Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Ислам Гадиев представил кандидатов, которым была предоставлена возможность выступить и рассказать о себе.

По итогам тайного голосования на должность мировых судей избраны Дзангиев М. А., Бацаева Т. А., Бузуртанов И. Х., Ахильгова Л. И.

Далее парламентарии заслушали доклад председателя комитета по туризму Беслана Мизиева. Он отметил, что за первое полугодие 2022 года туристический и экскурсионный поток в республику составил 60 тыс. человек, за аналогичный период 2020 года — 43 тыс. человек. Объем платных туристических и гостиничных услуг за 2021 год составил 90 млн рублей, для сравнения этот показатель годом ранее составил 60,7 млн руб.

«За 2022 год комитет провел ряд культурных и экскурсионных мероприятий таких. К их числу относятся открытие летнего, зимнего туристического сезонов, участие в международных выставках, образование Ассоциации туризма республики, общественной организации «Волонтеры туризма». Запущен новый туристический портал, реконструирована и расширена гостиница «Чайка», введен в эксплуатацию отель «Берд». Кроме того, открыт туристический центр. Сейчас комитет готовится к проведению IV Международного марафона «Джейрах», приуроченного к Всемирному Дню туризма», — сказал он.

Вместе с тем, развитие туризма в регионе сталкивается с рядом проблем. По словам Мизиева, основными из них являются инфраструктурные, связанные с неразвитостью мест отдыха на прилегающих территориях, а также административные, ограничивающие туристический поток в регион из-за действующего в Джейрахском районе пограничного режима.

По итогам доклада глава Комтуризма озвучил выработанные ведомством предложения по улучшению развития туризма в регионе. Они касаются создания и благоустройства туристических маршрутов, развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Армхи» в составе Северо-Кавказского туристического кластера, строительства санаторно-курортного комплекса «Ачалуки» на месторождениях термальных источников в одноименном селе, сужения границы действия пограничного режима. Все это должно благоприятно сказаться на развитии туризма в регионе.

Завершая выступление, Мизиев обратился к законодателям с просьбой оказать содействие в заключении соглашения с государственным заповедником «Эрзи» с целью благоустройства этих территорий.

Парламентарии положительно отметили работу комитета, в то же время прозвучали мнения о расширении туристического маршрута с использованием новых исторических мест региона, необходимости активизации деятельности ведомства по благоустройству и обеспечению транспортной доступности.

Как сообщал ранее Глава республики Махмуд-Али Калиматов, Ингушетия в этом году получила из федерального бюджета субсидию в 80,6 млн рублей, которая будет направлена на благоустройство туристических маршрутов и локаций. До конца этого года будут реализованы проекты по благоустройству туристических маршрутов, появятся 11 кемпингов. При этом 13 турмаршрутов обновят до конца текущего года, еще 24 — в следующем.

По данным Главы Ингушетии, в 2023 году регион получит федеральные субсидии на поддержку проектов в сфере туризма, предусмотренные проектом «Развитие туристической инфраструктуры», на сумму 184,5 млн руб.

При этом особое внимание власти уделят реализации проектов на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Калиматов заявил, что турпоток в республику с 2019 по август 2022 года составил 430 тыс. человек. Причиной такого интереса к республике глава региона назвал уникальную природу, башенные комплексы, традиции и обычаи.

В ходе форума «Деловая Ингушетия-2022» генеральный директор АО «Кавказ. РФ» Хасан Тимижев заявлял, что возглавляемая им компания тесно отрабатывает два крупных проекта — создание и развитие комплекса «Агрокомбинат Сунжа», стоимостью 6 млрд рублей и туристско-рекреационного комплекса «Армхи».

Сейчас разрабатывается проект планировки территории, в этом году он будет утвержден, и его реализация позволит создать современную, горнолыжную и коммерческую инфраструктуру на этом курорте.

Приняв соответствующее постановление Народного собрания, парламентарии приступили к рассмотрению законопроектов.

В первом чтении был принят законопроект «О мировых судьях Республики Ингушетия», разработанный комитетом по государственному строительству и законодательству. Он позволяет урегулировать правоотношения, возникающие в сфере порядка назначения на должность мирового судьи.

Весьма актуальный и нужный проект закона «О регулировании отдельных вопросов в сфере деятельности профессиональных союзов в Республике Ингушетия» был вынесен на обсуждение в первом чтении комитетом по здравоохранению и социальной политике. Данный документ призван повысить роль профсоюзов в становлении и развитии гражданского общества, укрепить роль и авторитет профсоюзных организаций в трудовых коллективах, следовательно, социальную защищенность и качество жизни трудящихся региона.

Вице-спикер Аза Хашиева представила проект постановления Народного собрания «О рекомендациях по итогам проведения круглого стола по обсуждению проблем борьбы с наркоманией и принимаемых профилактических действий». Проектом предлагается усилить работу по профилактике наркомании и распространению наркотических и психотропных средств, в частности, усилить консолидацию всех министерств и ведомств, а также общественных организаций и духовенства в целях противодействия распространения наркомании, создание института народных дружинников, предусмотреть в сетке вещания телевидения цикл передач, рассказывающих о вреде наркотиков и о задержанных лицах, занимающихся наркосбытом (в т. ч. и в соцсетях), усилить контроль за деятельностью аптечных организаций, в обязательном порядке проводить учет граждан, поступающих в медучреждения с передозировкой.

В окончательном чтении приняты ряд региональных законопроектов, касающихся приватизации государственного имущества, денежного содержания лиц, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы Ингушетии, регулирования использования лесов на территории республики и охраны окружающей среды, пожарной безопасности.