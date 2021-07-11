В турнире по рыболовству принимали участие более 60 представителей с разных регионов Северного Кавказа: Кабардино-Балкарии, Дагестана, Чечни и жители принимавшей гостей Ингушетии.

Победителем чемпионата, поймавшим самую больше по весу рыбу — 2,11 кг, оказался представитель Кабардино-Балкарской Республики Вадим Сидоров. Он и стал обладателем приза Главы Ингушетии — владельцем новой лодки и многим другим инвентарем для рыбака. Второе место занял житель Ингушетии Азамат Тохов (1,915 кг), третье место — уроженец Чечни Магомед Болотхаджиев (1,735 кг).

Чемпионами в номинациях «Самый взрослый рыбак» и «Самый молодой рыбак» стали 70-летний Камбулат Берсанов и 12-летний Муслим Оздоев. Также в компетенции «Самая большая рыба» выиграл Зема Иножаев, он поймал зеркального крапа весом 625 г.

Соревнования прошли в различных номинациях. В рамках турнира состоялась битва лучших уховаров Кавказа. Оценивало блюда любителей рыбалки специальное жюри. В его в состав вошли глава правительства Владимир Сластенин, вице-премьеры Тимур Фаттахов и Магомед Евлоев, мэры Магаса и Назрани, а также народный артист Ингушетии Алаудин Эсмурзиев.



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Для гостей, пришедших поддержать участников, была подготовлена развлекательная программа, выступление творческих коллективов Ингушетии и вкусная уха.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе столичной администрации, по итогам республиканского фестиваля «Лучший уховар» первое место одержал Магас.

«Мэрия получила подарочный сертификат на сумму 50 тыс. руб. Кроме того, Администрация Магаса стала победителем конкурса «Лучшая презентация ухи», — рассказал собеседник издания.

Мэр города Усман Аушев поблагодарил весь коллектив за прекрасно проведённое мероприятие, дружескую атмосферу и высокий уровень организации.

Команда города Назрани заняла первое место в номинации «Лучшее оформление» и оказалась на второй позиции в номинации «Лучшая уха».

В турнире «Клёвый день» приняли участие и экажевские рыбаки по главе с руководителем администрации Микаилом Евлоевым.

Команда Назрановского района заняла почетное третье место, получила 24 балла из 30 за приготовление ухи и показала лучший результат в номинации «За слаженную работу».

Как отметил Магомед Евлоев, в ходе праздника заварили 500 литров ухи.

«Пропитанная ароматом дыма рыбацкая еда не оставила равнодушным никого. Участники готовили её по своим оригинальным рецептам, ограничений по ингредиентам не было. Хочу поблагодарить все муниципальные образования за участие в фестивале. Вы сделали этот праздник незабываемым. И у вас это получилось», — сказал глава Минприроды.

В ходе турнира в адрес и. о. вице-премьера — министра природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомеда Евлоева и его подчинённых прозвучали слова благодарности от мэра Карабулака Магомед-Башира Осанова за качественную организацию мероприятия.

«Рассчитываем, что следующие подобные соревнования ко Дню рыбака пройдут у нас в Карабулаке на территории преобразившегося центрального городского пруда», — сказал глава муниципалитета.