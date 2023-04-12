Зарета Хусеновна, как талантливый поэт и прозаик, носила в своём сердце (по её словам) оригинальные слова, сказанные римским писателем первого века нашей эры (62-114) Плинием-младшим: «Литература — лекарство души». В основе её доброй, милой женской души, как кровь в жилах человека, пульсирует смысл этих слов, сказанных две тысячи лет тому назад и до сих пор не потерявших своё истинное значение для всех категорий пишущей братии.

Она считает себя человеком романтичным, цельным по натуре, с преобладанием социальной направленности, и самое главное душой и сердцем приверженной к литературному искусству. Символом её жизни были и есть правда жизни во всех её формах, справедливость, честность, терпимость и набожность. Такое завещание оставил своим детям их любимый отец — Хусен Тохугович.

Будущая известность в поэтической иерархии и литературный прозаик, Зарета Хусеновна Ахильгова родилась 11 июня 1961 года в сельском поселении Чернореченское, СОАССР, в дружной, набожной семье, седьмым по счёту ребёнком Ахильгова Хусена Тохуговича. Мать, урождённая Цурова, Хава Атабиевна, по мнению нашей героини, считала себя самым счастливым человеком, родившим такого ангелочка на божий свет для рода Ахильговых.

О рождении будущей именитости в ингушском обществе и за его пределами поведал старший брат семьи — Джамали, и, с одобрения родителей, нарёк новорождённую лирическим именем Зарета. Радости её родителей, братьев и сестёр не было предела. «В нашей семье при рождении всех детей обоих полов таковое недельное пиршество никогда не совершалось. Это, видимо, какой-то добрый знак свыше на будущее земной жизни Зареты».

Отец семейства Хусен Тохугович был потомком известного рода с далёких времён Обанхой Джейрахского ущелья. Его отец, дед и фамильные родичи славились в ингушском обществе хозяйственными делами, миротворческой деятельностью и своей набожностью. Их потомок и наследник окончил филологический факультет Ростовского пединститута, после чего работал несколько лет преподавателем русского языка и литературы в Чернореченской средней школе, и в последние годы, около десяти лет — директором этой же школы. Пользовался заслуженным уважением и почитанием в педагогическом обществе Северной Осетии.

Мать Зареты — Хава Атабиевна, была из рода Цуровых, из родной Джейрахской местности. Хотя она и не имела светского образования, но была ярой приверженкой соблюдения ингушских национальных традиций, обычаев. Была очень гостеприимной, хлебосольной, умной, доброй и красивой женщиной. И эта супружеская чета, славившаяся своей порядочностью, добротой и любовью к людям, создала здоровую благородную семью в восемь душ, в числе которых, предпоследней по счету, была будущая поэтесса и прозаик Зарета.

В ходе поиска материала к данному повествованию я обратился к сыну Хусена Тохуговича Джамали и к Зарете, сказать несколько слов о своих родителях. Вот что они мне поведали.

Джамали: «Я должен сказать чистую правду о жизни нашей большой семьи, где на иждивении отца находилось восемь кровных душ — четыре сына и четыре дочери. Он и наша мать — Цурова Хава Атабиевна, в трудных в то время материальных условиях сделали всё возможное, а порою и в невероятно сложных условиях, чтобы мы были сыты, одеты и смотрелись не хуже наших сверстников. В нашей многочисленной семье царили мир, согласие и уважение друг к другу. Хусен и Хава — наши родители — на удивление наших родичей и соседей, были высокопорядочной четой. В доме, где доминировала детвора, мы никогда не слышали их окриков, рукоприкладства, кроме их порицания к проштрафившемуся ребёнку. Вот таким толерантным, высокой культуры и уважаемым человеком в семье, в школе и в обществе был нами любимый и нам необходимый наш отец, Ахильгов Хусен Тохугович».

«Я помню колыбельные причитания нашей матушки, обращённые к Всевышнему с просьбой, чтобы он дал своей крошке (ей было тогда около двух лет) в будущем здоровье, счастье, всё хорошее и необходимое в её будущей жизни. Частенько в то время маму мучила хворь, видимо, какое-то невидимое нами чутьё овладевало ею. И её материнский зов сердца к Господу в отношении своей кровинки был во всём материализован в последующей её детской, молодой и взрослой жизни», — рассказывала, говорят, своим родичам старшая сестра Зареты Радимхан.

