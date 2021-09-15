С 1982 года работает в качестве старшего агронома, затем главного агронома и потом директора совхоза «Экажевский». С 1995 года — ведущий агроном, затем начальник отдела земледелия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии. С 2008 по 2011 год — руководитель филиала ФГУ «Российский сельскохозяйственный центр по Республике Ингушетия». С 2011 по 2012 год — заместитель председателя правительства Ингушетии. С 2013 по 2015 — председатель ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов республики. С 2015 по 2019 год — директор государственного унитарного предприятия «Садовод».

Имеет богатый опыт ведения сельского хозяйства.

Кандидат сельскохозяйственных наук. Автор более 30 научных статей, автор научно-популярных работ «Домашний сад», «Как вырастить сад на приусадебном участке» — практическая рекомендация садоводам, фермерам и владельцам личного хозяйства. Соавтор книг «Оценка ресурсного потенциала земель Республики Ингушетия для возделывания плодовых культур», «Агрономические условия Республики Ингушетия».

Заслуженный работник сельского хозяйства РИ. Награждён Почетной грамотой МСХ РФ и золотой медалью «За вклад в развитие АПК России», Почетной грамотой Главы Ингушетии, юбилейной медалью «25 лет образования Республики Ингушетия».

Коммуникабельный, принципиальный и настойчивый работник. Внёс огромный вклад в развитие агропромышленного комплекса и всей сельскохозяйственной отрасли республики.

Люди, работающие на земле, испокон веков ценились среди ингушского народа, и потому отношение к землепашцам было особенное, уважительное и почтительное. Это объяснялось не только пониманием важности их труда в жизни человечества, но и осознанием того, что труд на земле требует больших физических вложений, и нести эту ношу в состоянии только человек с высокой духовной составляющей, преданный земле и, безусловно, наделенный милостью Всевышнего. Именно так относятся ингуши к тем, кто трудится на земле, бережно относится к земле-кормилице, к земле-благодетельнице. Именно поэтому герою этого очерка Курейшу Цороеву идти по пути земледельца посоветовал дедушка Раас Хакяшевич, через призму мудрости и опыта прожитых лет, который относился к земле, рождающей блага и дарующей людям жизнь, с неким сакральным трепетом.

А казалось, что судьба ему сулила совсем другую область деятельности. Ведь в школе он был успешным математиком, любил физику и подавал большие надежды в этом направлении. И не случайно педагогический коллектив Экажевской средней школы общим решением дал ему направление в Чечено-Ингушский государственный педагогический институт на физико-математический факультет, с последующим возвращением специалиста в родную обитель, где остро не хватало педагогов этой направленности. Хотя сам Курейш мечтал стать краеведом или архивистом, но, чтобы осуществить эту мечту, надо было ехать в столичный вуз, а родители эту идею не поддержали.

Родился Курейш Хаджибекарович в станице Есиль Есильского района Казахской СССР, куда его семья вместе со всем народом была выселена в годы сталинской депортации. В 1960 году семья вернулась на историческую родину — в селение Экажево Назрановского района ЧИАССР. Здесь же он окончил школу и в 1970 году стал студентом Чечено-Ингушского государственного педагогического института имени Л. Толстого.

Он уже был на втором курсе, когда его 96-летний дед озвучил внуку, уже сказанное нами выше, своё обдуманное и взвешенное предложение, ставшее для Курейша судьбоносным. «Послушай меня, — сказал он, — надо тебе учиться на агронома, будешь таким как Вассан-Гирей, и люди тебя будут уважать, и милость Всевышнего заслужишь!»

Вассан-Гирей Джабагиев — крупный политический и общественный деятель ингушского народа конца XIX — начала ХХ века, эмигрировавший за границу. Учёный, экономист-аграрник, окончивший сельскохозяйственный факультет Дерптского политехнического института, изучавший земледелие и экономику сельского хозяйства в Йенском университете, автор многочисленных трудов по сельскому хозяйству. Он был близким другом Рааса Цороева и остался в его памяти умным и авторитетным человеком.

