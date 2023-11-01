В педагогическом состязании принимали участие 9 учителей из 7 субъектов Северо-Кавказского федерального округа (Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставрополя, Ингушетии) и Республики Адыгея.

Отмечается, что стаж работы Хяди Добриевой составляет 18 лет. Педагогу было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РИ», она является членом Союза писателей РИ.

«Мероприятие было хорошо организовано. Этот конкурс — замечательная площадка для обмена опытом. Мы, учителя родного языка, реально можем научить друг друга многому. От таких встреч наполняешься энтузиазмом и огромным желанием донести до детей ценность изучения родного языка», — подчеркнула Хяди Абукаровна.

В процессе проведения конкурса участники прошли 4 испытания: «Визитная карточка», «Мастер-класс», «Методическая мастерская», «Мир моих увлечений».

Учителя демонстрировали свои творческие способности. Все начиналось с презентации учителя, рассказа о его образовательной и общественной деятельности, достижениях и увлечениях, а также презентации региона, откуда приехал участник конкурса. По словам организаторов мероприятия, педагоги показали свою методическую компетентность и собственный опыт в вопросах обучения и воспитания.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки республики, учитель ингушского языка и литературы лицея-детсада г. Магаса Ужахова Лиза Джабраиловна была членом жюри конкурса.

«Мы разные, но равные» проходит ежегодно в регионе победителя предыдущего конкурса. Мероприятие направлено на укрепление и развитие добрососедских отношений среди народов, проживающих на Северном Кавказе, формирование межрегиональной модели системы преподавания родных языков и литератур посредством обобщения и распространения инновационного опыта лучших педагогов северокавказских субъектов и повышения профмастерства и социального статуса учителей родных языков.

По мнению участников, конкурс стал площадкой распространения передового учительского опыта и, самое главное, площадкой диалога между представителями различных культур.

По итогам мероприятия все участники межрегионального конкурса получили памятные подарки, а самое главное — эксклюзивные эмоции, опыт, а также возможность узнать, как трудятся коллеги из соседних республик. Конкурс призван повысить престиж национальных языков Северного Кавказа и учителей, преподающих эти языки, социальный статус учителей родных языков.