О своей постоянной приверженности — любить и ценить душой и сердцем своих родителей, делая незначительный акцент, согласно женской психологии, к своей матери — поведала нам поэтесса.

«Я, конечно, не помню лики своих родителей, их наставления, внушённые своим детям. Мне было всего три года, когда я лишилась навсегда материнской ласки, это было в 1964 году, и заботы отца — в 1967 году. Но всё то хорошее, прекрасное и необходимое для человеческого становления и его жизни, в порядке завещания для своего потомства, оставил нам наш отец (Дал гешт долда царех). Эти заповеди наших умных родителей нами выполнялись в основном в рамках наших возможных сил. Добавлю: хотя я уже в возрасте, имею взрослых детей и внуков, моя востребованность в родителях, особенно маме, ежедневно удваивается. Ну что поделаешь, закон природы таков», — говорит Зарета Хусеновна.

«Будучи в детском, отроческом возрасте и в дальнейшей моей жизни, мне никогда не приходило в голову, что я есть по статусу и фактически круглая сирота. После ухода в мир иной моих родителей, в моём пятилетнем возрасте, я была окружена в целом всеми видами забот, вниманием, лаской, и обеспечена во всём по моему желанию моими старшими братьями Джамали и Сейт-Саламом, старшими сёстрами Радимхан и Золотхан. Они были всю мою жизнь для меня папой и мамой. Я в большом долгу перед этими замечательными людьми — моими генетическими кровинками», — сказала Зарета.

«В школу задолго до наступления 1 сентября 1968 года её готовили старшие сёстры Радимхан и Золотхан, научили сносному русскому языку, азбуке и формированию из букв слов, — вспоминает брат Джамали. — Зарета, будучи ещё маленькой, и по мере своего взросления, отличалась умственными способностями и честностью. Об одном её честном поступке, тогда ученицы третьего класса, значительно позже рассказала её добрая, умная, замечательная учительница, она же её классный руководитель Галина Харлампиевна. Идя домой со школы, Зарета увидела на обочине дороги небольшой свёрток, из угла которого торчал денежный знак. Зарета вернулась обратно в школу и вручила находку своей учительнице. Но об этом дома промолчала.

Этот честный поступок школьницы стал предметом достояния всей школьной общественности и его администрации, за что уважение и почитание к ней значительно возросло с большей благодарностью от руководства школы. А находка Зареты директором школы была вручена адресату, рассказала нам Галина Харлампиевна и поведали её сёстры».

Школу Зарета окончила в 1978 году, оставив о себе хорошую память у преподавателей и одноклассников. Весь школьный период была любимой и почитаемой ученицей всех предметных учителей, отличалась дисциплинированностью и общественным участием в школьных мероприятиях. Окончила школу, не дотянув до золотой медали одного балла.

По окончании средней школы Зарета сделала свой выбор, поступив на химико-биологический факультет Северо-Кавказского горно-металлургического института во Владикавказе. Без всяких протекций со стороны абитуриентка сдала экзамены по всем предметам на отлично, прошла по конкурсу и была зачислена в вышеназванный вуз в сентябре 1978 года. А в июле 1986 года Зарете был вручён диплом об окончании данного высшего учебного заведения. По её просьбе ей была дана возможность на самоопределение.

Как вспоминает сейчас Зарета, весь институтский срок учёбы она находилась на полном во всём необходимом обеспечении своих братьев и сестёр. Основы науки по избранной профессии осваивала в основном на «отлично» и «хорошо». Была студенткой для подражания среди многих однокурсников своей успеваемостью и участием в общественной жизни института.

Будучи ещё студенткой предпоследних курсов, Зарета Хусеновна обзавелась семьёй, в которой доминирует взаимная любовь, взаимопонимание, мир и согласие. Родила и вырастила трёх сыновей и одну дочь роду Цуровым. Все они имеют высшее образование, соответствующие специальности, свои семьи и заняты общественно полезным трудом. На такое счастье её миловал Всевышний.

