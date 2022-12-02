О том, что ингушский язык внесен в список ЮНЕСКО как исчезающий, знает, наверное, каждый житель республики, хотя, возможно, не все осознают опасность данного обстоятельства, поставившего под угрозу вопрос самобытности ингушей. Ведь без языка нет нации.

На страницах нашей газеты неоднократно поднимался данный вопрос, и каждый раз мы спешили порадовать земляков выходом нового печатного издания на родном языке. За последние пару лет на прилавках магазинов заметно увеличилось число детских книг, развивающих пособий и игр, нацеленных на сохранение и развитие родной речи.

Одной из таких новинок стал дидактический материал «Сево фу юъ?», который представляет собой пазл из 12 пар крупных деталей, изготовленных из дерева. Авторами идеи выступили молодые мамы — Мадина Гойгова и Роза Парчиева.

«Как мамы первенцев, заранее подготовленные на публикациях из категории «как правильно воспитать ребенка», «какие сказки читать», «какие методики использовать», мы приобретали различные дидактические материалы, произведенные в нашей стране. Опробовав их на прочность детскими растущими зубами, ручками, которые рвут любую попавшуюся бумагу, нашли свой «золотой фонд» материалов», — рассказывает Роза Парчиева.

По словам энтузиасток, они, не надеясь на особый успех в сотрудничестве, подготовили и направили в офис фабрики игрушек предложение по изготовлению их продукции на ингушском языке. В скором времени поступило предварительное согласие на совместную работу, были соблюдены юридические формальности и подписан договор.

«При содействии Раисы Дидиговой, бывшего руководителя Союза писателей Ингушетии, мы познакомились с Ибрагимом Ваделовым, нашим переводчиком. Именно он готовит ингушский перевод всех материалов и корректирует его. Таким образом, мы — две подруги — неожиданно для себя нашли себе «дело для души» — проект «Берашка безамца», — говорит Мадина Гойгова.

Дидактический материал «Сево фу юъ?» представляет собой пазл из 12 пар крупных деталей, изготовленных из дерева. Пазл разделен на две части, которые предстоит правильно подобрать и соединить во время игры.

«В процессе игры ребёнок тренирует пальчиковый захват, который пригодится для освоения письма, учится различать животных и называть то, что входит в их рацион питания, аналитически мыслит и творчески самовыражается», — отмечают авторы проекта.

Особенностью данного материала является то, что он полностью сертифицирован, экологичен, безопасен для детей и рекомендован к использованию в детских садах и развивающих центрах.

По словам девушки, продукция пользуется большим успехом как внутри региона, так и за его пределами.

«Мы уже получили большой заказ на ее поставку в Казахстан, для наших соотечественников, проживающих там. Принимая во внимание тот факт, что у нас не так много обучающих пособий на ингушском языке, очень надеемся, что наши детские сады приобретут их для своих занятий. Ведь это весомый вклад в развитие и популяризацию нашего родного языка», — делится Роза Парчиева.

Мадина Гойгова и Роза Парчиева полны идей и останавливаться на одном проекте не собираются. В ближайшее время планируются к изготовлению еще развивающие материалы на ингушском языке, которые, как уверены авторы проекта, обязательно понравятся покупателям: новая серия пазлов — «Дийнаташ», календарь для детей и карточки по методике Глена Домана.

«На будущий год мы планируем запустить в печать три книги серии «Со вода»: «Со тика тIа вода», «Со берий беша вода», «Со ара вода», из которых юный читатель познакомится с обычными вещами, которые его окружают, узнает их название на ингушском языке; познакомится с детским садом и его воспитанниками; посетит Башню Согласия и мечеть в Магасе», — говорит Мадина Гойгова.

Приобрести продукцию для своих чад можно уже сегодня в книжном магазине «Букидея», расположенном в торговом центре «Корона» в городе Назрани.