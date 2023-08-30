Таким образом, жизнь так или иначе показывает, что большинство людей, употребляя наркотик, не понимают и десятой доли того, на что способно это одурманивающее средство. Наверное, потому что, как утверждают врачи, эмоция человека материальна, она не есть что-то абстрактное.

Более того, наркоманы весьма изощренным способом находят всяческие поводы для того, чтобы оправдать свои поступки. И, естественно, наркотики не воспринимаются ими как что-то вредное или опасное. Если послушать наркомана, то выяснится, что наркотики — это вполне полезный допинг и он ничем не вредней, чем сахар.

"Сколько бы я ни пыталась поговорить со своим сыном о том, какую опасность несет в себе даже самое безобидное одурманивающее средство, у меня ничего не получается, — рассказывает одна моя хорошая знакомая, которая вот уже год как не может разобраться в поведении своего единственного сына. — Мой ребенок рос без отца, поэтому я старалась ни в чем ему не отказывать. Покупала самую лучшую одежду, давала деньги, когда он просил, и всегда отпускала с друзьями на пикники или загород. Тогда мы жили в Грозном, и я никогда не оставалась без работы. В общем, нужды мы ни в чём не испытывали. Сын повзрослел, и я, учитывая то, что он у меня один, к 20-ти годам решила женить его. Продав квартиру в Грозном, переехали жить в Ингушетию. Сейчас у моего сына растут два прекрасных мальчика, и жена ему попалась покладистая, хозяйственная, рукодельница. Но беда в том, что мой сын очень часто стал пропадать неизвестно где и неизвестно с кем. А придя домой, устраивает скандалы, бьет жену без причины, а дети его только раздражают. Внешний вид у моего сына при этом бывает очень странный — отрешенный взгляд и пустые глаза. Я, конечно, вмешиваюсь в его судьбу, пытаюсь его образумить, но у меня у самой, если честно, уже руки опускаются. Утром следующего дня при разговоре со мной мой ребенок начинает прятать глаза, путается, повторяется и испуганно смотрит по сторонам, будто он чего-то боится. Затем начинает судорожно чесаться по всему телу и повторять, что он ничего плохого не делает и впредь будет только исправляться в лучшую сторону. Но я-то вижу, что дело уже пахнет горелым, тем более что он всегда нуждается в деньгах, и если я ему их не даю, он может попросить деньги взаймы у кого угодно, даже у малознакомых соседей. Казалось бы, все признаки начинающего наркомана тут налицо, но он не хочет признаваться в этом и постоянно клянется, что не употребляет ничего из запрещенного. Что мне делать, я не знаю. Но одно знаю точно: если сейчас не принять меры, я лишусь единственного сына, которого растила с таким трудом!"

Согласитесь, этот крик израненной души матери, взрастившей сына, никого не может оставить равнодушным. Всегда легко давать советы, обсуждать чужую боль или проблему, но когда всё это коснется самого себя, человек теряется. Именно в таком состоянии сейчас пребывает и моя собеседница, которая рассказала о своей беде в надежде получить какой-то совет от людей, прошедших через эту боль.

Да, все мы наслышаны о том, что в основном наркоманы, когда думают о наркотиках, просто не берут в расчёт моральный и поведенческий аспект. И самое интересное, что они даже не осознают, что при необходимости могут даже убить человека, чтобы достать очередную дозу. А это уже не только неадекватное поведение, а серьезное преступление. Тем не менее они думают, что наркотики — это всего лишь безобидная вредная привычка, и её вполне можно сравнить с любым другим пристрастием. Поэтому и сын нашей героини считает, что ничего плохого он не делает.

По убеждениям врачей и психологов, люди, начинающие употреблять наркотические средства (не имеет значения, легкие это наркотики или тяжелые), оправдывают себя вовсе не потому, что настолько тупые и наглые. Нет, их мозг и психика ставит блок, чтобы оградить от мысли бросить употребление. Именно их мозг очень против того, чтобы человек прекратил употребление. И мозг блокирует здравый смысл, разум. Обычный электрический сигнал в мозг, когда у человека идёт рефлекторная реакция на какой-то обстановочный раздражитель, напоминающий ощущение о наркотике, начисто отключает разум и заставляет его подчиниться инстинкту.

Как мы знаем, употребление наркотиков сильно влияет на физическое и психологическое здоровье, формируя болезненное пристрастие. Создается такое ощущение, что попробовавший эту дрянь хоть один раз становится зависимым, и никакие силы не смогут его вытащить из этой бездны. Бывших наркоманов не бывает! Так гласит народная молва. Но все же, как оказалось, среди нас есть и такие персонажи, которые вылезли из этой беспросветной тьмы. К сожалению, их так мало по сравнению с теми, кто только-только начинает вступать в этот запретный мир, но с одним из них нам удалось поговорить.

