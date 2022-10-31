Тем не менее, море во все времена являлось не только темой для создания прекрасных стихов и полотен, но и вдохновляло человечество на создание всевозможных страшных легенд и преданий. Безусловно, глядя на прозрачные воды, золотой песок и согревающее солнце понимаешь, что рай на земле есть. Но в то же время невольно осознаешь, насколько опасным и безжалостным может быть это бескрайнее могущество. Если сегодня современные технологии позволяют предсказывать, когда у синего великана случится «плохое настроение» и, хоть как-то подготовиться к часу «икс», то в былые времена человечеству ничего не оставалось, как лишь покорно принимать морской гнев, обрушивающийся на сушу штормами и цунами. Таким образом, буйный нрав водной стихии порождал в человеке суеверный страх перед ее величеством, могуществом и равнодушием.

Даже такая неукротимая стихия, как огонь, не может уничтожить что-то насовсем. После пожара останутся хоть какие-то обгорелые фрагменты, но море — оно равнодушно поглощает всё, что становится на его пути. Сколько городов в древности, флотилии сокрыло в своих глубинах морское таинство! От морской силы не смог спастись даже гений технической мысли ХХ века — британский трансатлантический пароход «Титаник», который ушел на дно за считанные минуты. А после море вновь заколыхалось безмятежной гладью.

Да, море манит нас своими далями и тайнами, сокрытыми в глубинах, оно очаровывает и пугает нас одновременно. Поэтому закономерным является то, что человек исплавал вдоль и поперек все земные моря и океаны, погружался в их глубины и изучал подводный мир, несмотря на то, что так и не смог полностью разгадать всех его тайн.

Справедливости ради нужно отметить, что и людей, при всем их близком контакте с морскими просторами, навряд ли можно назвать преданными друзьями морей. По данным ООН за последний век морские ресурсы понесли ощутимый ущерб от человеческого участия. Это говорит о том, что мы уже давно привыкли относиться к дарам природы по-варварски, буквально разграбляя ее кладовые. И поэтому можно смело сказать, что сегодня мало кто задумывается, что кроме выгодных достопримечательностей и опасностей, у морских водохранилищ существует ряд глобальных проблем, которые создают именно люди. И связаны эти серьезные экологические вопросы не только с пиратством и уроне, наносящем морскими грабителями всему миру.

К примеру, как выяснили ученые, из-за активной жизнедеятельности человека почти уничтожены такие популярные морские рыбы, как треска и тунец. Это и неудивительно: в моря и океаны ежегодно попадает до 21 млн. баррелей нефти. Также в морские просторы попадают отходы промышленных производств в огромных объемах. Содержимое мусорных свалок, спускаемых в водоемы, представляют собой целые (пусть и небольшие) острова. Все это крайне негативно сказывается на морской флоре и фауне.

И для того, чтобы хоть как-то обратить внимание людей на решение «морских» вопросов, в календаре международных праздников появилась специальная дата — день моря. Как правило, торжествам отводится целый месяц, начиная с конца сентября по конец следующего месяца. Праздник освещает проблемы, связанные с безопасностью на море и приобщает людей к бережному обращению и сбережению морских запасов. И для того, чтобы присоединиться к празднованию, необязательно жить на морском побережье. В этот день можно выбрать любой водоем, который находится рядом (река, озеро или пруд), вооружиться мешком и перчатками и очистить берега от накопившегося мусора. Это будет самое малое, что может сделать каждый из нас.

Помимо охраны биоразнообразия акваторий, к острым проблемам, на которые указывает всемирный день моря, относятся безопасность морских перевозок, борьба с браконьерством, необходимость защиты водных пространств от загрязнения, популяризация морского туризма и многие другие.

К счастью, уже более десяти лет ученые, активисты, представители конфессий обращают внимание простых граждан на проблемы экологического характера. И, надо признать, что человечество сдвинулось с мертвой точки и начало предпринимать хоть какие-то действия для сохранения планеты, на которой живет. Конечно, восполнить тот ущерб, который люди наносили природе веками, быстро не удастся, тем более что заниматься благим делом спешат далеко не все.

Как известно из географии, Россия обладает самой протяженной береговой линией в мире — около 61 тыс. километров. А саму территорию России омывают 13 морей. Самое популярное из них — Черное море, находящееся на юге нашей страны. Его курорты с живописной природой, разнообразной кухней и множеством развлечений привлекают многих россиян и представителей других стран. Побережье Черного моря на протяжении нескольких тысячелетий является одним из самых излюбленных мест для отдыха у людей разного возраста и статуса. Здесь в старину располагались резиденции царей и императоров, и сейчас здесь находятся виллы, принадлежащие первым лицам государства, а также различные пансионаты и санатории для лечения и профилактики различных заболеваний. Через Черное море Россия граничит с Болгарией, Грузией, Румынией, Турцией, Абхазией и Украиной. Протяженность моря с севера на юг составляет 580 км. Максимальная глубина превышает отметку 2000 м.

