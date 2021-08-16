«Это один из важнейших объектов системы здравоохранения Ингушетии и поэтому должен находиться в зоне особого внимания. Но беда не приходит одна. Радиаторы медучреждения пришли в негодность по причине отсутствия автономной системы отопления и несоответствия химической водоподготовки. Это показал анализ специалистов, которые определили степень повреждения и причины состояния отопительной системы. А впереди зима. И объект стратегически важный!» — пишет руководитель республики на своей странице в соцсети в «Инстаграм».

Калиматов сообщил, что поэтому принял решение выделить перинатальному центру средства из Национального фонда развития республики на закупку радиаторов к новому отопительному сезону.

Он заверил, что наболевший вопрос с холодными палатами будет решён в скором времени.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, премьер Владимир Сластенин совершил рабочий выезд на объект для личного ознакомления с ситуацией и осмотра здания организации.

В ходе инспекции он заявил, что решение о выделении средств из Нацфонда было принято по обращению руководства медучреждения, поскольку центр столкнулся с проблемой выхода из строя отопительных приборов.

«Кроме того, для определения степени повреждения, причин и оценки состояния отопительной системы был назначен анализ специалистов, а контроль качества исполнения в дальнейшем поручен курирующему вице-премьеру Тимуру Фаттахову», — отметили изданию в пресс-службе.

По словам главврача центра Людмилы Халухаевой, первые годы расходы по замене батарей нес подрядчик в соответствии с обязательствами по гарантийному сроку. Также своими силами закупались дополнительные приборы. По ее данным, причиной возникновения проблемы является несоответствие химической водоподготовки — уровень кислорода превышает норму, что приводит к быстрому окислению металла, а также отсутствие автономной системы отопления.

Последняя проблема решена ранее: со следующего отопительного сезона перинатальный центр планируется отапливать индивидуальной котельной, которая ранее использовалась еще и для снабжения многоэтажных домов для детей-сирот и молодых семей. В текущем году Калиматовым правительству Ингушетии было дано указание построить отдельную блочно-модульную котельную для высоток. Средства на осуществление данных работ также выделены из Национального фонда развития Ингушетии.

Сластенин подчеркнул, что в регионе выпускаются радиаторы, поэтому поставщиком оборудования станет местный производитель.

«Все, что возможно закупить на территории субъекта, должно приобретаться здесь, мы будем осуществлять поддержку бизнесу, то есть налогоплательщикам, пополняющим республиканский бюджет», — заявил глава Кабинета министров региона.

Как сообщала ранее газете «Ингушетия» мэрия Назрани, в проекте строительства двух упомянутых домов было предусмотрено возведение отдельного модуля на подачу тепла. Вместе с тем подрядными организациями не были проведены необходимые работы, что создало постоянные перебои в системе отопления.

По данным муниципальных властей, вопрос отсутствия тепла в квартирах, построенных несколько лет назад для молодых семей и детей-сирот, находится на постоянном контроле правительства Ингушетии и городской администрации.