«Детство у меня протекало довольно благополучно, — начинает свой невеселый рассказ мой собеседник под условным именем Ахмед. — Я был не единственным ребенком в семье, но родители делали всё возможное, чтобы мы росли в достатке. Хотя, если честно, порядочным людям всегда было тяжело жить, потому что они работали на совесть, и поэтому, конечно, роскоши как таковой у нас дома не было. А меня окружали ребята, у которых папа или мама занимались бизнесом и ни в чём своим чадам не отказывали. Вот тут-то и начались наши первые «похождения под луной» с крутыми пацанами, которые имели связи и могли достать всё, что пожелается. Это были лихие 90-е, когда и в экономике, и политике шел развал, коснувшийся и простых людей. Постепенно я попал в плохую компанию старших ребят.

Когда в Осетии начались военные события, я был уже известным наркоманом, хотя сам я не считал, что это плохо. Я даже больше вам скажу, это радовало меня: ведь я не был какой-то серой мышкой и поэтому стремился быть выше тех, кто жил скучной и бессмысленной, как мне тогда казалось, жизнью. Причем у меня не было никаких угрызений совести ни перед родителями, ни перед обществом. Проще говоря, меня устраивало свое внутреннее состояние: мне было весело, а остальное — по барабану!

Но однажды в моей жизни наступил такой переломный момент, когда произошло ясное осознание того, что я полностью зависим. Просыпаясь утром, я понимал, что в этот день я вообще ничего не смогу делать, меня раздражало всё вокруг, даже разговоры людей. Мама, скорее всего, догадывалась, что со мной не всё в порядке, но ничего не говорила. Видимо, боялась разозлить меня ещё больше, ведь я дома всегда был злой, а в компании друзей всегда находили чем меня угостить. Но это так быстро заканчивалось, начиналась ломка, а для новых доз нужны были деньги. Начал воровать: на рынке, у знакомых, даже у близких родственников...

Сегодня, обдумывая свой жизненный путь, я часто задаюсь вопросом: а что же мне помогло выйти из этого кошмара? Скорее всего, осознание того, что дальше может быть только хуже! Плюс места не столь отдаленные, куда я попал тоже по «милости» наркотиков, сделали свое дело: там умеют ломать человека. Но что удивительно, именно в застенках я из наркомана превратился в нормального человека: я научился читать Коран и совершать пятикратную молитву! Это большое благо, о котором я и думать не думал раньше, будучи на свободе. Одним словом, вернувшись из тюрьмы, я стал совсем по-другому смотреть на жизненные обстоятельства и понял, что в мире есть ещё много и других интересов. Тем более для меня найти работу не составило большого труда: с детства любил строить и что-то мастерить. Правда, жениться пока не получается: какая нормальная девушка выйдет замуж за бывшего наркомана, отсидевшего солидный срок за решеткой? Вот и я в свои 50 пытаюсь жить, уповая на Всевышнего, и не винить в этом судьбу, которую я когда-то пытался прогнуть под себя«.

Темой наркомании в журналистике я занимаюсь много лет. И не понаслышке знаю, что разговорить бывших наркоманов «по душам» бывает очень сложно, почти невозможно. Но мне несказанно повезло и со вторым собеседником — более молодым парнем под условным именем Ильяс, который поведал свое откровение не сразу, а только через несколько дней после нашего знакомства. Видимо, боялся, что я укажу здесь его настоящее имя, и люди узнают, о ком идет речь. Но мои убеждения в том, что конфиденциальность для нас — не просто слова, помогли ему раскрыться, и первое, на чем он сделал акцент, было тяжелое детство.

«Не знаю, может быть, я и не прав, но мне кажется, что мои родители уделяли воспитанию детей недостаточно внимания. Лично я был предоставлен сам себе, тусовался постоянно на улице с ребятами из неблагополучных семей. Пошли мы как-то во двор и стали нюхать какую-то дрянь, но после мне стало так хорошо, что я решил, что мне это нравится. Дальше — больше. Где-то к 12-13 годам стал пробовать план, он же марихуана, а в 14 лет стал употреблять амфетамин. Испытав неописуемую эйфорию, понял, что это то, что мне нужно. Под действием этого препарата я не испытывал никаких преград. Неделями мог не спать и делать всё, что мне хочется, но всё это продолжалось только до определенного момента. Организм требовал повышения доз, и после я решил использовать героин, от которого получал еще более сильный кайф. Ну и дальше на протяжении 11 лет без остановки.