После окончания института Зарета с 1986 по 1996 год работала в Альтиевской восьмилетней школе преподавателем химии и биологии, где среди педагогического коллектива и учащихся пользовалась уважением и авторитетом и считалась хорошим специалистом. Она получила в этом коллективе большой опыт, и за период работы неоднократно руководством школы и района награждалась почётными грамотами и другими поощрениями.

В 1996 году Зарета Хусеновна приостанавливает свою преподавательскую деятельность в школе и полностью погружается в создание литературно-художественных произведений, с уклоном на лирическую поэзию.

«Будучи учащейся старших классов и студенткой, Зарета была страстно увлечена художественной литературой, — вспоминает её старший брат Сейт-Салам. — Чтение художественных книг для Зареты было, как говорится, глотком свежего парного молока и её основным хобби в свободное время».

По словам её воспитательниц Радимхан и Золотхан, она ни в чём не нуждалась, была бойкой, умной, любознательной девочкой. Бывало, когда она услышит незнакомые ей слова или увидит предмет домашнего обихода, она не отставала, пока не получит точного разъяснения, одним словом, была дознавателем.

В личной беседе Зарета Хусеновна поведала: «Ещё в дошкольные и школьные периоды меня русской речи и чтению учили мои старшие сёстры, читали мне сказки, стихи, дарили детские книжки со всякими цветными картинками. А когда я стала ученицей старших классов, во мне вскипела страсть написать своё собственное стихотворение».

Ты виновата, мама, предо мной

И перед теми, кто тебя любил.

Как часто волком вою я порой

От безысходства, от потери сил.

Меня в три года ты осиротила,

Покинув этот бренный мир навек.

Как странно, что не ты меня растила,

Мой самый человечный человек!

Как видно, в этих и в остальных строках звучит набатом голос поэтессы о потере своей милой мамы и чрезмерной любви к ней, сохранившейся пожизненно в сердце до богом данных ей жизни дней.

«Положительное воздействие на моё сочинительство стихов сыграли многочисленные отзывы и пожелания от моих читателей и сверстниц по первой моей вышеуказанной публикации. Но самым главным родниковым источником в моём становлении, как поэтессы и прозаика, служили мне произведения классической литературы Достоевского, Толстого, Шолохова, поэтических гениев Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Пастернака. Из национальных литераторов Ингушетии это И. Базоркин, А. Боков, М-С. Плиев, поэт и прозаик С. Чахкиев, А. Мальсагов и другие.

Служили для меня настольными пособиями стихи О. Бергольц, А. Ахматовой, Б. Ахмадулиной и других поэтесс. Также мне импонировали лирические стихи Р. Дидиговой. Я училась литературному искусству на их умных добрых книгах и школе жизни — на положительных героях их литературных работ».

Особый неподдельной внутренней любовью наша поэтесса была проникнута к лирической поэзии Сергея Есенина, особенно в период становления на тропу лирической поэзии. Зарета, где бы ни была, в её сумке всегда хранился томик стихов ее любимого поэта, и в удобном случае декларировала его замечательные стихи. Привожу для читателя одно из них:

Тот поэт, врагов кто губит,

Чья родная правда — мать,

Кто людей как братьев любит

И готов за них страдать...

Персонажи литературных произведений Зареты Ахильговой — это люди труда, созидатели, служители искусств, защитники Отечества Ингушетии, России и ближнего зарубежья — Казахстана, Киргизии. Не обошла она и тематику воспевания природной красоты родного края, её привлекательных городов и поселений. Из общего числа ею написанных и изданных поэтических стихов более 35% были посвящены героям её повествований в сопровождении цветных фотографий, за их добрые дела и личный вклад в общественную жизнь субъекта и страны. Для наглядности в сокращенном варианте приведу её стихотворное посвящение.

Герою России — Суламбеку Осканову

Так был краток твой миг,

И так подвиг твой вечен.

Так бессмертен твой лик,

И так дух человечен!

Никому не понять, ни душой, ни сознаньем.

Никому не отнять

Дарованье Создателя!

