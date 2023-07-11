А позже выясняется, что у нас переизбыток финансистов, экономистов, бухгалтеров и так далее, портящих статистику занятости населения. Это в свою очередь влияет на участие региона во всевозможных госпрограммах, финансирование того или иного проекта и прочая, и прочая. Такая вот взаимосвязь. Подобная корреляция, скорее всего, скрыта и в желании родителей видеть детей продолжателями своего дела.

Служба исследований крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh. ru провела опрос среди работающих жителей СКФО (в том числе Ингушетии) и выяснила, как они относятся к тому, чтобы дети пошли по их стопам и выбрали ту же профессию.

Обнаружилось, что около четверти опрошенных жителей Ингушетии и СКФО (26%) были бы рады, если бы их дети выбрали ту же профессию, что и у них. Однако чуть больше половины (52%) работающих жителей региона не хотят, чтобы дети шли по их стопам в профессиональном плане.

Аналитики hh. ru Юг отметили, что чаще других желание своих детей выбрать ту же профессию, что и у них, поддерживают юристы (36%), ИТ-специалисты (35%) и сотрудники, занятые в сфере строительства и недвижимости (34%). Вместе с тем категоричными противниками династийности выступили 29% HR-специалистов (это мастера по решению проблем внутри коллектива), 24% специалистов по маркетингу, рекламе и PR и 23% сотрудников научно-образовательной сферы.

Примечательно, что больше всего тех, кто не желает, чтобы дети наследовали профессию, среди респондентов в возрасте 36-40 лет (59%) и 31-35 лет (56% отрицательных ответов). С другой стороны, чаще других хотели бы продолжения своей профессиональной династии люди в возрасте 61-65 лет. Таких родителей набралось 44%.