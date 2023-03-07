И хотя многие уже давно и стабильно им пользуются благодаря простоте и удобству применения, далеко не всем известно, что данная платформа для сбора пожертвований — проект представителей соседнего региона — предпринимателя Рамазана Меджидова и программиста Тимура Шарапутдинова. Но уверена, что особого удивления этот факт не вызовет у нашего читателя, ведь Дагестан славится поддержкой благотворительности.

Чтобы подробнее познакомить наших читателей с историей создания Tooba, мы пообщались с Рамазаном Меджидовым.

— Что означает название Вашего приложения?

— Tooba — в исламе это дерево, растущее в раю. Название и звучит хорошо, и по смыслу к благотворительности тоже подходит (улыбается бизнесмен).

— Расскажите, как появилась идея создания Tooba?

— Идея создания приложения появилась в месяц Рамадан в 2014 году. Я регулярно жертвую деньги на помощь нуждающимся, и, конечно, священный месяц — не исключение. Но так совпало, что именно тогда мне и пришла идея создать приложение. Вечером я пролистывал WhatsApp. В одной из групп регулярно отправляли пересылаемые сообщения с просьбами о помощи. Обычно я обращался в фонд «Надежда», чтобы удостовериться в честности и актуальности сообщения. Но в этот раз решил поискать информацию сам. Тогда начал шерстить сеть в поисках какого-либо агрегатора проверенных сборов для телефонов. После тщетных поисков я и решил создать такой сервис сам.

Я созвонился с Тимуром и рассказал ему об идее. У меня, как предпринимателя, была концепция и стремление, а у него, как программиста, более технический подход. Мы несколько лет периодически обсуждали проект: приглашали знакомых из разных сфер, консультировались с фондами и организациями, выезжали на конференции. Не забывайте, что все это велось параллельно с основной работой. Я — предприниматель, владелец крупного садового центра, не появляюсь в офисе и разъезжаю по стране, с горящими глазами рассказывая о приложении. Сам тогда не верил, что стану стартапером, но вот как оно вышло. Вот так, медленно, но верно мы в 2018 году создали первую версию Tooba.

Основателям проекта было важно, чтоб люди могли помогать не выходя из дома, «в три клика на телефоне», чего они и добились на сегодняшний день.

По словам Рамазана Меджидова, первыми к Tooba они подключили кавказские фонды — «Надежда» из Махачкалы, «Тешам» и «КДЛ» из Ингушетии. Затем начали подключаться организации из Москвы и Подмосковья, а после — со всей России.

— Сегодня в Tooba зарегистрированы свыше 100 проверенных фондов. Прежде чем попасть к нам, они должны пройти верификацию «Нужна помощь». Однако мало просто попасть к нам — важнее удержаться. Мы следим за отчетностью, и если фонд регулярно опаздывает с результатами, то мы прощаемся. Нам важно, чтобы люди доверяли благотворительности. Четыре года я занимался проверками сам с юристами, а сегодня в нашей команде работают координаторы, которые следят за отчетностью, а также помогают фондам, — рассказывает Рамазан Меджидов.

Через приложение Tooba пользователь может пожертвовать средства на разные сборы, его владельцы не ограничиваются определенными группами нуждающихся. Сегодня активно ведутся сборы на помощь людям с инвалидностью, нуждающимся в реабилитации, животным, самим фондам и другим. Команда проекта стремится оставаться площадкой для помощи всем действительно нуждающимся.

Не обходит стороной команда благотворителей и социальные проекты. Tooba поддерживает деятельность фонда «Байкал», занимающегося очищением озера. Регулярно в приложении появляются сборы для НКО.

— Недавно был Всемирный день НКО, где благодаря нам доноры направили свыше 900 тысяч рублей на помощь фондам «Дорога в жизни», «Умка», «Ника», «КДЛ», «Прекрасное далеко», «Спина Бифида», «Только вместе». Полученные средства пойдут на покупку оборудования, мебели, оплату административных расходов и аренды, а также проезда врачей для медицинской помощи, — отмечает предприниматель.

— Какие сборы ведутся чаще всего?

— Чаще всего открываются сборы на помощь детям. Системные — реже и тяжелее собирают суммы. Но это стандартная практика в России в целом. Мы регулярно изучаем и делаем исследования. Если на Западе популярнее именно системная помощь, то у нас — частная. Люди охотнее помогают конкретным людям, которым нужны средства здесь и сейчас. Организации, как правило, собирают меньше сумм от частных лиц.

— Есть ли что-то отличительное в случае сборов среди кавказских регионов?

— Думаю, что на Кавказе чаще идут сборы на помощь детям. Что касается самих пользователей, то и они охотнее жертвуют именно на эту группу.

— Какая сумма чаще всего поступает от благотворителей?

— Сейчас в приложении стоит минимальный платеж в 300 рублей. Думаю, это самый частый платеж. Если измерять по сборам для жертв в Турции и Сирии, то там чаще отправляли по 2 и 5 тысяч рублей.

Трагедия с землетрясением в Турции и Сирии, унесшая тысячи жизней, стала наглядным примером единства и сострадания людей из разных уголков земли. Неоценимую помощь в работе по сбору средств для пострадавших оказали благотворительные фонды. В череде публикаций об открытых сборах несложно было стать жертвой мошенников. Но проверенные площадки стали маяками для людей, которые не хотели оставаться в стороне от чужой беды и стремились направить свои пожертвования напрямую пострадавшим. Большая работа была проведена в тот период и командой Tooba.

— В момент сбора на помощь жертвам землетрясения в Турции и Сирии мы получали несколько разовых платежей в 1 млн рублей от пользователей. За первые 15 минут через Tooba отправили свыше 500 тысяч рублей, а за 24 часа — больше 16 млн! — вспоминает Рамазан Меджидов.

Останавливаться на достигнутом команда проекта не планирует и охотно делится с нами своими целями на ближайшее время.

— В ближайшее время мы хотим, чтобы Tooba работала в каждом регионе нашей необъятной страны. Мы хотим сделать единое приложение для всех и поэтому после будем продвигать приложение и во всем мире. У добра не должно быть границ, — уверен Рамазан Меджидов.