Уже позже, работая над своим научным трудом, Курейш Цороев обнаружит одну интересную взаимосвязь в период столыпинскихх реформ. Джабагиев работал в те годы заместителем начальника отдела по образованию департамента земледелия. Он также узнал, что отец реформатора, Аркадий Столыпин, и отец нашего соотечественника — Ижи Джабагиев (полковник, был награждён тремя Георгиевскими крестами) в одно и то же время служили в царской армии, были участниками русско-турецкой войны 1877-1878 годов и могли быть знакомы. А что дед Раас близко был знаком, уважал и ценил Вассан-Гирея Джабагиева, он знал уже не понаслышке.

Но в те годы, хотя имя Джабагиева было всегда на слуху в их доме, Курейш не знал, кто он такой, чем занимался и какой вклад внёс в историю народа. Раз дед так сказал, значит, вопрос был решён. Он верил деду и не мог пренебречь его советом. Курейш бросает педагогический институт и поступает в Серноводский сельскохозяйственный техникум на отделение агрономии.

Разумеется, по природе одаренный способностями к знаниям, отличающийся сильным характером, ответственностью и целеустремлённостью, он оканчивает техникум с отличием и возвращается в родное село, где ему в совхозе «Экажевский» предоставляют работу агронома. Это время совпадает со слиянием в республике двух хозяйств — Сурхахинского и Али-Юртовского, по инициативе Сергея Бекова, первого секретаря Назрановского райкома КПСС.

Результатом слияния стал первый в республике плодосовхоз «Маяк», созданный с целью решения вопроса занятости жителей близлежащих сёл, улучшения общего благосостояния народа, оптимизации отрасли сельского хозяйства в районе и укрепление экономики всей республики с учётом крайней ограниченности земельных ресурсов. Сюда на должность старшего агронома перевели и Курейша Цороева. Это было большое доверие со стороны руководства и большая ответственность.

Но этим не всё ещё сказано. Плодосовхоз не имел ничего, в буквальном смысле этого слова: ни кола, ни двора, ни техники, ни специалистов. Хозяйство строилось на голом месте, как говорится. Но именно в таких чрезвычайно сложных обстоятельствах и проявляется профессионализм, хозяйское отношение к своему делу и отчасти даже героизм. Ночь и день слились у агронома в один длинный трудовой день, результатом которого стало создание мощной сельскохозяйственной базы, которой дивились бывалые хозяйственники, что дало силы молодому специалисту идти дальше и быть уверенным, что он выбрал правильный курс.

Далее им на территории, площадью 950 га, была заложена основа будущего урожая — озимый клин. И вот на сурхахинских полях с валовым сбором 2750 тонн со средней урожайностью 29 ц/га, а на отдельных участках и до 40 ц/га собрали небывалый урожай. Это было большим подспорьем для экономики Чечено-Ингушетии. За эти достижения Цороев был поощрён почётной грамотой, премией, путёвкой в дом отдыха в Гудауте, а чуть позже и легковой машиной — москвичом марки «ИЖ-Комби».

Проработав здесь два года, имея за плечами теоретические и практические знания, сделав окончательно выбор будущей профессии, но с желанием совершенствовать и расширять свои знания в этой отрасли, Цороев поступает на очное отделении в Горский сельскохозяйственный институт на агрономический факультет в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ).

Руководство совхоза в лице Мурата Котиева настойчиво просит студента вернуться в хозяйство с переводом на заочное отделение, но поняв, что намерения получить и углубить знания по специальности у него серьёзные, выносит благородное решение, назначить студенту в помощь, понимая его тяжёлое семейное положение, где на нём как на старшем сыне в семье лежала большая ответственность за младших сестёр и братьев, тоже студентов разных учебных заведений, стипендию в размере 90 рублей от совхоза, с последующим возвращением специалиста в родное хозяйство. Это была довольно-таки хорошая поддержка, за которую Цороев благодарен Мурату Котиеву по сей день, хотя вместе работать им так и не довелось.

Когда Курейш Хаджибекарович вернулся в родное хозяйство, сменилось руководство совхоза, а новое командование просто не приняло в свои ряды молодого, честного и принципиального специалиста. Но он всё же вернулся на прежнюю работу благодаря упорству и вышеуказанным качествам.

