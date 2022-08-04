Популярность сервиса «SberPay оплата по QR» в Ингушетии выросла за год в 6 раз

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По итогам первого полугодия 2022 года жители Ингушетии оплатили покупки с помощью сервиса «SberPay оплата по QR» более 30 тыс раз. Количество транзакций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 6,2 раза.

Также почти вчетверо вырос объём платежей — за первые шесть месяцев текущего года он составил более 35 млн рублей.

Виктор Бударин, управляющий Ингушским отделением Сбербанка:

«Популярность сервиса «SberPay оплата по QR» растёт как среди покупателей, так и среди предпринимателей республики: на сегодняшний день в Ингушетии к нему подключено более 400 торговых точек — это в 2 раза больше, чем год назад. Сервис позволяет бизнесу сэкономить — тарифы по таким платежам снижены и его использование не требует установки дополнительного оборудования, а жители республики получают возможность оплатить покупку безналом в тех торговых точках, где нет традиционного эквайринга».

Для совершения оплаты с помощью сервиса «SberPay оплата по QR» нужно отсканировать QR-код на кассе и подтвердить его в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Бонусы от СберСпасибо начисляются точно так же, как и при оплате картой.

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