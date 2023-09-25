Великая Отечественная война посеяла в сердца миллионов боль и ничем невосполнимые лишения. Но время всё стирает, остаётся только память, которая живет в наших сердцах и которую мы будем передавать из поколения в поколение.

В этом плане огромная заслуга лежит на плечах поисковиков, которые выполняют бесценную работу. Они находят и поднимают из-под земли останки без вести пропавших солдат и возвращают им потерянные имена. С каждой новой находкой у нас появляется уверенность в том, что никто из погибших ради нас не уйдёт в забвенье.

Можно себе только представить, какие потери понесли наши войска под Малгобеком, если город нефтяников переходил из рук в руки четырнадцать раз! Число погибших в разных источниках разнится до сегодняшнего дня. Но примерная цифра составляет 120 тысяч человек. Эта цифра уже показывает нам величину трагизма боёв под Малгобеком. Долгих шесть месяцев длилась героическая оборона города воинской славы Малгобека, и 3 января 1943 года наступление фашистских войск было остановлено.

Сегодня славный город нефтяников славится большим количеством памятников, воздвигнутых на братских могилах. Это дань памяти погибшим защитникам города. К примеру, на городском мемориале памяти захоронены восемьсот советских воинов. Это самое большое захоронение жертв войны на территории нашей республики, но поиски солдат, пропавших без вести, продолжаются до сих пор.

Надо сказать, что Поисковое движение в России возникло давно, ещё в 1988 году. Но только с принятием закона «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» в 1993 году работа по поиску и захоронению солдат Великой Отечественной войны перестала быль исключительно делом общественности и обрела поистине государственный масштаб.

Региональная общественная организация Республики Ингушетия «Поисковый отряд «Малгобек» ведет свою работу с 2010 года. За этот период поисковики из этого отряда подняли из окопов и огневых точек останки десятков воинов, погибших в ходе Малгобекской оборонительной операции. Все они в разные годы были захоронены с воинскими почестями.

Вот что рассказал нам руководитель Ингушского отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Беслан Дзейтов о работе поискового отряда «Малгобек»:

«В 2020 году в ходе исследовательских работ, которые мы проводим в архивах ООД «Мемориал», впервые нам стало известно, что на подступах к городу Малгобеку в 1942 году произошел один очень тяжелый эпизод, где наши бойцы в количестве одной роты обороняли высоты Терского хребта от фашистских захватчиков. Благодаря документам, которые нам удалось изучить, а в частности согласно содержанию наградного листа на старшего лейтенанта, командира стрелковой роты 571-го стрелкового полка 176-й стрелковой дивизии Попсуева Дмитрия Родионовича, стало известно, что 14 октября 1942 года рота под командованием Д. Р. Попсуева из 90 человек остановила и ровно на сутки задержала наступление крупного немецкого батальона и бронетехники в количестве 45 единиц под Малгобеком. Мы знаем, что подобные батальоны, где содержалось такое большое количество танков и других самоходных боевых орудий, имели у немцев и большое численное преимущество перед нашими войсками. Состав таких батальонов образовывался в зависимости от перегруппировки и задач, которые вермахт ставил перед командованием гитлеровских войск. Специалисты называют цифры от 1 до 2 тысяч бойцов.

Много солдат и офицеров полегло в этом бою. Тяжело был ранен и сам Попсуев. Его вывезли с поля боя, но даже будучи раненным, он продолжал командовать ротой до окончания сражения. Ближе к ночи отважного командира в бессознательном состоянии отвезли в медсанчасть, которая дислоцировалась в здании средней школы селения Яндаре. Сюда во время войны привозили раненых с близлежащих передовых. Здесь, в центре села, кроме госпиталя стояли и наши резервные части.

К сожалению, спасти Попсуева врачам не удалось: спустя сутки, а точнее 15 октября 1942 года, он скончался от ран. В госпитальных документах его фамилия была искажена, в результате у себя дома он до последнего времени числился пропавшим без вести. В ходе поисково-исследовательской работы мы выяснили, что Попсуев похоронен непосредственно на территории госпитального захоронения, которое находилось сразу за медсанчастью, то есть за школой. Мы встречались с жителями селения Яндаре, в частности с неким Евлоевым, который утверждал, что видел, как Попсуева похоронили вместе с другими бойцами в братской могиле, хотя военный комендант якобы говорил, что командира роты похоронят отдельно и ему установят надгробный камень. Но почему его похоронили среди других павших солдат, неизвестно. На этот вопрос нам сегодня никто не ответит, хотя этот офицер заслуживал всех наград и почестей.

По истечении 80 лет после гибели старшего лейтенанта Попсуева его родные получили от поисковиков фотографии с места его захоронения. Ныне там установлен памятный знак, только на нем нет имен бойцов. Поэтому многие воины, умершие от ран в местном госпитале и похороненные в селе Яндаре, до сих пор у себя на родине числятся пропавшими без вести. В этом направлении ведется определенная работа по уточнению списка лиц, похороненных на территории яндырской братской могилы и вынесении их имен на мемориальные плиты«.

Как нам удалось узнать, с 2015 года поисковый отряд «Малгобек» ведет исследовательскую работу, взаимодействуя со всеми региональными отделениями Поискового движения России. В рамках акции «Ежегодный полевой лагерь поисковых отрядов СКФО» в республику приезжают поисковые отряды Северного Кавказа и поисковики из других регионов России, которые в течение недели на высотах Терского хребта ведут поисковую работу. Первый такой межрегиональный полевой лагерь прошёл в 2015 году. В ходе поисковых работ были подняты останки 12 бойцов РККА. Такая же работа проводится каждый год.

