Социальные сети — сильное оружие в умелых руках, поэтому информационная атака Запада на Россию только усиливается, создавая видимость раскола внутри страны. У каждого может быть своя правда (в принципе, так и происходит), но истинно то, что российское государство коллективный агрессор, не просто хочет развалить, а устроить здесь второй Афганистан, чтобы народы, населяющие страну, десятилетиями противостояли друг другу, теракты и диверсии стали нормой, а ненависть подогревалась прикормленными вождями. Тогда страну (богатую страну!) очень легко будет грабить, выжимая из нее все соки.

Мы не беремся судить радикально настроенных наших соотечественников, которые считают, что если уже влезли, то надо идти до конца, отбросить всякие заигрывание и крушить врагов. (Тем более, они грязных методов не гнушаются). Также не встаем и на сторону экспертов, призывающих горячие головы быть аккуратнее в высказываниях, иначе — третья мировая война. (Это Запад начал бряцать ядерным оружием первым, а не мы). Но доводить мнение и тех, и других до общества — обязанность СМИ, что и собираемся сделать.

Итак. Эксперт Юрий Котенок (ИА «Аналитическая служба Донбасса») уверен, что Россию спасет только «Отечественная тотальная война».

Он, в частности, считает, что удержать Правобережье у нашей армии шансы были. «Дорога через дамбу в Новой Каховке до конца не разбита, что еще раз доказывает — можно подвозить боеприпасы, создавать мелкие склады в жилом массиве, укрепрайоны, разбив город на сектора, создавать мелкие укрепрайоны из ротных опорных пунктов с подвозом через подвалы. За месяц, который мы выводили войска, можно было автомобилями «Газель», как делали хохлы на первом этапе войны, завозить боеприпасы, складировать их, не концентрируя, а рассредоточивая в подвалах мелких населенных пунктах», — пишет он.

Котенок замечает, что заморозка конфликта ни к чему хорошему не приведет. Это затягивание времени. Вялотекущие переговоры, обмен убитыми, ранеными и пленными, возможно, даже по формуле «всех на всех», периодическое обстреливание дальнобойной артиллерией и охота за старшими офицерами и диверсионно-разведывательный саботаж.

После этого, по его словам, в период весенне-летней кампании 2023 года, противник (а точнее — коллективный Запад) попытается провести операцию по взятию Крыма. Только тогда он (Запад) пойдет на реальные переговоры, предлагая реально закончить войну.

«Прогноз не с потолка. Это комплексный анализ информации, где и что у них, какие части и соединения куда выводят на ротацию и обучение, какие заводы чем загружены по государственно-военному заказу. Все есть в открытых источниках. Все прогнозируемо», — отмечает он.

В складывающейся ситуации, по мнению эксперта, нужно осознать, что война идет на уничтожение России, в том числе и элиты, так как договорится с Западом просто невозможно. Обманут, как и всегда.

«Чтобы выжить, России нужен переход на тотальную войну. Организовать охоту на врагов, их пособников и т. д. за рубежом. Нанимать под эти задачи исполнителей. Их хватает. Мы для них и так орки, лучше мы уже не будем. Если мы не можем победить технологически в моменте, мы можем навести ужас. Я не говорю про ядерное оружие, я говорю про наши возможности. Против России действуют пиратским методами, отнимая и уничтожая недвижимость, подрывая газопроводы. У нас есть много каналов для ответа, начиная с африканских пиратов и далее. Есть методы спецопераций за рубежом, и еще живы те, кто может этому научить. Но это если воевать по-настоящему и, если есть политическая воля. В противном случае расходимся», — категоричен Котенок.

Это — его видение и мнение. Иная точка зрения и другой подход у Петра Акопова. Материал под заголовком «После Херсона России предстоит ответить на проклятый вопрос своей истории», опубликовало ИА РИА Новости.

«Отход нашей армии из Херсона на левый берег Днепра вызвал у части общества ожидаемую реакцию — какой ужас, все пропало. Повторяют и одну из самых знаменитых фраз в русской истории: «Что это — глупость или измена?», — пишет он.

Акопов напоминает, что эти слова были произнесены 106 лет назад — 14 ноября 1916 года: на заседании Государственной думы лидер кадетской партии Павел Милюков в своей обличающей власть речи поставил вопрос ребром. «Что это — глупость или измена?». Среди брошенных в лицо высшей власти — царского двора и правительства — обвинений главным было то, что она ищет «позорного мира» с Германией.

«Ничего из сказанного Милюковым не было правдой — ни царский двор, ни правительство не вели тайных переговоров с Германией. Но тогда немалая часть образованного общества верила Милюкову, который после отречения Николая Второго стал министром иностранных дел России и пытался вести войну до победного конца. Но армия без царя во главе (бывшего ведь и верховным главнокомандующим) начала разлагаться вместе со всей страной — и вместо победы мы получили революцию, похабный Брестский мир (то есть потерю западных земель, включая Украину) и Гражданскую войну», — отмечает эксперт.

«К чему вспоминать это сейчас?», — задается вопросом Акопов и отвечает: «К тому, что возмущение очередным заявлением нашего МИД о том, что Россия готова к переговорам с Украиной, очень напоминает те самые милюковские страдания — как же так, за что же мы воевали, нельзя допустить удара в спину нашей армии, нужно остановить предателей в элите, которые готовы на переговорах (тайных или явных) сдать русские интересы! Точно так же комментируются и плохие новости с фронтов — вот уходят из Херсона, потому что хотят договориться с Западом, затеять переговоры, отказаться от разгрома Украины! Вот же предатели — только о своих шкурах и капиталах думают! Надо всех разоблачить, снять и отдать под суд, а тот, кто этого не понимает и не делает, тот сам предатель!».

По его словам, все это мы слышим и читаем уже очень давно, но сейчас идет очередное обострение псевдопатриотической истерики.

«России не угрожает измена — Путин никогда не пойдет на «позорный мир» ни с Украиной, ни с Западом. Двадцать четвертого февраля этого года был сделан исторический выбор, перейден Рубикон, после которого Россия может идти только вперед. Оступаясь, ошибаясь, пропуская удары, сосредотачиваясь, даже временно тактически отступая, но стратегически двигаясь только вперед. Скорость этого движения может быть разной — она зависит и от наших усилий, и от внешнего сопротивления, и от глобальной обстановки. Слова, которые говорят на публику наш МИД и даже Путин, могут быть также разными — и даже очень миролюбивыми, но они при этом служат совершенно конкретным тактическим целям. Не заменяя и уж тем более, не отменяя собой стратегической цели, которая кристально ясна. Россия возвращает себе саму себя — и в территориальном, и в духовном, и в идейном смыслах. Прежней Украины больше нет — и на страницах будущей русской истории уже есть другая Россия», — уверен Акопов.

«Помешать осуществлению этого может только одно — раскол и смута в самой России, то есть сомнение в нашей победе и в том, что Путин хочет и может привести к ней. Если мы опять, как в 1917-м, одурманим сами себя истерическими криками «измена» — только тогда проиграем. Причем не Украину, а вообще все», — добавил эксперт.