Дома в тот период у нас стояла настоящая истерика. Когда родители нашли у меня на теле синяки, они забили тревогу и начали меня запирать в комнате. Было очень плохо. Видя эту ситуацию, бабушка жалела меня и при каждом удобном случае, когда родители куда-то уезжали, выпускала меня на свободу. А эти несколько минут для меня становились спасением, и «друзья» постоянно шли на выручку.

Когда отец увидел, что состояние моё становится только хуже, он навзрыд заплакал. Никогда ранее никто из нас не видел своего отца плачущим, он был очень сильным и волевым человеком, но когда это произошло, я понял, что это я заставил его так огорчиться. Я очень сильно испугался, что с ним может что-то произойти, ведь я никогда не видел своего отца таким разбитым. В те минуты я дал себе слово: лучше я сам умру, чем за меня будет умирать близкий человек. И, наверное, такое твердое решение, которое мне далось с таким трудом, помогло найти правильное применение своим оставшимся силам. Несмотря на то, что в тот момент я весь в поту просыпался утром, а слезы невольно катились по щекам, надежда на исцеление не покидала меня. Я понимал, что в моей жизни наступила черная полоса: мучаюсь сам, мучаю родных, а в душе стояла полная пустота! Но всё же Аллах смилостивился надо мной и дал мне силы для борьбы с самим собой! К сожалению, после нескольких месяцев моего исцеления отца не стало. На момент кончины ему было всего 43 года, и в его преждевременной смерти я обвиняю только себя.

Да, я понимаю, вы скажете, что так было предначертано судьбой и что Аллах забирает души людей по своему усмотрению. Но такие утешения не могут загладить мою вину перед оставшимися в живых родных мне по крови людей. Мама тоже очень сильно заболела после ухода отца, и как я могу не позаботиться о ней? Поэтому я даже мысленно не могу допустить, чтобы с ней случилось несчастье.

Теперь я пытаюсь чего-то достичь в жизни, доказывая самому себе, что я на что-то способен. Понимаете, я очень много давал обещаний самому себе, родителям, и очень много раз их нарушал. И за это я себя просто ненавижу. Мотивирует то, что у меня стало получаться жить без участия иглы. Меня стали уважать, благодарить, верить в меня. Я не имею права больше нарушить данное слово. И этим всё сказано".

Можно сказать, что судьба неблагосклонно отнеслась и к нашему следующему герою, который к 28 годам потерял зрение обоих глаз. Произошло это вследствие тяжелой травмы, полученной Артуром в процессе разбора боевых гильз, найденных ребятней на обочине дороги после перестрелки.

«Первые минуты ранения помню смутно. Кругом всё было как в тумане. Затем я потерял сознание и очнулся только после сложнейшей операции. Таких операций в моей жизни было ещё очень много, в том числе и за пределами нашей республики, но каждый раз я надеялся, что врачи сумеют вернуть мне хотя бы небольшую часть зрения. Но в один момент я убедился, что это невозможно. Кроме отчаяния в те минуты я не испытывал ничего. Ненавидел всё и всех вокруг, никого не хотелось слушать и понимать, что жизнь продолжается. Да какая там может быть жизнь — без обоих глаз?! Вы можете себе это представить? Тем более, случилось это внезапно, без каких-либо болезней. Вчера видел, а сегодня — полная тьма!

Ну вот тогда у меня и зародилась мысль: уйти из жизни весело. В смысле, под кайфом. Я тогда подумал, если я сделаю «золотой» укол, то это поможет мне безболезненно расстаться с жизнью. Но знакомые с ситуацией отметили, что кайф этот нужно ловить постепенно, не усугубляя и так неважное состояние здоровья. И я, строго следуя инструкциям, начал постепенно вливаться в процесс. Я сейчас не хочу говорить, что творилось у нас дома в тот период. Шло время. Я сдавался день ото дня. Перед тем как ложиться спать, я просил прощения у Аллаха, но сам ничего не делал для того, чтобы исправить ситуацию.

В одну из ночей мне во сне приснился мой отец, которого давно уже нет в живых. Как сегодня помню этот сон, когда отец, стоя на коленях, просил меня образумиться и бросить курить. А я в тот момент подумал: наверное, отец не знает о том, что я не только курю, но и колюсь, и решил оставить это втайне от него. Но в следующее мгновение, пристально вглядываясь мне в глаза, папа прокричал: «Я знаю обо всех твоих прихотях, но всё началось с курева. Так вернись же туда обратно и брось эту гадость! Иначе она приведет тебя в ад. А зрение к тебе вернется, как только мы с тобою встретимся».

