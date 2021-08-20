Говоря об истории создания проекта, его руководитель Владимир Скрипниченко сообщил, что участие в подобных мероприятиях обеспечивает талантливой молодежи качественный рывок в развитии, практику в командной проектной работе, а также воспитывает лидеров будущего в науке, культуре, просвещении и спорте.

Необходимо отметить, что Международный Ломоносовский клуб — это такая структура, которая обеспечивает личностный рост одноклубников через их вовлечение в проектную деятельность, объединяет представителей молодежи всех регионов на междисциплинарной основе, а также обеспечивает сопровождение одноклубников при их поступлении в вузы и дальнейшем трудоустройстве.

За пять лет своего существования «Ломоносовский обоз» продемонстрировал уникальный сбор, анализ и создание необычных символов, представляющих различные регионы нашей страны. А первый свой поход «обоз» совершил по пути великого ученого Михаила Ломоносова из Холмогор в Москву.

За время существования проекта идеи его участников, направленные на повышение туристической привлекательности регионов, при поддержке ФАДН, были реализованы в Архангельске, Вологде, Санкт-Петербурге, Москве и других городах.

В 2021 году организаторы решили посетить территории, расположенные меж двух морей: Каспийским и Чёрным. Это станет незабываемым путешествием, в котором предстоит создать уникальные образы для десяти субъектов Российской Федерации. Вместе с кураторами, лекторами и экспертами клуба участники экспедиции узнают об истории древних городов и совсем недавних событиях новейшей истории России.

По словам учредителей клуба, в самом начале проекта «Ломоносовский обоз. Меж двух морей» перед ними ставились задачи собрать из всех регионов России самую креативную молодежь и представителей творческих специальностей. Участников проекта, прошедших самый жесткий отбор, решено было собрать в Республике Дагестан, откуда им предстояло проделать свой путь через регионы СКФО, ЮФО в Крым и Севастополь, чтобы познакомиться с культурой, традициями и обычаями регионов и выполнить индивидуальные и групповые задания, связанные с графикой, 3D-моделированием, AR и VR.

По сути, межнациональный патриотический проект «Ломоносовский обоз. Меж двух морей» стал новым, уникальным для российского просвещения экспериментом. Маршурт путешествия включает в себя уникальнейшие города и субъекты России: Дербент и Махачкалу (Дагестан), Грозный и Шали (Чечня), Магас (Ингушетия), Беслан и Владикавказ (Северная Осетия), Нальчик (Кабардино-Балкария), Пятигорск (Ставропольский край), Домбай (Карачаево-Черкесия), Майкоп (Адыгея), Керчь и Бахчисарай (Крым) и город-герой Севастополь.

В течение 12 дней (с 16 по 28 августа 2021 года) более сорока молодых и талантливых ребят из всех регионов России создадут новые элементы айдентики для регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, Крыма и города-героя Севастополя.

По плану работы на протяжении проекта ребята примут участие в семинарах культурологов и этнографов субъектов России, в стратегических сессиях по генерации символов и смыслов новых образов Северного Кавказа, а также соберут материалы для красочных презентаций, которые будут направлены в администрации глав посещенных субъектов для принятия решения об установке арт-объектов, использования орнаментов в графических работах, рассказывающих о родном крае.

По условиям конкурса участниками проекта стали молодые ребята и девушки от 14 до 23 лет. Среди них много тех, кто увлекается дизайном, рисунком, IT и мечтает реализовать свои творческие работы в масштабах целого региона. А кто из них не мечтал в летнее время отправиться в путешествие по десяти туристическим регионам? Поэтому отвечая на вопрос, «а зачем тебе конкурс?», каждый из участников говорит, что только у них самые талантливые ребята: от вебдизайнеров до иллюстраторов, и что их проект имеет самую насыщенную программу.

«Профессиональная команда организаторов, которая любит детей и жалеет, что нельзя взять в проект всех сразу, потому что, во-первых, это вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью, — говорит руководитель проекта. — Плюс это развитие международного и межрегионального сотрудничества. Также мы гарантируем безопасность всех участников в проекте и всецело поддерживаем их восторг, стремление творить и дальнейшую уверенность в себе и своих силах».

Три основных направления проекта посвящены формированию российской идентичности, единства российской нации и содействию межкультурного и межконфессионального диалога.

Все, кто когда-нибудь испытывал необходимость показать своё творчество миру, стать звездой и признанным гением, получили хороший шанс продемонстрировать это. А организаторы не на словах, а на деле помогают всем желающим сделать мир чуть-чуть лучше и заодно путешествуют с ними по нашей необъятной стране.

Участников проекта будут встречать жители уникальных регионов Юга России, где они попробуют блюда национальной кухни многих народов, научатся танцевать народные танцы, ну и, конечно же, найдут новых друзей среди ребят самых разных национальностей.