Заретой Хусеновной написаны и выданы на суд читателя за сравнительно небольшой срок произведения, имеющие и ныне большой читательский спрос:

— сборник стихов на русском языке под названием «Откровение» в 2013 году;

— сборник стихов «О жизни, времени, о судьбе» в 2015 году;

— книга для детей (сказки, стихи) на ингушском языке в 2016 году под названием «Золотое время»;

— большой форматный эпический роман на ингушском языке — в 2021году;

— сборник стихов на ингушском языке в 2012 году;

— пять коротких рассказов на ингушском языке: «Зара», «Сима», «Артист», «Случай в поезде» и «Наш Идрис», которые вошли в сборник, вышедший в 2015 году.

Все творческие, поэтические и прозаические произведения Зареты Ахильговой в красивом художественном оформлении выпущены московским издательством «Аврора».

Я где-то слышал одно мудрое изречение, что язык — это одежда мыслей. Каждый слог стихотворений и каждая строка прозы поэтессы сформированы из красивых, глубоко содержательных слов, и мысли этих слов облечены в дизайнерские одежды.

Для совершенствования своих знаний в этой области и наращивания практического опыта поэтесса осуществляет поездки в Москву и другие регионы страны, Казахстан, Киргизию. Устраивает встречи и принимает участие в различных форумах с известными писателями и поэтами страны и ближнего зарубежья и воспринимает к исполнению их добрые советы и наставления. В последующие 2013-2015 года она вступает в членство Союза писателей РФ и Ингушетии и становится профессиональным писателем.

Во все времена для создателей произведений служат радостью и восторгом лестные отзывы на них читателей, поклонников и коллег по перу. Таких доброжелателей, с признаньем незаурядного таланта поэтессы, в писательском столе и от ингушских читателей, поклонников и общественности, многочисленны. Привожу в сокращенном варианте несколько из них.

«Вы есть та самая женщина, та красота и нежность, сошедшая со страниц произведений великих поэтов и писателей. О Вашей тонкой душе, чутком сердце и высокой степени культуры, говорит Ваше золотое перо, которое долго будет оставлять свои следы для детей и внуков», — Мартазанов Мухарбек.

В аннотации к сборнику стихов Зареты, вышедшему в 2015 году, (привожу сокращенно) Сергеем Филатовым — председателем Союза писателей г. Москвы, сказано: «...Наряду с литературой классиков, читатель может познакомиться с литературой любителей — поэтов, прозаиков. И эта книга (уже не первая), написанная ингушской поэтессой Заретой Ахильговой, открывает для читателей мир доброты, радости, торжества жизни и человеческого счастья...»

«С удовольствием повторяю то, о чём писала. Сборник элегантный, с большим вкусом оформлен, а стихи похожи на автора: нежные, тёплые, лиричные», — доктор философских наук, профессор, завкафедрой Волгоградского государственного технического университета Филимонова Наталья Юрьевна.

Академик Райхан Сыздыкова (Казахстан): «...Своей душевной теплотой, желаем счастья и любви. Не забывайте нас в пути. Желаем счастья и добра, Вас не забудем никогда».

«...Её стихи — это чистый, кристальный, клокочущий родник, наполненный радостью, болью и тревогой», — заслуженный артист России Шевченко Владимир Ильич.

Присланных в адрес поэтессы отзывов и пожеланий из разных мест страны и ближнего зарубежья не счесть. Это заслуга литературного труда Зареты, с признаньем её природного таланта и аналитического ума.

Для Зареты, с раннего её периода жизни, поэзия являлась формой любви, венцом познания и украшением её мастерства в литературном искусстве. И в данное время она неустанно работает над удвоением своих позиций в избранном искусстве.

Уважаемая Зарета! Желаю твоей поэтической душе здоровья, счастья и добра и постоянно возрастающего вдохновения для пополнения своего литературного капитала.

Поклонник твоего творчества Абдул-Салам Теркакиев

Творчество

Правда жизни ингушской поэтессы и прозаика Зареты Ахильговой

Абдул-Салам Теркакиев

«Всё искусство хорошо писать состоит в том, чтобы хорошо чувствовать, хорошо мыслить и хорошо излагать». Эти слова всемирно известного французского писателя 18-го века Ж. Дюссо для поэта и прозаика Зареты Ахильговой служат аксиомой в литературно-художественной деятельности.

