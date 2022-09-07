В Казань приехали и представители Ингушетии — главный редактор общенациональной газеты республики «Сердало» Хадижат Курскиева и шеф-редактор Ибрагим Курскиев.

Форум, на котором обсуждались вопросы, связанные с перспективами развития региональных и национальных средств массовой информации, состоялся при поддержке правительства Республики Татарстан и проходил под эгидой Федерального агентства по делам национальностей. Непосредственным организатором этого форума, который является важной составляющей госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в РТ на 2014-2025 годы», выступило республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Делегаты форума пообщались с председателем Госсовета Республики Татарстан Фаридом Мухаметшиным, главой Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Геннадием Семагиным, заместителем руководителя аппарата президента РТ, руководителем департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Александром Терентьевым, заместителем гендиректора «Интерфакса», генеральным директором «Агентства деловых коммуникаций» Николаем Касьяновым и др.

Для участников форума подготовили экскурсии по историческим местам столицы Татарстана, познакомили с IT-технологиями, уже сегодня применяемыми в различных сферах жизни. В конференц-зале технопарка имени А. С. Попова, расположенного в Иннополисе, открылось пленарное заседание форума, модератором которого стал руководитель «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

На пленарном заседании были затронуты темы сотрудничества Татарстана с российскими регионами, роли средств массовой информации в работе по укреплению межнационального согласия, работы в социальных сетях. В онлайн-формате к делегатам форума обратилась также президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

Делегаты форума приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Республики Татарстан и Дню Казани. Главными событиями этого дня стали фестиваль цифровых технологий TatFuture, проходивший в парке Тысячелетия, открытие IT-парка с участием президента Республики Татарстан Радика Минниханова, фестиваль народного костюма «Милли кием», украсивший своими яркими красками набережную озера Кабан, а также большая концертная программа, посвященная Дню Казани и Республики Татарстан на набережной у центра семьи «Казан».