Во время путешествий они будут встречаться с Героями России, спортсменами, артистами и почётными гражданами, историками, волотнёрами и добровольцами, руководством ведущих вузов и посещаемых регионов. И на десерт каждый из членов экспедиции сможет принять участие в совместных мероприятиях со своими сверстниками принимающей стороны, и в дальнейшем сможет приезжать к ним в гости или же стать гостеприимным хозяином в своём регионе.

А ещё в планах экспедиции есть участие в акции «Братство во имя мира», установление национального рекорда самого большого флага Российской Федерации и совместное с моряками и севастопольцами исполнение Государственного гимна России.

«Мы учим создавать социально значимые проекты, быть максимально полезными и эффективными, уметь донести свою идею на бумаге или в публичном выступлении, — говорит наставник команды Ольга Майстренко. — У нас нет места конкуренции — только синергия, командная работа и взаимовыручка: ты помогаешь — тебе помогают! Мы как одна большая семья».

По словам руководителя проекта В. Скрипниченко, в конце путешествия для каждого посещенного субъекта будет подготовлена специальная презентация, в которой будет указано 4 элемента.

«Они могут быть использованы субъектом в дополнение к традиционным орнаментам, визуальным образам, — поясняет Владимир Анатольевич. — Соответственно, после ознакомления с местностью от нас будет арт-объект, который мы предложим руководству региона для установки в определенном месте в целях увеличения турпотока и создания новой туристической точки. Во-вторых, будет также визуальный образ, его можно использовать в качестве контура на презентациях, на графических элементах. В-третьих, представим слоган, наиболее точно характеризующий субъект».

Итак, 17 августа 2021 года межнациональный этнографический проект «Ломоносовский обоз. Меж двух морей», собравший творческую молодежь из 16 регионов России для изучения Кавказа, дал свой старт в Дагестане.

«В год 100-летия с момента создания Дагестана нам было крайне интересным увидеть этот гостеприимный край, познакомиться с культурой многонациональной республики, пообщаться с представителями разных народностей Дагестана, а также попробовать предложить новое видение современных орнаментов, символа, арт-объекта и слогана региона, — говорит Владимир Скрипниченко. — Кроме официального мероприятия в Махачкале, в котором приняли участие руководители Миннаца и Минмолодежи региона, дети в первый же день посетили музеи и достопримечательности города и были под хорошим впечатлением».

Во второй день экспедиции для участников проекта была организована экскурсия в город Дербент, где ребятам рассказали о древнейшей истории Дагестана. Особенно понравилась им уникальная по своим историческим меркам цитадель Нарын-кала, домик Петра I и экраноплан «Лунь», а также не менее завораживающие культовые учреждения: Джума-мечеть и храмы. Далее их ждало здесь знакомство с местной кухней. Руководители городских властей выразили надежду, что участники проекта станут амбассадорами Дагестана, расскажут о том, какая у них республика на самом деле, как здесь рады гостям и туристам.

Организаторы проекта отметили, что дагестанская сторона организовала отличный прием и программу пребывания «ломоносовцев» в регионе. По результатам визита в Дагестан и другие регионы СКФО, подростки, обучающиеся на дизайнеров, архитекторов, изучающие VR/AR моделирование, также представят свои идеи для повышения туристической привлекательности республик.

На третий день путешествий (19 августа), попрощавшись с Дагестаном, участники проекта отправились в Чечню.

Как рассказали организаторы, культурная программа в Чечне началась с возложения цветов к памятнику первому Президенту Чеченской Республики, Герою России Ахмату-хаджи Кадырову в Мемориальном комплексе славы его имени. Также участники познакомились с особенностями местной культуры, с историей чеченского народа и посетили знаменитые мечети «Сердце Чечни» в Грозном и «Гордость мусульман» в Шали.

После Грозного участники межнационального этнографического проекта «Ломоносовский обоз. Меж двух морей» продолжат свое путешествие и приедут в Ингушетию. Мы будем следить за их маршрутом и знакомить своих читателей с программой гостей.

Учитывая то, что Северный Кавказ всегда был и остается регионом, привлекающим внимание российских и иностранных исследователей, писателей, поэтов, путешественников, деятелей культуры и искусства, нет никакого сомнения, что этот проект будет одинаково полезен и для гостей, и для хозяев. И неудивительно, что представители Международного Ломоносовского клуба хотят изучать страну гор, знакомиться с ее культурой, историей и традициями и посмотреть на Юг России через новую призму.

Ингушетия в этом отношении отличается монументальностью форм и неповторимым колоритом красок, особым национальным укладом жизни, оригинальной и ярко выраженной этнокультурой.