Участие в конкурсе бесплатное, возрастных ограничений нет, участники ранжируются по четырем возрастным категориям: до 7 лет включительно, от 8 до 11 лет включительно, от 12 до 14 лет и старше 15 лет.

Конкурс «Расскажи миру о своей Родине» дает возможность его участникам поведать о своей Родине всей стране и всему миру. Участники выбирают наиболее интересные для них моменты из жизни своей страны и рассказывают о них своим соотечественникам и сверстникам за рубежом.

Суть конкурса состоит в создании участниками видеороликов или текстовых страниц-презентаций о своей стране, о родных местах на двух языках — русском и иностранном. Конкурсные работы размещаются в сети Интернет, а лучшие демонстрируются на крупных государственных площадках страны. Принять участие в конкурсе может любой желающий, возрастные ограничения отсутствуют.

Для визуального представления работ покажем примеры. Примеры текстовых страниц — презентаций: Ганзоринг Номин Эрдэнэ, Монголия: работа доступна по ссылке; Вонг Хао, Китай: работа доступна по ссылке. Примеры видеороликов: Алессандро Каландрини, Россия/Италия: работа доступна по ссылке; Дмитрий Ерохин и Александра Соболева, Россия/Австрия: работа доступна по ссылке.

Всего за четыре года проведения проекта организаторы получили 3 847 работ из 43 стран, 85 регионов России, 17 городов-миллионников. Авторы лучших работ ежегодно приглашаются в Москву на торжественную церемонию награждения победителей.

Так, 20 мая 2022 года в Государственной Думе РФ состоялась церемония награждения победителей IV Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине», в которой приняли участие более 300 гостей, среди которых победители из 15 регионов России и зарубежных стран. Почётными гостями церемонии стали депутаты Государственной Думы, Московской городской думы, представители Министерства просвещения, Россотрудничества, Росмолодёжи, Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, МПГУ, представители бизнес-сообщества, общественные деятели и эксперты конкурса.

Для того, чтобы стать конкурсантом, участникам из России предлагается пройти следующие шаги: изучить положение о конкурсе; изучить методические рекомендации; скачать и заполнить согласие на обработку персональных данных; создать текстовую работу/видеоролик; заполнить заявку и загрузить работу по ссылке.

Иностранным конкурсантам нужно изучить положение о конкурсе , создать текстовую работу/видеоролик и заполнить заявку и загрузить работу по ссылке.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый этап (подготовка работ, подача заявок на участие) — до 20 марта 2023 года. Второй этап (подведение итогов, награждение победителей) — май 2023 года.

Оценка конкурсных работ авторитетным жюри производится по десятибалльной шкале по двум критериям: ориентированность работы на формирование чувства гордости за свою Родину и положительного образа России среди зарубежных участников и зрителей, а также ориентированность работы на налаживание дружественных связей между участниками из различных регионов Российской Федерации, а также из России и зарубежных стран.