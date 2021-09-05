Альпинизм

Покорители высочайшей вершины Европы

Президенту федерации альпинизма КБР вручили грамоту Главы Ингушетии  за восхождение на Эльбрус в честь Лейлы Албогачиевой

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И. о. начальника управления по обеспечению деятельности, защите населения и территории от ЧС Ингушетии Иса Татиев встретился с президентом федерации альпинизма Кабардино- Балкарской Республики Абдулхалимом Эльмезовым. Встреча прошла накануне в поселке Терскол.

Стороны обсудили вопросы развития альпинизма, задачи, которые необходимо решать в северокавказских регионах для того, чтобы популяризировать этот экстремальный вид спорта. Как заявил в ходе беседы Татиев, в Ингушетии должна быть создана школа развития детского альпинизма, где желающие смогут заниматься с юных лет, и куда будут приглашаться именитые спортсмены со всей страны, которые покоряли высочайшие вершины мира.

Татиев особо отметил плодотворное сотрудничество и взаимодействие в проведении мероприятия по восхождению на гору Эльбрус в честь известной альпинистки Лейлы Албогачиевой. Он вручил Эльмезову грамоту Главы Ингушетии и ценные подарки.

«Выражаю вам слова искренней благодарности за ответственность и преданность своему делу. Это мероприятие для Ингушетии и ее народа знаковое, ведь мы глубоко чтим память нашей соотечественницы, и оно не прошло бы без вашего участия и профессионализма. Поэтому позвольте вручить Вам грамоту от руководителя нашей республики Махмуд-Али Калиматова с наилучшими пожеланиями и словами признательности», — сказал Татиев.

В завершение встречи президент федерации альпинизма КБР вручил спасателям поисково-спасательного отряда «Армхи» Ингушетии Абдуле Цицкиеву, Магомеду Добриеву, Абдурохману Евкурову, Осману Ахильгову и Рамазану Цицкиеву сертификаты о восхождении на самую высокую точку Европы — гору Эльбрус.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», наши спасатели совместно с федерацией альпинизма республики под руководством президента федерации альпинизма КБР Абдулхалима Эльмезова покорили высшую точку Европы — гору Эльбрус.

Восхождение было посвящено памяти ингушской альпинистки Лейлы Албогачиевой, дважды покорившей Эверест.

С 23 сентября 2014 года началась операция по поиску известной альпинистки, информация о ее пропаже во время восхождения на Эльбрус поступила 22 сентября. Из-за плохой погоды поиски несколько раз останавливались. Вопреки правилам спортсменка нигде не зарегистрировалась и не взяла с собой маячок, поэтому поиски альпинистки заняли много времени. Предположительно, из-за снега женщина сбилась с пути, поскользнувшись, упала в расщелину скал.

46-летняя восходительница, учительница русского языка и литературы в сельской школе собиралась в одиночку установить мировой рекорд — подняться на Эльбрус с запада и востока. В это время в горах разыгралась непогода. За несколько часов перед своей гибелью она записала эмоциональное видеообращение к главам мировых держав с призывом их к миру на земле, прекратить войны.

3 октября тело женщины нашли. Албогачиеву похоронили 4 октября в родном селе Али-Юрт Назрановского района Ингушетии.

Албогачиева — первая женщина в России, дважды совершившая восхождение на Эверест. Также она 12 раз поднималась на Эльбрус. Зимой 2014 года альпинистка участвовала в эстафете Олимпийского огня в честь зимних Игр-2014 в Сочи.

Западная вершина Эльбруса поднимается на 5642 метра над уровнем моря, а восточная — на 5621 метр. Между ними пролегает пологая седловина, протянувшаяся на полтора километра на высоте 5416 метров.

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