Зарета Хусеновна, как талантливый поэт и прозаик, носила в своём сердце (по её словам) оригинальные слова, сказанные римским писателем первого века нашей эры (62-114) Плинием-младшим: «Литература — лекарство души». В основе её доброй, милой женской души, как кровь в жилах человека, пульсирует смысл этих слов, сказанных две тысячи лет тому назад и до сих пор не потерявших своё истинное значение для всех категорий пишущей братии.

Она считает себя человеком романтичным, цельным по натуре, с преобладанием социальной направленности, и самое главное душой и сердцем приверженной к литературному искусству. Символом её жизни были и есть правда жизни во всех её формах, справедливость, честность, терпимость и набожность. Такое завещание оставил своим детям их любимый отец — Хусен Тохугович.

Будущая известность в поэтической иерархии и литературный прозаик, Зарета Хусеновна Ахильгова родилась 11 июня 1961 года в сельском поселении Чернореченское, СОАССР, в дружной, набожной семье, седьмым по счёту ребёнком Ахильгова Хусена Тохуговича. Мать, урождённая Цурова, Хава Атабиевна, по мнению нашей героини, считала себя самым счастливым человеком, родившим такого ангелочка на божий свет для рода Ахильговых.

О рождении будущей именитости в ингушском обществе и за его пределами поведал старший брат семьи — Джамали, и, с одобрения родителей, нарёк новорождённую лирическим именем Зарета. Радости её родителей, братьев и сестёр не было предела. «В нашей семье при рождении всех детей обоих полов таковое недельное пиршество никогда не совершалось. Это, видимо, какой-то добрый знак свыше на будущее земной жизни Зареты».

Отец семейства Хусен Тохугович был потомком известного рода с далёких времён Обанхой Джейрахского ущелья. Его отец, дед и фамильные родичи славились в ингушском обществе хозяйственными делами, миротворческой деятельностью и своей набожностью. Их потомок и наследник окончил филологический факультет Ростовского пединститута, после чего работал несколько лет преподавателем русского языка и литературы в Чернореченской средней школе, и в последние годы, около десяти лет — директором этой же школы. Пользовался заслуженным уважением и почитанием в педагогическом обществе Северной Осетии.

Мать Зареты — Хава Атабиевна, была из рода Цуровых, из родной Джейрахской местности. Хотя она и не имела светского образования, но была ярой приверженкой соблюдения ингушских национальных традиций, обычаев. Была очень гостеприимной, хлебосольной, умной, доброй и красивой женщиной. И эта супружеская чета, славившаяся своей порядочностью, добротой и любовью к людям, создала здоровую благородную семью в восемь душ, в числе которых, предпоследней по счету, была будущая поэтесса и прозаик Зарета.

В ходе поиска материала к данному повествованию я обратился к сыну Хусена Тохуговича Джамали и к Зарете, сказать несколько слов о своих родителях. Вот что они мне поведали.

Джамали: «Я должен сказать чистую правду о жизни нашей большой семьи, где на иждивении отца находилось восемь кровных душ — четыре сына и четыре дочери. Он и наша мать — Цурова Хава Атабиевна, в трудных в то время материальных условиях сделали всё возможное, а порою и в невероятно сложных условиях, чтобы мы были сыты, одеты и смотрелись не хуже наших сверстников. В нашей многочисленной семье царили мир, согласие и уважение друг к другу. Хусен и Хава — наши родители — на удивление наших родичей и соседей, были высокопорядочной четой. В доме, где доминировала детвора, мы никогда не слышали их окриков, рукоприкладства, кроме их порицания к проштрафившемуся ребёнку. Вот таким толерантным, высокой культуры и уважаемым человеком в семье, в школе и в обществе был нами любимый и нам необходимый наш отец, Ахильгов Хусен Тохугович».

