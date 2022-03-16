В работе заседания приняли участие депутаты Магомет Парчиев, Ахмед Цороев, министр природных ресурсов и экологии Ахмедхан Шадиев, представители Минимущества Хажмурад Беков, Ваха Чемурзиев, доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета Ингушского госуниверситета Мурад Булгучев, руководитель Ингушского НИИ сельского хозяйства Магомед Базгиев, помощник председателя НС Руслан Харсиев.

В ходе совещания обсудили вопросы создания экспертного совета при комитете парламента по аграрной политике и природопользованию. Спикер обосновал, почему считает, что его работа положительно повлияет на принятие профильным комитетом решений, нормативных актов в области аграрного сектора.

«Каждый из присутствующих здесь — компетентный специалист в области сельского хозяйства. Уверен, что вы внесете положительную лепту в это дело. Наша цель совершенствовать законодательство в сфере агропромышленного комплекса республики, опираясь на вашу осведомлённость в этих вопросах», — подчеркнул он.

После утверждения состава руководителем экспертного совета единогласным решением избран был Руслан Харсиев. Участники встречи отметили своевременность и необходимость его создания, выразив уверенность в эффективности его деятельности.

«В состав экспертного совета вошли специалисты именно по земле. Ваши знания и опыт окажут эффективное содействие в решении обсуждаемых задач, в том числе и в деле совершенствования нормативной базы в сфере природопользования», — заметил Магомет Парчиев.

В связи с этим председатель предложил разработать положение о совете, определить основные направления его деятельности, разработать график работы, соответствующие локальные акты.

Тумгоев отметил, что в сложившихся условиях самым актуальным является вопрос активного развития личных подсобных хозяйств. Прозвучало, что несмотря на федеральные и республиканские законы, отсутствуют конкретные программы развития ЛПХ.

Спикер предложил изучить всю существующую законодательную базу по земельному вопросу и принять участие в разработке региональной программы развития ЛПХ.

«Личный сектор должен стать составной частью АПК региона и должен пользоваться максимальной поддержкой государства — льготные кредиты, субсидии, ГСМ, семена и удобрения. Нынешняя конъюнктура требует использования каждого клочка земли. Большие перспективы имело бы создание в каждом селе кооперативов: обслуживающих, закупочных. Это станет хорошим стимулом для товаропроизводителей ЛПХ», — подчеркнул он.

Одним из проблемных является вопрос распределения земельных участков. На сегодняшний день нет четкого распределения границ населенных пунктов, а это в свою очередь усложняет процесс выделения земель сельскохозяйственного назначения. По этой причине спикером озвучено предложение о разработке порядка распределения земель с учетом норм федерального и регионального законодательств.

«Считаю, что в этом вопросе опыт научно-исследовательского института будет полезен», — отметил Тумгоев.

В свою очередь, Научно-исследовательский институт сельского хозяйства выразил готовность к сотрудничеству. В настоящее время НИИ активно сотрудничает с федеральными научными организациями по многим направлениям, в частности, в вопросах развития наиболее востребованного в регионе — семеноводческого хозяйства.

В рамках оказания помощи развития ЛПХ Тумгоев предложил организовать племенное хозяйство, являющееся неотъемлемым элементом современного сельского хозяйства. Это позволит успешно участвовать в федеральных программах и получать господдержку для увеличения производства качественной животноводческой продукции в регионе, способствуя тем самым эффективному развитию аграрного сектора.

Также, участники совещания обсудили вопрос инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, который остро стоит в регионе. Спикер обещал оказать содействие в разрешении данного вопроса.

В завершение встречи председатель Народного собрания поблагодарил участников заседания, а также предложил расширить аудиторию участников обсуждения вопросов посредством изменения формата проведения таких встреч на «круглый» стол.

«Такая форма позволит привлечь еще больше специалистов в области аграрного развития, наиболее опытных представителей сельского хозяйства, заинтересованных лиц, что положительно скажется в разрешении вопросов развития аграрного сектора в регионе», — заметил спикер.