Рядом с Черным морем находится Азовское море — самое неглубокое море в мире, потому и самое теплое. Азовское море — это внутреннее море на юго-западе России, которое является самым мелким в мире. За свою историю Азовское море имело много названий и неоднократно переименовывалось. Происхождение сегодняшнего названия доподлинно неизвестно. Историки заявляют, что много тысячелетий назад на здешней территории воды вообще не было. Только примерно в 5600 году до нашей эры начала формироваться привычная на сегодня акватория моря, протяженность которого с севера на юг составляет 231 км, а максимальная глубина всего 14 м. Поэтому зимой водоем промерзает, а летом хорошо прогревается. Благодаря преимущественно положительным температурам здесь активно развивается жизнь. В Азовском море обитает 80 видов рыб, в том числе и промысловых.

Балтийское море относится к морям бассейна Атлантического океана, омывающих Россию. Ученые-мореплаватели не могут назвать точно, откуда взялось это название. Впервые в письменных источниках это название встречается в историческом трактате хрониста Адама Бременского. Но от какого слова образовалось слово «balticum» неизвестно. Балтийское море расположено в северной Европе, и кроме России его воды омывают берега Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии. Площадь Балтийского моря составляет 386 тыс. квадратных километров. Береговая линия сильно изрезана, образует многочисленные заливы и бухты.

Морем-малюткой признано Белое море, имеющее самую маленькую площадь поверхности — всего 90 тысяч квадратных километров. Впервые оно было упомянуто на карте 1592 года, созданной Петером Планцием, голландским картографом. Глубина бассейна в среднем составляет 100 м, но есть и более глубокие места, доходящие до 330 м. Зимой море обычно замерзает. Но в теплую погоду здесь возможно купание. В Белое море впадают реки Северная Двина, Онега, Мезень и многие другие. Это море целиком считается российским.

Баренцево море, расположенное на Кольском полуострове, привлекает не простых туристов, а дайверов. Этот всемирно известный водоем носил много имён до того, как получил нынешнее. В конце концов, Баренцево море было названо в честь голландского исследователя Виллема Баренца, который организовал три экспедиции с 1594 по 1597 годы, пытаясь найти северный путь в Индию. Площадь Баренцева моря — 1405 тыс. квадратных километров, средняя глубина 200 м. Баренцево море целиком расположено за Полярным кругом и границы его во многом условны. Они проведены в соответствии с гидрометеорологическими и геологическими признаками.

Еще одно маленькое море, получившее название Печорское море, находится внутри акватории Баренцева моря. Название свое море получило от реки Печора. Водоем относительно мелководный: глубина увеличивается постепенно, удаляясь от берега. Омывает берега Ненецкого Автономного округа, а также Архангельской области. Максимальная глубина моря достигает 210 метров, а площадь всего 81 квадратных километров.

Карское море было названо по имени реки Кара. Само название реки переводится с местного диалекта как «торосистый лёд». Исследование очертаний берега было впервые детально проведено В. М. Селифонтовым во время Великой Северной Экспедиции в 1736 году. Площадь Карского моря составляет 894 тыс. квадратных километров, максимальная глубина —— 620 метров. Море соседствует с Баренцевым морем с восточной стороны, а с западной стороны — с морем Лаптевых. Карское море является одним из самых холодных морей России. Лишь в устьях рек температура воды летом бывает чуть выше нуля. Остальная часть моря круглый год покрыто льдом. Также характерно и то, что в устьях рек вода практически пресная.

Море Лаптевых до 1935 года называлось морем Норденшёльда в честь одного из самых умелых мореплавателей всех времён. Норденшёльд первым проплыл из Атлантического океана в Тихий океан через Северный Ледовитый океан, и смог проплыть вокруг Евразии. В 1935 году море переименовали в честь братьев Харитона и Дмитрия Лаптевых, участников Великой Северной Экспедиции. Их трудами описан значительный промежуток береговой линии моря и полуостров Таймыр. Расположено море Лаптевых между Новосибирскими островами, Северной Землёй и полуостровом Таймыр. Площадь моря составляет 672 тыс. квадратных километров, глубина местами более 3000 м. В море Лаптевых впадает самая большая река Сибири — Лена, по которой вывозится лес и другие богатства Сибири. В холодное время года это море, как и Карское, тоже бывает покрыто сплошным ледяным панцирем, и морозы здесь достигают до минус 35 градусов.

Восточно-Сибирское море получило своё название в 1935 году по предложению Юлия Шокальского, бывшего председателя Русского Географического Общества. Этот ученый был известен тем, что ввёл в науку понятие «Мировой океан». Море расположено на шельфе. С октября по июль оно полностью покрыто льдом.

Чукотское море тоже находится на севере и является судоходным только в период с июля по октябрь. Всё остальное время года оно покрыто льдами. Площадь моря около 600 тыс. квадратных километров. Средняя глубина — более 1000 метров. В Чукотском море наименьшее количество островов в арктическом регионе. Наиболее известные среди них — остров Врангеля и остров Геральд.