«Я помню колыбельные причитания нашей матушки, обращённые к Всевышнему с просьбой, чтобы он дал своей крошке (ей было тогда около двух лет) в будущем здоровье, счастье, всё хорошее и необходимое в её будущей жизни. Частенько в то время маму мучила хворь, видимо, какое-то невидимое нами чутьё овладевало ею. И её материнский зов сердца к Господу в отношении своей кровинки был во всём материализован в последующей её детской, молодой и взрослой жизни», — рассказывала, говорят, своим родичам старшая сестра Зареты Радимхан.

О своей постоянной приверженности — любить и ценить душой и сердцем своих родителей, делая незначительный акцент, согласно женской психологии, к своей матери — поведала нам поэтесса.

«Я, конечно, не помню лики своих родителей, их наставления, внушённые своим детям. Мне было всего три года, когда я лишилась навсегда материнской ласки, это было в 1964 году, и заботы отца — в 1967 году. Но всё то хорошее, прекрасное и необходимое для человеческого становления и его жизни, в порядке завещания для своего потомства, оставил нам наш отец (Дал гешт долда царех). Эти заповеди наших умных родителей нами выполнялись в основном в рамках наших возможных сил. Добавлю: хотя я уже в возрасте, имею взрослых детей и внуков, моя востребованность в родителях, особенно маме, ежедневно удваивается. Ну что поделаешь, закон природы таков», — говорит Зарета Хусеновна.

«Будучи в детском, отроческом возрасте и в дальнейшей моей жизни, мне никогда не приходило в голову, что я есть по статусу и фактически круглая сирота. После ухода в мир иной моих родителей, в моём пятилетнем возрасте, я была окружена в целом всеми видами забот, вниманием, лаской, и обеспечена во всём по моему желанию моими старшими братьями Джамали и Сейт-Саламом, старшими сёстрами Радимхан и Золотхан. Они были всю мою жизнь для меня папой и мамой. Я в большом долгу перед этими замечательными людьми — моими генетическими кровинками», — сказала Зарета.

«В школу задолго до наступления 1 сентября 1968 года её готовили старшие сёстры Радимхан и Золотхан, научили сносному русскому языку, азбуке и формированию из букв слов, — вспоминает брат Джамали. — Зарета, будучи ещё маленькой, и по мере своего взросления, отличалась умственными способностями и честностью. Об одном её честном поступке, тогда ученицы третьего класса, значительно позже рассказала её добрая, умная, замечательная учительница, она же её классный руководитель Галина Харлампиевна. Идя домой со школы, Зарета увидела на обочине дороги небольшой свёрток, из угла которого торчал денежный знак. Зарета вернулась обратно в школу и вручила находку своей учительнице. Но об этом дома промолчала.

Этот честный поступок школьницы стал предметом достояния всей школьной общественности и его администрации, за что уважение и почитание к ней значительно возросло с большей благодарностью от руководства школы. А находка Зареты директором школы была вручена адресату, рассказала нам Галина Харлампиевна и поведали её сёстры».

Школу Зарета окончила в 1978 году, оставив о себе хорошую память у преподавателей и одноклассников. Весь школьный период была любимой и почитаемой ученицей всех предметных учителей, отличалась дисциплинированностью и общественным участием в школьных мероприятиях. Окончила школу, не дотянув до золотой медали одного балла.

По окончании средней школы Зарета сделала свой выбор, поступив на химико-биологический факультет Северо-Кавказского горно-металлургического института во Владикавказе. Без всяких протекций со стороны абитуриентка сдала экзамены по всем предметам на отлично, прошла по конкурсу и была зачислена в вышеназванный вуз в сентябре 1978 года. А в июле 1986 года Зарете был вручён диплом об окончании данного высшего учебного заведения. По её просьбе ей была дана возможность на самоопределение.

Как вспоминает сейчас Зарета, весь институтский срок учёбы она находилась на полном во всём необходимом обеспечении своих братьев и сестёр. Основы науки по избранной профессии осваивала в основном на «отлично» и «хорошо». Была студенткой для подражания среди многих однокурсников своей успеваемостью и участием в общественной жизни института.

