Пункт приема гуманитарной помощи нашим героическим ребятам, жителям Донбасса и Украины открыт и в исполкоме Народного фронта в Ингушетии, в Назрани, на улице Чеченская, 8а.

— Ровно три месяца начал работать задуманный Народным фронтом совместно с военкорами проект по оказанию помощи народным милициям Луганской и Донецкой народных республик, — рассказала газете «Ингушетия» сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Ингушетии Фатима Барханоева. — За это время жители России, в том числе и Ингушетии, собрали 1,5 млрд рублей, деньги перечислили почти 520 тысяч граждан и организаций. Уже доставлено на передовую 400 коптеров, 100 генераторов, 200 тепловизионных приборов и приборов ночного видения; 4 тыс. бронежилетов и касок, 6 тыс. комплектов одежды, 300 биноклей, 500 прицелов различных типов, 3 тыс. средств индивидуальной медицины. За это время появился Центр обучения управлению беспилотной авиацией в Донецке, в этом центре открыт также модуль обучения тактической медицине. Выпускникам центра вручают с собой на фронт коптеры, медицинские наборы, которыми они могут сразу пользоваться, и это спасает жизни.

По словам Барханоевой, в числе особо запомнившихся моментов проекта значатся и три поездки с гуманитарной миссией в зону военных действий военкора Первого канала, бывшего пресс-секретаря Главы Ингушетии Ирины Куксенковой, которая делала это в промежутках реабилитации после ранения во время обстрела Мариуполя ВСУ.

— С помощью данного проекта можно подержать и мирное население Донбасса, — добавила собеседница. — Совет блогеров при Совете Федерации России собрал средства для подготовки к школе детей погибших ополченцев и детей, ставших инвалидами в результате действий ВСУ. Одежда, обувь, канцелярские принадлежности и гаджеты были доставлены маленьким адресатам в их семьи, детские дома, реабилитационные центры. Всё это стало возможным благодаря неравнодушным россиянам. Передача каждого гуманитарного груза сопровождается словами признательности людям, которые сердцем с защитниками Донбасса и поддерживают их посильными финансовыми перечислениями, передачей вещей в региональные отделения Народного фронта.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Ингушетии напомнила, что за три месяца работы проекта «Всё для победы» жители России передали более 230 тысяч единиц продуктов питания, перевязочных материалов, гаджетов, медикаментов, обмундирования в региональные отделения Народного фронта. Всего за три месяца в проекте открылось 36 сборов, в числе которых три — постоянно действующие. Из них 17 уже завершились вручением груза адресатам, по 7 идет закупка, к 12 можно присоединиться сегодня. Их целевые назначения описаны на сайте проекта pobeda. onf. ru в разделе «Чем помочь».