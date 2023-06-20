Это стало возможным в рамках договора о дружбе между республиками, готовыми развивать взаимодействие в сферах сельского хозяйства, поддержки детского спорта и туризма, организации авиарейсов между Петрозаводском и Магасом.

Авиакомпания «Северсталь» на самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью 93 пассажира домчала посланцев Ингушетии до Петрозаводска за три с половиной часа. Столица Карелии произвела приятное впечатление — чистый, культурный, современный город с троллейбусами на берегу огромного Онежского озера. Многое здесь связано с деятельностью Петра Первого и Екатерины Великой. В Петрозаводске работал «отец русской металлургии» шотландец Чарльз Гаскойн. Его именем названа улица, на доме № 5 на улице Фридриха Энгельса установлена мемориальная доска. Не обошло стороной Карелию и финское влияние, благо до Суоми рукой подать.

Большое впечатление произвела Онежская набережная — излюбленное место прогулок горожан. По доброй традиции каждый город-побратим Петрозаводска оставляет здесь частичку «своей души» — скульптурную композицию, различные инсталляции. Так набережная превратилась в музей современной авангардной скульптуры под открытым небом. Вдоль набережной расположился ряд тренажёров для занятий физической культурой и отдыха детей. В полночь было светло, как днём — «белые ночи».

Погода гостей из Ингушетии приятно порадовала солнечными деньками. Артём Валиев (кстати, уроженец Дагестана) и Алена Шуттиева, директор и главный специалист Информационного туристского центра Республики Карелия, сразу же решили удивить посланцев «страны башен и легенд» изысками местной традиционной кухни. Место для этого было выбрано более чем подходящее — кафе-музей «ВКарелииЕсть». Потчевали южан, конечно, знаменитыми пирожками на тонком ржаном тесте — калитками. Чаще всего начинку готовят из картофельного пюре, риса или творога, а иногда калитки делают с ягодами и толокном. Карельские пирожки подали также в виде лодочек с соленой или копченой форелью.

Предложили посланцам Ингушетии и карельскую уху вкупе с другими «лесными» блюдами, для приготовления которых используют ягоды и грибы. Надо отметить, что грибы и ягоды — важный элемент традиционной карельской кухни. И это неудивительно, учитывая, что в густых карельских лесах растёт более 300 видов грибов и огромное количество самых разнообразных ягод. В меню большинства карельских кафе и ресторанов всегда можно найти пироги с грибами и ягодами, различные ягодные морсы и кисели. Мочёная брусника и морошка — традиционные десерты карельской кухни. Ещё карелы часто едят свежие ягоды с толокном или молоком.

Туроператоры из двух регионов провели переговоры. Карелию представили компании «Лукоморье», «КалеваТур», «Интурлидер», «Острова» и «СканТур-регион». Ингушетию представили сотрудники турфирм «Магас тур», «Визит Ингушетия», «Сафар тур».

Большим приятным впечатлением для гостей стало посещение острова Кижи. Это объект всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 года, храмовый комплекс, построенный практически без единого гвоздя одними топорами. Чудеса деревянного зодчества активно поддерживаются и охраняются. До этой красоты примерно два часа на крытом комфортабельном катере по водной глади Онежского озера. Прежде всего бросается в глаза благоустройство туристических маршрутов: тут и магазинчики, кафешки, биотуалеты повышенной комфортности, деревянные дорожки до всех объектов и т. д.

Ингушские туроператоры и журналисты узнали обо всех секретах при осмотре ансамбля так называемого Кижского погоста, посетили усадьбу заонежского крестьянина и одну из самых старых деревянных церквей России — церковь Воскрешения Лазаря, по слухам, обладающую способностью исцелять все недуги. А также была предоставлена уникальная возможность посетить церковь Преображения Господня, открытую после долгих реставрационных работ. На острове Кижи всё дышит стариной глубокой. Можно прокатиться по острову и на конях, и на квадроциклах, и на автобусах. Было интересно окунуться в тяжёлый быт людей, живших во второй половине 19-го века. Убранство в избах воссоздано до мельчайших подробностей. Печки в рабочем состоянии, в чём могли убедиться гости из Ингушетии, вкусив традиционных крестьянских блюд. Вообще, неповторимый ансамбль архитектуры Кижского погоста насчитывает около 80 построек различного уровня и назначения: церкви, деревянные часовни, колокольни, мельница.

Далее южан ждал рафтинг по реке Шуя. Мероприятие оказалось вполне по силам неподготовленным участникам сплава. В конечной точке маршрута их ждала ароматная уха. Огромное удовольствие ингуши получили от посещения места, где в 1972 году снимался знаменитый фильм «А зори здесь тихие». Было в программе и посещение водопада Ахинкоски, невероятно колоритного горного парка Рускеала, который расположен в одном из самых живописных мест Карелии — Приладожье.

Парк Рускеала — это уникальное место, памятник каторжному труду шахтеров. Здесь когда-то добывали мрамор, а потом штольни были заброшены. Таким образом образовались рукотворные озера, сверкающие на дне глубоких ущелий. Гости, вооружившись касками и спасательными жилетами, прошли по уникальному подземному маршруту, проложенному в системе старых штолен. Пройдя через штольни, они попали в большой зал с мраморными колоннами и подземным озером. Мистические ощущения усиливают световые и звуковые эффекты.

В парке Рускеала классические музыканты из Санкт-Петербурга проводят свои концерты, благо природная акустика это позволяет. Здесь можно с руки покормить чаек, броситься в обрыв на жгуте, с огромной скоростью пронестись над пропастью по натянутой металлическими тросами дороге, поплавать на лодках в окружении мраморных скал и много ещё чего. Удивляет, как всё хорошо устроено для туристов. Сейчас строятся дополнительные парковки для машин, места размещения, кемпинги и т. д.

Вишенкой на торте стала поездка из парка в город Сортавала на ретропоезде. Огромный огнедышащий паровоз на угольной тяге тащил уникальные старинные вагоны, которые собирали по всей Европе. Так что была возможность стать пассажиром образца конца позапрошлого века.

Чтобы познакомиться с достопримечательностями Карелии, нужно не одно посещение республики, к примеру, подивиться острову Валаам или посетить музей эпохи викингов.

Для жителей Кавказа Карелия — это terra incognita «неизвестная земля», так же, впрочем, как и для северян, к примеру, Ингушетия. Кавказцы редко встречаются на улицах Петрозаводска, а если и появляются, то местные жители с интересом их рассматривают. Автор этих строк почувствовал это на себе. Авиарейс Магас — Петрозаводск представляется своеобразным мостиком между людьми юга и севера, сильно различающимися своей культурой и традициями. В этом уникальность маршрута. В настоящее время основную массу туристов в Карелии составляют питерцы и москвичи. Думается, этот статус-кво в ближайшее время останется в прошлом.

С учётом вхождения Финляндии в НАТО и ужесточением в связи с этим пограничного режима туризм сегодня — одно из перспективных направлений для социально-экономического развития Карелии. Этот уникальный край как никогда открыт для сотрудничества с другими регионами.

P. S. Спустя 8 лет масштабный рок-фестиваль «Воздух Карелии» вернулся к своему зрителю. За три дня в окрестностях Петрозаводска на двух сценах выступили более 40 артистов. Хэдлайнерами фестиваля стали «Алиса», Гарик Сукачев, Сергей Галанин. По словам организаторов, на фестиваль съехалось около 20 тысяч любителей музыки со всех регионов России.