Будучи ещё студенткой предпоследних курсов, Зарета Хусеновна обзавелась семьёй, в которой доминирует взаимная любовь, взаимопонимание, мир и согласие. Родила и вырастила трёх сыновей и одну дочь роду Цуровым. Все они имеют высшее образование, соответствующие специальности, свои семьи и заняты общественно полезным трудом. На такое счастье её миловал Всевышний.

После окончания института Зарета с 1986 по 1996 год работала в Альтиевской восьмилетней школе преподавателем химии и биологии, где среди педагогического коллектива и учащихся пользовалась уважением и авторитетом и считалась хорошим специалистом. Она получила в этом коллективе большой опыт, и за период работы неоднократно руководством школы и района награждалась почётными грамотами и другими поощрениями.

В 1996 году Зарета Хусеновна приостанавливает свою преподавательскую деятельность в школе и полностью погружается в создание литературно-художественных произведений, с уклоном на лирическую поэзию.

«Будучи учащейся старших классов и студенткой, Зарета была страстно увлечена художественной литературой, — вспоминает её старший брат Сейт-Салам. — Чтение художественных книг для Зареты было, как говорится, глотком свежего парного молока и её основным хобби в свободное время».

По словам её воспитательниц Радимхан и Золотхан, она ни в чём не нуждалась, была бойкой, умной, любознательной девочкой. Бывало, когда она услышит незнакомые ей слова или увидит предмет домашнего обихода, она не отставала, пока не получит точного разъяснения, одним словом, была дознавателем.

В личной беседе Зарета Хусеновна поведала: «Ещё в дошкольные и школьные периоды меня русской речи и чтению учили мои старшие сёстры, читали мне сказки, стихи, дарили детские книжки со всякими цветными картинками. А когда я стала ученицей старших классов, во мне вскипела страсть написать своё собственное стихотворение».

Ты виновата, мама, предо мной

И перед теми, кто тебя любил.

Как часто волком вою я порой

От безысходства, от потери сил.

Меня в три года ты осиротила,

Покинув этот бренный мир навек.

Как странно, что не ты меня растила,

Мой самый человечный человек!

Как видно, в этих и в остальных строках звучит набатом голос поэтессы о потере своей милой мамы и чрезмерной любви к ней, сохранившейся пожизненно в сердце до богом данных ей жизни дней.

«Положительное воздействие на моё сочинительство стихов сыграли многочисленные отзывы и пожелания от моих читателей и сверстниц по первой моей вышеуказанной публикации. Но самым главным родниковым источником в моём становлении, как поэтессы и прозаика, служили мне произведения классической литературы Достоевского, Толстого, Шолохова, поэтических гениев Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Пастернака. Из национальных литераторов Ингушетии это И. Базоркин, А. Боков, М-С. Плиев, поэт и прозаик С. Чахкиев, А. Мальсагов и другие.

Служили для меня настольными пособиями стихи О. Бергольц, А. Ахматовой, Б. Ахмадулиной и других поэтесс. Также мне импонировали лирические стихи Р. Дидиговой. Я училась литературному искусству на их умных добрых книгах и школе жизни — на положительных героях их литературных работ».

Особый неподдельной внутренней любовью наша поэтесса была проникнута к лирической поэзии Сергея Есенина, особенно в период становления на тропу лирической поэзии. Зарета, где бы ни была, в её сумке всегда хранился томик стихов ее любимого поэта, и в удобном случае декларировала его замечательные стихи. Привожу для читателя одно из них:

Тот поэт, врагов кто губит,

Чья родная правда — мать,

Кто людей как братьев любит

И готов за них страдать...

Персонажи литературных произведений Зареты Ахильговой — это люди труда, созидатели, служители искусств, защитники Отечества Ингушетии, России и ближнего зарубежья — Казахстана, Киргизии. Не обошла она и тематику воспевания природной красоты родного края, её привлекательных городов и поселений. Из общего числа ею написанных и изданных поэтических стихов более 35% были посвящены героям её повествований в сопровождении цветных фотографий, за их добрые дела и личный вклад в общественную жизнь субъекта и страны. Для наглядности в сокращенном варианте приведу её стихотворное посвящение.

Герою России — Суламбеку Осканову

Так был краток твой миг,

И так подвиг твой вечен.

