указу подразумевает, в частности, зачисление их детей в детсады без очереди. Им отменяют родительскую плату за детсад. Помимо этого, дети получат возможность бесплатного отдыха и лечения. Еще одним важным бонусом станет содействие в направлении на лечение по квотам в другие регионы страны. Школьникам из семей мобилизованных, включая старшеклассников, гарантируют бесплатное горячее питание, а абитуриенты получают приоритетное право поступить в ссуз.

Родители мобилизованных резервистов смогут пройти профосмотры в медучреждениях Ингушетии, бесплатно получить рецептурные препараты. Безработным помогут с оформлением соцвыплат и с последующим трудоустройством. Кроме этого, мобилизованные и члены их семей будут на год освобождены от уплаты транспортного и имущественного налогов.

«Все мобилизованные должны знать, что их вопросы будут решаться в приоритетном порядке»,- сказал Махмуд-Али Калиматов, комментируя подписанный им документ.

В числе других министерств и ведомств региона, которые будут оказывать помощь семьям участников СВО, одно из главных мест занимает министерство образования республики, которое приступило к выполнению мероприятий, предусмотренных в рамках Указа Главы Республики Ингушетия «О мерах поддержки для семей мобилизованных».

Как нам удалось выяснить, не во всех школах республики обучаются дети, у которых родители призваны в армию по частичной мобилизации. К одной из них относится и Джейрахская средне-общеобразовательная школа имени И. С. Льянова.

«На сегодняшний день мобилизованных из Джейрахского района, чьи дети учатся в нашей школе, нет, но если в будущем такие дети появятся, то мы обязательно будем оказывать им социальную поддержку, — пояснила директор ГБОУ «СОШ-Детский сад с. п. Джейрах» Эсет Тачиева. — Дело в том, что согласно данных из районного военкомата, всего по Джейрахскому району мобилизовано три человека, но среди них нет военнослужащих, чьи дети учатся у нас в школе».

Что касается организации горячего питания, дирекция СОШ Джейраха в прошлом году по заданию Минобрнауки провела работу по проверке готовности инфраструктуры образовательного учреждения, в том числе пищеблоков и всей системы по обслуживанию учащихся.

«Руководством школы была дана оценка текущего состояния материально-технической базы нашего пищеблока и выявлена общая потребность финансовых средств для дооснащения и реконструкции здания школы с целью обеспечения всех обучаемых с 1 по 11 классы горячим питанием, — говорит Эсет Магамедовна. — Сюда входит текущий и капитальный ремонты объекта, оснащение или плановая замена оборудования, мебели и всего необходимого для того, чтобы создать благоприятные условия детям. Рассчитав среднюю ежегодную потребность для стопроцентного обеспечения детей горячим питанием в будущем, мы отправили в вышестоящее ведомство необходимые справки». На сегодняшний день пищеблок Джейрахской школы, 2014 года постройки, рассчитан на 180 посадочных мест, и, как говорит директор школы, пока что этого им хватает, чтобы накормить детей в три смены. Но если в будущем будет принято решение по горячему питанию для всех школьников, и будут охватываться все классы, то здесь потребуется дооснащения полного цикла.

«Поэтому когда мы подавали информацию о готовности нашего образовательного учреждения по организации бесплатного горячего питания для школьников, мы вносили свои предложения по совершенствованию имеющихся резервов. Хочу отметить, что эта информация была подготовлена для включения в доклад комиссии государственного совета Российской Федерации по направлению образования вопросов по дальнейшему совершенствованию школьного питания», — отметила она.