Организатором мероприятия, проходившего в рамках декады ингушского языка и литературы, стала Тамара Чаниева -художественный руководитель упомянутого учреждения, известная ингушская поэтесса, заслуженный работник культуры Ингушетии.

В дискуссии приняли участие вице-спикер парламента Руслан Паров, депутат Магомед Дарсигов, главный редактор республиканского детского журнала «СелаӀад», поэт, прозаик и драматург Бадрудин Горчханова журналист, поэт Илез Матиев, детский писатель, автор сетевого проекта, посвященного родному языку, Макка Наурузова, директор культурно-досугового центра Малгобекского района Магомед Хамхоев, учителя.

Участники «круглого стола» говорили о состоянии ингушского языка, предлагали пути решения накопившихся проблем.

«Прикасаясь к ингушскому фольклору, слушая, как говорят на ингушском языке наши старики, наверное, каждый из нас испытывает движение души. Но вспоминать о родном языке, говорить о его проблемах, искать выход из сложившейся ситуации мы должны не от случая к случаю и не только в дни Декады ингушского языка и литературы. Забота об ингушском языке должна стать для нас повседневной. На его сохранение мы должны направить все наши знания и силы», — сказал директор республиканского Дома народного творчества Алаудин Эсмурзиев в ходе обсуждения.

По итогам «круглого стола» намечены некоторые конкретные шаги.

Представители творческой интеллигенции и сферы образования выступили с предложением о введении в общеобразовательных школах республики дополнительного часа на изучение ингушского языка. Также решено реализовать совместный проект республиканского детского журнала «СелаӀад» и студии «Выдох», объединившей в стенах Дома культуры сельского поселения Зязиков-Юрт любителей изящной словесности. Это будет кружок родного языка, в который станут привлекать школьников.

Еще одна идея, родившаяся в ходе дискуссии, касается создания в Ингушетии гимназии интернатного типа, в стенах которой можно было бы воспитывать национальную элиту.

Декада ингушского языка и литературы продлится до 25 февраля.

Во всех образовательных организациях республики проходят ученические конференции, творческие встречи, «круглые столы» с участием литераторов и лингвистов, открытые уроки, мастер-классы лучших учителей ингушского языка и литературы, семинары, конкурсы и выставки, посвященные проблемам сохранения, изучения и развития ингушского языка и литературы. В библиотеках школ региона оформлены тематические уголки, рассказывающие о жизни и деятельности мастеров пера Ингушетии.

Декада, посвященная Дню родного языка и письменности, призвана оказывать влияние на отношение учащихся к школе, к учебным предметам, к родному языку и к литературному наследию в целом.

Знание родного языка придает человеку силу и уверенность, оптимизм и веру в будущее.