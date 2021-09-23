— Сегодня у почты Ингушетии большой праздник: мы закладываем капсулу под строительство отделения почтовой связи нового формата, — сказал Сластенин, обращаясь к почтовикам республики и многочисленным гостям торжества. — В настоящее время в нашей стране реализуется масштабная программа модернизации отделений почтовой связи. Ее цель — сделать отделения почтовой связи современными, эффективными и более привлекательными для клиентов. Главная концепция нового формата обслуживания — это открытость Почты России для клиентов, удобный график работы для ее сотрудников, эффективность использования рабочего дня, наличие рабочих инструментов под рукой, автоматизация процессов.

Добавим, что в промышленном центре Ингушетии городе Карабулаке в связи с производственной необходимостью и расширением города планируется строительство семи новых отделений почтовой связи. В данном отделении, здание которого намечено сдать в строй в конце текущего года, будут обслуживать 4800 клиентов.