Так, Шабазгири Мержоев обратился с просьбой оказать содействия в вопросе возмещения материального ущерба жителям с. п. Верхние Ачалуки, пострадавшим в 2021 году от стихийного бедствия, которым по поручению Главы региона, должна быть оказана помощь.

Фаттахов поручил Минстрою Ингушетии оперативно направить списки домовладений, владельцы которых ранее получили строительный материал. Также администрации Малгобекского района рекомендовано организовать необходимую работу по сверке домов, которым оказана и предстоит оказать материальную помощь.

Житель сельского поселения Кантышево Абдуллах Чумаков попросил благоустроить тротуар по ул. Грейдерной, проходящей через упомянутое село и Долаково. Здесь расположено несколько школ, находится мечеть, Дом культуры и строятся два детских сада. По его словам, дети в сухую погоду ходят по обочине, а в грязь и в снег вынуждены ходить по краю проезжей части, при этом транспортная проходимость на данной улице очень высокая. Вице-премьер поручил министерству автомобильных дорог Республики Ингушетия организовать необходимую работу по обустройству тротуара в срок до 20 августа 2022 г.

Фердовс Мусиева обратилась от имени жильцов домов № 19,20,21, проживающих по адресу: г. Карабулак, ул. Рабочая. Указанные дома были снесены по программе переселения из ветхого аварийного жилья 8 лет назад. Переселяться в новые дома жильцы отказались, т. к. не устраивает качество строительства. Застройщик обещал в течение 10 месяцев отстроить новое здание на месте снесенного дома. Выяснив все обстоятельства, Фаттахов поставил задачу Минимуществу Ингушетии оперативно решить вопрос с оформлением земельного участка для строительства многоквартирного дома № 21 в срок до 30 января текущего года. Администрации города рекомендовано организовать необходимую работу по завершению строительства упомянутого многоквартирного дома.

Житель с. п. Плиево Алихан Яндиев попросил обратить внимание на асфальтирование дороги протяженностью 700 метров по ул. Партизанская. По словам заявителя, жители неоднократно ремонтировали данную улицу, но после сильного дождя все смывается из-за большого уклона улицы. Заместитель Председателя Правительства поручил администрации Назрановского района совместно с Министерством автомобильных дорог организовать необходимую работу по асфальтированию дорожного покрытия, укладке тротуара, в том числе и установке уличного освещения вдоль всей улицы в срок до 1 июня 2022 г.

Ответственные лица должны в обозначенные сроки представить в кабинет министров отчет с результатами работы.