Я проснулся весь в поту и долго не мог отойти от такого состояния тревоги. Вечером того же дня я попросил брата отвезти меня к местному мулле, который после толкования сна, сказал мне очень хорошие слова, которые стали для меня неким трамплином в правильную жизнь. Одновременно снижая дозу наркотиков, я стал ходить на коллективные намазы, перестал курить и вскоре, сам того не понимая, стал думать о будущей жизни, интересоваться детьми и домашними хлопотами, до которых мне раньше и дела не было. Одним словом, благословенный путь к Аллаху помог мне избавиться от этой проклятой чумы и вернуться к нормальной жизни. Сегодня я считаю, что даже будучи инвалидом, человек может приспособиться к жизни и посмотреть на неё совсем с другой стороны«.

И, наконец, я хочу представить вниманию наших читателей одну очень интересную беседу с одним из бывших «барыг», который также пожелал остаться неназванным.

«Город, в котором я сейчас живу, относительно небольшой, но современный. Населения здесь мало, и поэтому почти все друг друга знают в лицо. В принципе этот город меня знал и раньше, когда я жил в другом районе, так как я поставлял туда наркотики. А началось всё с того, что я однажды задолжал денег, и я «кинул» своих продавцов на двадцать тысяч. В течение года мне удавалось от них скрываться, но один звонок в дверь и заманчивое предложение кредитора изменили мою дальнейшую жизнь. Человек, которому я должен был деньги, сказал мне тогда: «Я тебя бить и устрашать не буду, и, если ты хочешь, мы можем с тобой решить этот вопрос полюбовно. Даю тебе 20 граммов, ты их продаешь и возвращаешь мне долг». Я говорю: «Согласен».

На следующий день я поехал забирать товар. Тут же успешно реализовал. Вернул не только долг, но и себе на дозу осталось. И так каждый день. Несколько раз меня подставляли. Подставлял и я. Но в конечном итоге меня вытаскивали за деньги, потому что управленцы знали, что, если цепочка где-то оборвется, дела будут идти не так гладко, как хотелось бы.

Никогда не забуду случай, когда я лоб в лоб столкнулся с градоначальником, который сказал мне такие слова: «Я понимаю, что заставить тебя бросить эту грязную деятельность я не смогу, но хотя бы в город эту дрянь не привози! Оставь людей в покое. Дай детям расти здоровыми». После этого я стал отказываться от поставок в город и начал работать в близлежащих районах.

Вы не поверите, но переломить свои жизненные устои и взгляды на жизнь я смог лишь тогда, когда встретил одного человека, который, невзирая на мое пагубное поведение, поверил в меня, полюбил и сказал, что будет ждать столько, сколько потребуется. Также с помощью этого друга у меня появилось желание помогать людям. В один прекрасный день я решил поехать в благотворительный фонд и предложил им свою помощь, но встретил естественный отказ: ребята из фонда узнали меня и без утайки высказали мне в лицо всё, что они про меня думали.

Но такое справедливое игнорирование волонтеров вовсе не спугнуло меня: наоборот, я с большим рвением стал разрабатывать свою индивидуальную программу для оказания помощи бедствующим, и поставил перед собой цель — любыми путями свести на минимум потребление и распространение наркоты. Со своими должниками и сбытчиками я стал постепенно расплачиваться, а с покупателями строить отношения на поводке. Каждый раз, когда они приходили за очередной дозой, я «втирал им мозги» и переманивал их на свою сторону, рассказывая, как это здорово оказывать помощь людям! Вот в таком образе я нахожусь уже более двух лет. Это постепенное переделывание организма и вкусов требует времени, такие дела быстро не делаются. Но я уже считаю себя маленьким меценатом, а дальше намерен только расти".

Вот такие разные, но в то же время схожие истории людей, которые по различным причинам оказались в трудной жизненной ситуации. Отрадно, что некоторые находят в себе силы бросать курить, пить, потреблять наркотики. И это несмотря на то, что заниматься самолечением врачи не рекомендуют из-за того, что без их помощи зависимый не сможет полностью и на всю оставшуюся жизнь избавиться от физической и психической зависимости. Считается также, что при самостоятельной борьбе с наркоманией вероятность срыва сохраняется, ведь психика человека остается нестабильной.

Огромную роль в процессе реабилитации играют родственники страждущего. Дело в том, что родные и близкие по духу люди личным примером дают человеку понять, что удовольствие, положительные эмоции и эйфорию можно получать и без приема запрещённых средств. Также родственники ни в коем случае не должны упрекать бывшего наркомана его прошлыми поступками, а наоборот, поддерживать в начинаниях, чтобы наркомания окончательно осталась в прошлом.