Берингово море относится к морям Тихого океана. Названо оно было в честь командора Витуса Беринга, датчанина на русской службе, которого в России называли Иваном Ивановичем. Задачей его экспедиции было достижение и изучение берегов Северной Америки, что и было с успехом выполнено. Но на обратном пути корабль попал в шторм и был выброшен на один из островов архипелага, который назовут Командорским, а главный остров, куда выбросило корабль — островом Беринга. Запасов еды у мореплавателей было мало, и большая часть выживших скончалась от цинги. Окончил свои дни на острове и сам командор. Лишь сто лет спустя его заслуги признали, и море получило его имя. Берингово море — самое восточное российское море, раскинувшееся между Камчаткой и Америкой. На севере Берингово море соединяется с Чукотским морем, на юге граничит с Алеутскими островами и открытым океаном.

Многие думают, что Охотское море происходит от слова «охота», подразумевая промысел морского зверя. Но это не так. Название происходит от имени реки Охота, которое впадает в море. В теплую погоду здесь возможно купание. Охотское море почти со всех сторон окружено горными образованиями. На востоке, западе и юге располагаются кайнозойские складчатые хребты Камчатки, Сахалина и Хоккайдо. На северо-западе к Охотскому морю подходит Восточно-Забайкальско-Приамурская область. Общая площадь водной морской поверхности составляет 1 млн. 600 тыс. квадратных километров, самое глубокое место — более 3900 м.

Мало кто знает, что внутри Охотского моря находится ещё одно маленькое внутреннее море под названием Шантарское море, которое отделено от его акватории Шантарским архипелагом, который и дал название этому водохранилищу.

Японское море. Тут с названием всё понятно, интересна только история. Известно, что это море, расположенное в Приморском крае и входящее в состав Тихого океана, получило своё название в 1929 году на очередном заседании Международного Гидрографического Общества. Японские представители настояли на таком названии, хотя раньше это море называлось «Восточным». Примечательно, что корейцы не признают этого названия, т. к. в тот момент находились под японской оккупацией и не могли прислать своих представителей на заседание. Сейчас в мировой практике принято писать зачастую оба названия, постепенно отдавая преимущество «Восточному». Естественно, что японцы эту тенденцию не поддерживают. Японское море лежит между материком Евразия, островом Сахалин и Японскими островами. Японское море относится к наиболее крупным и глубоким морям мира. Его площадь равна 1062 тыс. квадратных километров, наибольшая глубина — 3720 м. Основными крупными портами Японского моря являются Восточный порт, Вонсан, Холмск, Владивосток, Цуруга, Чхончжин.

Каспийское море — единственное бессточное море на юго-западе России. Этот водоем относится к категории замкнутых морей. Протяженность береговой линии составляет 1460 км, максимальная глубина 1025 м. Исходя из некоторых признаков, Каспийское море должно называться озером. Но солоноватость воды, размеры и гидрологический режим указывают на то, что это море. Вдоль берега находится много островов. Воды Каспийского моря непостоянны, они то поднимаются, то опускаются. В Каспийское море впадает более ста рек, крупнейшей из которых является Волга. Зимой северная часть моря замерзает. Растительный и животный мир Каспийского моря, которое раскинуло берега сразу на три региона: Дагестан, Калмыкию и Астраханскую область, уникален. Здесь всегда активно развивается рыбалка, бюджетный отдых, колоритная природа.

Как выяснили морские исследователи, самым большим по площади на нашей планете и самым необычным морем считается Саргассово море. Оно находится в Атлантическом океане, не имеет берегов и ограничивается только сильными атлантическими течениями: Гольфстримом, Северо-Атлантическим, Северо-Пассатным и Канарским. Поверхность его вод составляет более 7 млн квадратных метров. Благодаря им Саргассово море постоянно крутится по часовой стрелке. Еще более удивительна флора и фауна этого места. Море густо наполнено водорослями — саргассами, суммарный вес которых составляет около 10 млн. тонн.

А вот звание самого глубокого принадлежит Филиппинскому морю. Его максимально изученная глубина составляет 10265 метров.

Интересный факт: Желтое море, чья глубина достигает всего 100 метров, вопреки этому считается морем, а не озером. А вот знаменитый Байкал со своими 1 642 метрами глубины все равно считается озером.

Больше всего званий заслужило Красное море. Оно признано «самым-самым» сразу в трех номинациях: «самое теплое море», «самое соленое море» и... «самое грязное море». Кроме того, в него не впадают реки, и именно этот факт обуславливается тем, что состав лечебных грязей по периметру бассейна из года в год только улучшается.

Примечательно, что самым чистым считается море Уэдделла, расположенное у берегов Антарктиды. Исследователи рассказывают, что химический состав его вод близок к дистиллированной воде, и что предмет, опущенный на 80-метровую глубину, можно увидеть невооруженным глазом. Тем не менее, рекорд по прозрачности вод был установлен не здесь, а в Гвианской котловине Атлантики в 1987 году. Тогда испытателям удалось разглядеть предмет, лежащий на глубине 4 километров.