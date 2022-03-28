По данным руководителя ведомства, для повышения уровня теоретических и практических знаний контрактных управляющих Комитетом госзаказа Ингушетии совместно с департаментом города Москвы по конкурентной политике 14 сентября 2021 г. проведен обучающий семинар для заказчиков по вопросам осуществления закупок малого объема посредством «электронных магазинов».

На указанном семинаре были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся заказа у единственного поставщика с учетом последних изменений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а также функциональные особенности работы электронных магазинов на примере автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков», предоставляющей заказчикам услуги по автоматизации процессов на безвозмездной основе.

В то же время в рамках обучающего процесса было разъяснено о праве заказчиков самостоятельного принятия решения об осуществлении данных закупок с использованием тех или иных дистанционных магазинов, в том числе на базе уже имеющихся электронных торговых площадок.

Кроме того, председателем правительства Ингушетии ранее было дано поручение руководителям исполнительных органов государственной власти пройти авторизацию в одном из функционирующих электронных магазинов для дальнейшего осуществления закупок малого объема.

Между тем, по словам Хаутиева, работа продолжается. По ее итогам на 24 марта 2022 г. в различных электронных маркетах (агрегаторах торговли) зарегистрировано 27 исполнительных органов государственной власти Ингушетии, размещено шесть закупок.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в конце февраля в ИРКБ в Назрани прошел второй этап семинара «Госзакупки-2022». Мероприятие было организовано для сотрудников контрактных служб и специалистов по закупкам медучреждений республики, на котором рассматривались отдельные вопросы осуществления закупок в медицинской и фармацевтической сфере в связи с масштабными изменениями в 44-ФЗ «О контрактной системе» вступившими в силу в 2022 году.

«Одним из основных принципов госзакупок является открытость, прозрачность и обеспечение конкуренции, а ключевой задачей государства является экономия бюджетных средств. И для реализации этих принципов и задач специалистам в сфере государственных и муниципальных закупок необходимо всегда поддерживать и развивать свои профессиональные компетенции. Наша сегодняшняя цель — помочь вам в этом», — отметил председатель Ингушского регионального отделения «Деловая Россия» Юсуп Погоров.

Главным спикером семинара выступил Григорий Александров — эксперт по закупкам в сфере здравоохранения, автор 9 книг и более 200 публикаций в сфере государственных и муниципальных закупок. Он в доступной форме представил и разъяснил всё самое важное и актуальное, что изменилось и должно измениться в регламентированных закупках в 2022 году, включая новые электронные процедуры, новые требования к участникам и действиям заказчиков, изменения в части заключения контрактов с единственным поставщиком, изменения в правилах одностороннего отказа, электронное «актирование». Также участников семинара ознакомили с крупнейшей экспертной системой в сфере государственных муниципальных закупок — «Прогосзаказ. РФ».

Напомним, в связи с тем, что с 1 января 2022 года вступил в силу оптимизационный закон № 360-ФЗ об унификации и ускорении закупок в рамках исполнения 44-ФЗ, вводятся принципиально новые правила проведения и участия в закупках, расширяется сфера цифровизации закупок вплоть до этапа исполнения, расторжения контракта и обжалования. Вслед за изменениями закона № 44-ФЗ внесены поправки в сотни подзаконных актов, регламентирующих процедуры закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.