Так бессмертен твой лик,

И так дух человечен!

Никому не понять, ни душой, ни сознаньем.

Никому не отнять

Дарованье Создателя!

Заретой Хусеновной написаны и выданы на суд читателя за сравнительно небольшой срок произведения, имеющие и ныне большой читательский спрос:

— сборник стихов на русском языке под названием «Откровение» в 2013 году;

— сборник стихов «О жизни, времени, о судьбе» в 2015 году;

— книга для детей (сказки, стихи) на ингушском языке в 2016 году под названием «Золотое время»;

— большой форматный эпический роман на ингушском языке — в 2021году;

— сборник стихов на ингушском языке в 2012 году;

— пять коротких рассказов на ингушском языке: «Зара», «Сима», «Артист», «Случай в поезде» и «Наш Идрис», которые вошли в сборник, вышедший в 2015 году.

Все творческие, поэтические и прозаические произведения Зареты Ахильговой в красивом художественном оформлении выпущены московским издательством «Аврора».

Я где-то слышал одно мудрое изречение, что язык — это одежда мыслей. Каждый слог стихотворений и каждая строка прозы поэтессы сформированы из красивых, глубоко содержательных слов, и мысли этих слов облечены в дизайнерские одежды.

Для совершенствования своих знаний в этой области и наращивания практического опыта поэтесса осуществляет поездки в Москву и другие регионы страны, Казахстан, Киргизию. Устраивает встречи и принимает участие в различных форумах с известными писателями и поэтами страны и ближнего зарубежья и воспринимает к исполнению их добрые советы и наставления. В последующие 2013-2015 года она вступает в членство Союза писателей РФ и Ингушетии и становится профессиональным писателем.

Во все времена для создателей произведений служат радостью и восторгом лестные отзывы на них читателей, поклонников и коллег по перу. Таких доброжелателей, с признаньем незаурядного таланта поэтессы, в писательском столе и от ингушских читателей, поклонников и общественности, многочисленны. Привожу в сокращенном варианте несколько из них.

«Вы есть та самая женщина, та красота и нежность, сошедшая со страниц произведений великих поэтов и писателей. О Вашей тонкой душе, чутком сердце и высокой степени культуры, говорит Ваше золотое перо, которое долго будет оставлять свои следы для детей и внуков», — Мартазанов Мухарбек.

В аннотации к сборнику стихов Зареты, вышедшему в 2015 году, (привожу сокращенно) Сергеем Филатовым — председателем Союза писателей г. Москвы, сказано: «...Наряду с литературой классиков, читатель может познакомиться с литературой любителей — поэтов, прозаиков. И эта книга (уже не первая), написанная ингушской поэтессой Заретой Ахильговой, открывает для читателей мир доброты, радости, торжества жизни и человеческого счастья...»

«С удовольствием повторяю то, о чём писала. Сборник элегантный, с большим вкусом оформлен, а стихи похожи на автора: нежные, тёплые, лиричные», — доктор философских наук, профессор, завкафедрой Волгоградского государственного технического университета Филимонова Наталья Юрьевна.

Академик Райхан Сыздыкова (Казахстан): «...Своей душевной теплотой, желаем счастья и любви. Не забывайте нас в пути. Желаем счастья и добра, Вас не забудем никогда».

«...Её стихи — это чистый, кристальный, клокочущий родник, наполненный радостью, болью и тревогой», — заслуженный артист России Шевченко Владимир Ильич.

Присланных в адрес поэтессы отзывов и пожеланий из разных мест страны и ближнего зарубежья не счесть. Это заслуга литературного труда Зареты, с признаньем её природного таланта и аналитического ума.

Для Зареты, с раннего её периода жизни, поэзия являлась формой любви, венцом познания и украшением её мастерства в литературном искусстве. И в данное время она неустанно работает над удвоением своих позиций в избранном искусстве.

Уважаемая Зарета! Желаю твоей поэтической душе здоровья, счастья и добра и постоянно возрастающего вдохновения для пополнения своего литературного капитала.

Поклонник твоего творчества Абдул-Салам Теркакиев