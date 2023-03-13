В актовом зале техникума в честь выпускников праздничное мероприятие в форме конкурсной игры «Я — землеустроитель» подготовили студенты второго и третьего курсов. Ребята из 421-й и 431-й групп перед собравшимися продемонстрировали геодезические приборы и оборудование, карты, планы, схемы и другой планово-картографический материал. Также студенты организовали выставку стенгазет «Моя профессия».

Как рассказала нам преподаватель землеустроительных дисциплин, заслуженный экономист Республики Ингушетия Мадина Магометовна Цечоева, в этом году количество выпускников, защищавших свои квалификации, было 19 человек. Это специалисты техники-землеустроители.

«Срок обучения студентов у нас был 3 года и 6 месяцев, — говорит М. Цечоева. — В конце февраля, в канун празднования Дня работников геодезии и картографии, который пришёлся на второе воскресенье марта, наши студенты завершили свою учёбу, защитив квалификационные дипломные работы. Надо сказать, что наши подопечные порадовали нас своими успехами в течение учебного процесса, а также желанием работать по выбранному направлению. Они приобрели практический навык проведения измерительных работ в области геодезии, картографии, землеустройства. Ими была пройдена и преддипломная производственная практика. В рамках данных учебных программ они учились основам ведения кадастровой деятельности.

В этом учебном году на отлично завершил учёбу один наш студент — Рустам Алмазов. Его дипломная работа была посвящена вопросам межхозяйственного землеустройства в связи с образованием крестьянско-фермерских хозяйств на примере Сунженского района Республики Ингушетия. В ходе проведённого исследования автор собрал и проанализировал обширный материал, включая практические рекомендации по ведению фермерами органического земледелия и виды грантовой поддержки аграриев страны как по линии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, так и Россельхозбанка».

«Исследования, проведённые всеми студентами, были на актуальные темы в области геодезии, картографии и землеустройства. И это очень значимо для развития экономики страны в целом. 19 дипломированных техников-землеустроителей пополнят ряды специалистов в этой области», — подчеркнула она.

В конце праздничного мероприятия много тёплых слов услышали в свой адрес выпускники техникума. Их поздравили преподаватели, директор учебного заведения Башир Османович Барахоев, вручив им грамоты. Особого внимания удостоился краснодипломник Рустам Алмазов, который получил из рук директора диплом с отличием и нагрудной знак отличия.