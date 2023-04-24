Если задуматься над этим понятием, то каждый подчеркнёт в них сакральное понимание слова «родина». Без истинного понимания сути этого нет гармоничной личности. Ибо без родины человек одинок, он потерян, изолирован от общества.

Относительно ингушского народа — понятие «родина» особенно близко было ему в годы сталинской депортации и трагических событий осени 1992 года, когда ингуши были изгнаны из Пригородного района.

В годы сталинской депортации народ показал, что он не смирится, и никогда не сможет прижиться в новых местах, хотя власть сделала всё, чтобы оторвать людей от родных мест, сделав их изгоями. Но жизнь доказала обратное, доказала, что чужбина не сможет стать для человека той самой родиной, в которой заключён смысл сакрального понимания. Как раз таки эти трагические страницы в жизни ингушского народа сделали более значимыми и чувственными такие понятия, как отчий дом, земля предков, родная природа и тому подобное.

Надо отметить, что мы рассматриваем понятие «родина» в духовном его осмыслении, а такие понятия, как земля — источник благ, или дом — как надёжная защита от внешнего посягательства и природного воздействия, представляются как само собой разумеющиеся.

Сегодня мы живём во времени, когда люди разбежались по всему миру. На каком только континенте ни встретишь своего земляка, где только ни услышишь родную речь! Далеко от родины вырастает уже второе поколение, но даже им с молоком матери уже вкладывается сакральное понятие «родина», которая, несомненно, там, где проживают представители его народа. Об этом очень ярко говорит сюжет романа «Из тьмы веков», где автор И. Базоркин показал, что основная мысль о прекрасном в бытие ингушского народа, его представления о гармонии и миропорядке сконцентрированы в понятии «жить среди своего народа и на своей земле».

Эта идея удачно вложена в уста одного из героев романа, который говорит: «Пусть ищут счастье там, где живут. А если не найдут его под ногами, пусть умрут и лягут в ту землю, которая их родила. Смерть в родном краю краше жизни на чужбине». К этой мысли автор подвёл своих читателей посредством жизни главного героя Калоя, родители которого в поисках счастья отправились в далёкую Турцию и обрели там смерть. А сыну Калою, который вырос на родной земле, и всем, кто желает последовать за такими, как они, Турс — отец, завещал эти самые пророческие слова.

Обратиться к этому роману, поистине народному произведению, нас заставляет то, что здесь ярко показаны духовные ценности ингушского народа и красной линией проведена и образно раскрыта тема родины.

«Вон древний аул Кёрбете, под ним многобашенные аулы Эрзи, Ляжг, вон в лесу Бейни, над ним, на Столовой горе, маленькой точкой виден храм Мят-села... Всё это — страна отцов, древняя колыбель народа...», — говорит герой Калой.

«А я здесь как рыба в воде! Скучать работа не даёт, — говорит он в другом сюжете. — На горы гляну — глаз отдыхает. И отец завещал: живи и добивайся счастья на своей земле! А уж он, наверно, хлебнул от чужих мест! Я — Эги. И род свой буду держать здесь. Чтоб гнездо моих предков не поросло бурьяном!»

«Я знаю одно: из земли я вышел, земля меня кормила, как мать, она же станет мне последней постелью. И вот я вернулся к родной земле... Здесь солнце исцеляет, здесь дождь из масла... Где и что ещё мы хотели найти, уходя от такого народа? Мы были слепы!.. я вернулся уже не для жизни... а чтоб лечь там, где лежат отцы и братья...», — говорит другой герой романа — Хамбор.

Идея о святости родной земли показана и в клятве главного героя, которую он произносит у каменного обелиска, поставленного им в память о своих погибших на чужбине родителях: «Мой отец и моя мать! Я, который никогда не видел ваших лиц, не ел из ваших рук, я чтил вашу память священно! Я клянусь горем вашего последнего часа, счастьем всей жизни моих близких, клянусь, что никогда не нарушу завета твоего, отец, и не покину этой земли, как ты велел! Я буду добывать счастье своё здесь, в краю, по которому так тосковали ты и я...».

В этих словах как нельзя лучше сконцентрированы три особенности, по которым Г. Гачев осмысляет целостность народа: первая — это природа (космос), в которую погружён каждый народ, то есть среда его обитания; вторая — склад его души (психея), которая в свою очередь находится в тесной зависимости от первой; третья — логика его ума, то есть образ мышления (логос).

Очень колоритную речь произносит герой Калой в адрес своего молочного брата Виты, который как бы в поддержку предложил ему свою родовую башню, гневно осуждая его только за одну мысль, отдать свою башню: «Человек без земли — тля, которая ест чужое!.. А что, если завтра скажут тебе, как сказали когда-то нашим отцам: уходи! К кому пойдёшь, если у тебя не будет здесь ничего? А башня примет. Её стены слышали первый плач твоего предка, и не известно, чей плач они услышат последним... Но пока ты жив, у тебя должна быть башня и горсть земли. Иначе ты — раб, у которого только руки».

Очень трогательно передает в романе автор природную близость народа к своим местам, когда Турс покидает свою родину. «Опустели серые громады гор, на которых, вцепившись корнями в расщелины скал, стояли редкие сосны», — пишет он, как бы призывая героя не покидать свою землю, ибо здесь, на родине, можно выжить, даже если ты, как эта сосна, растёшь на голых камнях, «вцепившись корнями в расщелины скал» и вытягивая соки из них...

Черты идеализации родной земли, как ценности, мотивы борьбы за неё можно найти и во многих сказаниях, поговорках, пословицах и т. д.

В притче «Это моя родина» пророк Сулейман объявил всему живому, чтобы они покинули место, которое заросло бурьяном, чтобы пустить туда огонь. И когда всё было сожжено, на том месте осталась полуобгоревшая змея. Когда пророк спросил, почему же она не покинула место, змея ответила: «Здесь прожило семь колен моих предков. Как же я могла покинуть свою родину?»

С этой ценностью — идеализацией родного очага, земли предков — очень тесно переплетаются идеи дружбы и взаимопонимания (вежарал и доттаг1ал) между народами, ибо жить на своей земле, беречь мир и спокойствие, жить ради жизни, а не ради вражды и означало — уважать соседа, его честь и достоинство, считаться с его ценностями; ибо мудрость гор должна быть рассчитана не на сегодняшний день, и тем более не на власть имущих, а на столетия и более, на человеческую мудрость.