Теперь пришлось доводить до ума всё, что тут уже успели повернуть с ног на голову. Оказалось, что сады площадью 552 га были заложены с явными нарушениями технологии закладки, без учёта климатических условий местности подобран и породно-сортовой состав плодовых насаждений. Чтобы доказать, что хозяйству нанесён колоссальный ущерб, Цороеву пришлось обратиться в научные учреждения и пригласить на место ведущих учёных-плодоводов из соседних республик, которые в итоге подтвердили факт нарушения, и закладка садов на 800 га по разработанному «Рассадпроекту» в городе Краснодаре была остановлена.

Идея заниматься научной деятельностью у Курейша Цороева появилась ещё в годы учёбы в институте, а теперь она могла быть вполне реализована. Так плодосовхоз «Маяк» становится объектом проведения научных исследований. Цороев становится соискателем Северо-Кавказского научно-исследовательского горного и предгорного института садоводства.

Вскоре обком партии Чечено-Ингушетии направляет опытного профессионала в Кубанский сельскохозяйственный институт на курсы руководителей, где ему была присвоена квалификация организатора сельскохозяйственных предприятий. Стажировался Курейш в качестве дублёра руководителя в таких известных сельскохозяйственных предприятиях, как «Сад-гигант», «Родина» в Краснодарском крае, «Красная нива» и «Ленинцы» в Кабардино-Балкарии, «Урожайный» в Ачхой-Мартановском районе. Всё это очень пригодилось агроному в ходе его дальнейшей деятельности. В первый же год его правления совхоз «Экажевский» занял первое место среди других хозяйств республики.

С новыми силами он начинает внедрять в совхоз интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур, внедрять достижения науки и передового опыта ведения сельского хозяйства. Обычно такие люди часто встречают недопонимание со стороны представителей укоренившихся систем ведения хозяйства. Ему об этом открыто заявили в райкоме партии и надолго лишили права заниматься любимым делом. Боль от потерянного времени в самый разгар его активной трудовой деятельности до сих пор гложет сердце профессионального агронома. Но он своё дело не бросает, а продолжает работать на благо своего народа.

Курейш Цороев продолжает заниматься научной работой. Он пишет диссертацию, посвящённую периоду столыпинских времён. И вот удивительно, он вновь сталкивается с именем Вассан-Гирея Джабагиева. Это было уже в Москве, в библиотеке ВАСХНИЛа, где на удивление самому себе обнаруживает три работы Джабагиева по сельскому хозяйству. С директором библиотеки В. Поздняковым, академиком МАИ, тоже агрономом по специальности, он быстро находит общий язык и остаётся на ночь в библиотеке, чтобы ближе ознакомиться с этими трудами. Работы Джабагиева, посвящённые землеустройству и землепользованию царской России и опыту европейских стран, заинтересовали и самого академика. Ознакомившись с ними, он напишет Цороеву: «Горжусь, что есть в Ингушетии такие замечательные люди», имея в виду Джабагиева и его последователя Цороева.

В 1991 году Цороев возвращается в совхоз «Экажевский» на должность главного агронома, на радость его бывшим коллегам и подопечным, которые видели в нём порядочного и заботливого хозяина, уважали его за честность и принципиальность. Через два года он уже возглавляет это хозяйство и начинает действовать по своим убеждениям в интересах развития своего хозяйства.

Это было тяжелое для страны и ингушского народа время, когда шло становления республики, формирование аграрного сектора. Курейш Цороев старался оправдать доверие народа и личное доверие Руслана Аушева, который выбрал именно его из семи кандидатур. Видя причиной всех бед человеческий фактор, он наводит жесткий порядок, и прежде всего дисциплину, проводит систематически планёрки, совещания, требует во всём ответственного подхода, проявляет нетерпимость к разного рода нарушениям, хищениям и чиновничьему беспределу. Всё это проводилось в интересах подъёма аграрного сектора в экономике республики. Но, увы, привело опять к недопониманию со стороны чиновников, что сказалось на его дальнейшей судьбе. Но он шёл вперёд...

Он принимает неординарное решение ввести гектарную систему возделывания сельскохозяйственных культур с целью остановить развал сельского хозяйства и дробление земли. Это был рискованный шаг.

