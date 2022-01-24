Премия проводится ежегодно под эгидой Русского геоrрафического общества и поддержана президентом РГО Сергеем Шойгу.

До 20 февраля текущего года продлится прием заявок от соискателей премии. Ей отмечают выдающиеся достижения в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. Цель конкурса — найти и поддержать тех, кто искренне считает Россию своим домом, уважает и бережет среду, в которой обитает. Это частные лица, предприятия, ученые и общественные деятели — все, чей пример, и чья деятельность помогут широкой общественности открыть новые поводы гордиться своей страной.

Национальная премия «Хрустальный компас» учреждена в 2012 году.

После окончания заявочной кампании все присланные проекты рассмотрят члены экспертного совета премии на квалификационном отборе. В состав жюри входят авторитетные ученые, известные общественные деятели, представители бизнеса и государственных органов. Они рассмотрят все проекты на квалификационном отборе и определят победителей в 11 номинациях: «Научное достижение», «Просвещение», «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия», «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса», «Путешествие и экспедиция», «Лучший проект СМИ, медиапроект», «Издание», «Фоторабота», «Гражданская позиция», «Лучший региональный проект», «Признание общественности».

Подать заявку на участие, изучить положение о премии, ознакомиться с описанием ее номинаций, сроками, порядком проведения конкурса можно на сайте.

Напомним, за девять лет на соискание премии «Хрустальный компас» выдвинуто более 2700 проектов и достижений из 40 стран. В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путем интернет голосования, свой выбор сделали более 2 миллионов человек.

Затем оргкомитет объявит финалистов, которые получат приглашение на X торжественную церемонию вручения премии. Авторы лучших инициатив получат статуэтки из хрусталя и серебра высшей пробы.