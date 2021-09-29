Реконструкция

Коренное переустройство

Премьер Ингушетии поручил ускорить реконструкцию Дворца культуры в Сунже

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Глава республиканского правительства Владимир Сластенин в сопровождении заместителя Тимура Фаттахова и представителями администраций Сунженского района и города Сунжи проинспектировал работы по реконструкции Дворца культуры.

На текущий момент все основные работы по капитальному ремонту практически завершены. Полностью заменена кровля, установлены новые окна и двери, проведена отделка внутренних помещений и т. д. Исправно работает оборудование в модульной котельной и многое другое. Осталось благоустроить двор и прилегающую территорию, включая замену плитки и покраску, необходимо привести в порядок и фасад здания. Также откорректирована проектно-сметная документация.

Концертный зал, размещенный в учреждении культуры, позволяет вместить до 300 человек. Здесь также функционируют 12 кружков с охватом более 380 детей, в том числе кружки декоративно-прикладного искусства, где ученики смогут заниматься резьбой по дереву, бисероплетением, лепкой, рисованием, а также вокалом, хореографией и иными видами искусства. При Дворце культуры также работают детские художественная и музыкальная школы, где учатся более 200 детей. Кроме этого, программа включает обучение ингушским обычаям, традициям и исконным поведенческим адатам (нормам).

Сластенин призвал ускорить темпы реконструкции и решить оставшиеся задачи для того, чтобы успеть сдать объект к установленным срокам, а именно — ко Дню образования республики в следующем году.

Напомним, реставрацию начали в июле прошлого года в рамках реализации программы мероприятий празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией.

Объект является одним из самых старых в регионе, строительство здания было начато в 1949 году и завершено в 1956 году. Это крупнейший культурно-досуговый центр республики. Капитально ремонтировали учреждение за время его эксплуатации всего один раз.

Инициатива преобразовать Сунженский районный Дворец культуры в культурно-выставочный комплекс принадлежит Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову. Планируется, что полная реализация проекта завершится к 30-летию республики. ДК претендует на звание визитной карточки самого молодого в республике города Сунжа.

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