«Но это была вынужденная мера, — говорит Цороев, — ситуация была крайняя, надо было спасать, и мы не ошиблись. Труд на земле в прошлом складывался за счёт коллективного труда — белхи. Гектарная система — это традиционная форма землевладения и землепользования, отработанная предками. Этот метод был уже опробован в 30-х годах и назывался «экажево-сурхахинский метод». Ещё в 50-е годы писатель Андрей Платонов говорил, что это гениальное изобретение, и этот народ заслуживает Сталинской премии, а не преследования. Было охвачено 410 семей и 2000-2400 человек. Гектарная система дала 2400 тонн кукурузы — 80 ц с гектара, 1300 тонн картофеля — 80 ц с гектара. Повысилась урожайность озимой культуры».

Все СМИ в республике говорили о достижениях этого хозяйства. Но вновь сыграл человеческий фактор, с которым так боролся Цороев. За эту инициативу и блестящие результаты его лишили должности по надуманной причине, хотя сам министр сельского хозяйства Вахид Мархиев был против такого решения. В итоге он перевёл Курейша Цороева поближе к себе, в Министерство сельского хозяйства на должность главного агронома. Ну а гектарную систему вскоре ликвидировали.

Так Курейш Хаджибекарович возглавляет отдел земледелия. Имея большой производственный опыт, являясь организатором производства и учёным, он принимает активное участие в разработке новых отраслевых программ. В частности, это «Развитие садоводства в РИ на 2007-2010 годы», «Возрождение и развитие виноградарства на 2006-2010 гг.», «Возделывание рапса», «Развитие и поддержка производства биотоплива в РИ», «Развитие семеноводства полевых культур» в рамках федеральной целевой программы России, которые оказались в силу субъективных причин не реализованными.

Но надо сказать, что Цороеву удалось добиться многого. Под его руководством и при активном участии разработана и принята программа развития садоводства в республике и созданы первые садоводческие предприятия, впервые введены в севооборот высокорентабельные сельскохозяйственные культуры — соя, рапс, люцерна. Цороев постоянно занимается внедрением перспективных высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур. Будучи в должности руководителя филиала ФГУ «Россельхозцентр» по РИ им за короткое время налажено семеноводство и система защиты растений. Впервые на территории республики разработан долгосрочный прогноз вредителей, болезней сельхозкультур и ареал их распространения.

Курейш Цороев на редкость удивительный человек, истинно преданный своему делу, никогда, ни при каких обстоятельствах и трудностях не свернувший с выбранного им жизненного пути. Сегодня не много специалистов с таким производственным опытом сельскохозяйственной деятельности и с такой интересной биографией. Он и сегодня, используя большой практический опыт, успешно решает производственные вопросы, активно участвует в республиканских мероприятиях своего ведомства, плодотворно взаимодействует с федеральными органами власти согласно своим должностным обязанностям.

На протяжении всей жизни он помнил о дружбе деда с Вассан-Гиреем Джабагиевым. Встречался с именем этого великого ученого в рамках научных исследований, читал его труды и сам собирал о нем полевые материалы, истории жизни и работы. И сегодня он написал о Вассан-Гирее Джабагиеве труд, который остается пока еще в рукописи. Курейш Цороев — человек очень благодарный, и примеров тому множество. Один из его жизни говорит о нем сполна. Это дружба с бывшим министром сельского хозяйства ЧИАССР Василием Русиным, которую он пронес до конца его дней. Об этом мы расскажем читателям позже.

Знания Курейша не ограничиваются только его специальностью. Он имеет богатый архив о самых разных сферах жизни и развития Ингушетии: образования, культуры, народного хозяйства. Он очень интересный собеседник. И встречи наши, которые чаще всего проходят в рабочем кабинете ИнгНИИ, затягиваются во времени. Достойный и благородный Человек. Он создал красивую семью, радуется успехам детей и внуков. Гордится ими! Это ли не самое большое богатство, которое в лучших своих пожеланиях желают ингуши!

Меняются эпохи, меняются времена, но земля всегда требует к себе особого, заботливого отношения, и те, кто связал свою судьбу с этой деятельностью, прекрасно понимают и осознают, что это образ жизни, требующий полной самоотдачи и преданности своему делу. В этом плане думается, что Курейша Цороева заслуженно в народе прозвали «отцом земледелия». Это и есть самое высокое и почетное звание, которое он заслужил своим добросовестным отношением к земле. Он стал таким, каким мечтал его видеть дед.