«Встречаются такие находки, по которым поисковики узнают имя солдата и его боевой путь, — рассказывает Беслан Исраилович. — Вот, к примеру, в 2017 году была найдена именная вещь — опасная бритва, по которой удалось установить личность солдата. Это Игбаев Халий Юлазович, 1916 года рождения, призванный из Башкирии. Также по нашему предложению ведётся обмен информацией с другими боевыми регионами РФ по установлению погибших воинов, призванных из Чечено-Ингушской АССР. Так, в 2017 году поисковый отряд «Курган» из Нижнего Новгорода, который возглавляет Андрей Чеканов, в процессе поисково-исследовательской работы с немецкими военными архивами выявил и передал в Ингушетию список из 23 человек, погибших в концентрационных лагерях Германии, среди которых числятся ингуши, чеченцы, русские, ушедшие на войну из ЧИАССР. Данная информация передана в Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия».

Если проследить за хронологией деятельности поисковиков Ингушетии, получается, что в 2018 году вместе с ними в работе лагеря участвовали представители Дагестана — поисковый отряд «Кавказ». По завершении полевых работ состоялось торжественное захоронение останков 12 бойцов РККА, поднятых в ходе полевого лагеря, а одного — Перкова Тимофея Никифоровича — доставили в Чувашию на его малую родину. А в апреле 2019 года в республику прибыли поисковики из Нижегородской областной молодежной общественной поисковой организации «Курган» и поисковики из регионов СКФО для проведения подготовительных мероприятий к предстоящему летнему полевому лагерю. Поисковый отряд «Малгобек» вместе с поисковиками из Нижнего Новгорода подняли пять бойцов. Двое их них оказались именными. Один из Подмосковья — Пышкин Михаил Михайлович, а другой из Северной Осетии — Колено Георгий Иванович. Первых двух бойцов подняли ребята из поискового отряда «Малгобек» — Юсуп Хаматханов и Махсуд Мамедов. Поисковики из Нижнего Новгорода подняли ещё трёх защитников Малгобека.

В конце октября 2020 года в Ингушетии состоялась совместная Вахта памяти поискового отряда «Курган» из Нижнего Новгорода и республиканского поискового отряда «Малгобек». Как рассказал нам Беслан Дзейтов, тогда в ходе полевых работ на Терском хребте были обнаружены останки пятерых советских воинов. К сожалению, имен большинства обнаруженных воинов установить не удалось. Но, скорее всего, по мнению поисковиков, все погибшие сражались в рядах 256-й стрелковой бригады. Но одно имя всё-таки было установлено благодаря прекрасно сохранившейся записке, которую нашли поисковики в гильзе: «Политрук Афанасьев Василий Васильевич. В случае смерти сообщить в Ростов». Удалось выяснить, что политрук роты 2-го батальона 256-й отдельной стрелковой бригады В. В. Афанасьев, воевавший в районе Малгобека, числился пропавшим без вести с 4 октября 1942 г.

Также был обнаружен перочинный нож младшего лейтенанта Георгия Александровича Лорха, помощника начальника штаба того же батальона. До войны Г. А. Лорх учился на биофаке Московского госуниверситета, поступил в аспирантуру АН СССР. Числился пропавшим без вести с 5 октября 1942 года. Но, как выяснилось, младший лейтенант Лорх в 42-ом не погиб, а попал в плен. В конечном итоге, за подготовку нескольких побегов из лагеря и восстания военнопленных Г. А. Лорх с товарищами был передан гестапо. 5 апреля 1945 г. здание, где содержались узники, попало под бомбежку английской авиации и было полностью уничтожено. Родственники Лорха были оперативно найдены. Именной нож, согласно их воле, был передан в музей города Малгобека.

В ходе этой вахты состоялась поездка на госпитальное захоронение в с. Яндаре, о котором говорил Беслан Дзейтов выше.

Также в рамках «Вахты памяти — 2020» состоялась встреча руководителей поисковых отрядов «Курган» и «Малгобек» с главой администрации сельского поселения Инарки Малгобекского района РИ Адамом Котиевым, на которой были обсуждены вопросы организации поисковых работ на территории села. По архивным данным были определены границы затерянного христианского кладбища, располагавшегося в пределах административных границ Инарки.

В 2022 году в Ингушетии поисковая работа была продолжена. Межрегиональная поисковая экспедиция, в состав которой входили ингушские поисковики, их коллеги из Дагестана и Нижнего Новгорода вместе с представителями следственного комитета России по РИ занимались поиском останков советских солдат, защищавших город Малгобек в период Великой Отечественной войны. Поисковые работы осуществлялись в рамках проекта «Полевой лагерь поисковых отрядов СКФО». В таком составе поисковики пробыли в Дагестане до Дня Победы. Осенью они снова вернулись на Терский хребет, где в годы военного лихолетья развернулись кровопролитные сражения стратегической Малгобекской оборонительной операции, предотвратившей захват Кавказа немецко-фашистскими войсками.

По словам Беслана Дзейтова, в прошлом году поисковиками были подняты из окопов и огневых точек останки пятерых красноармейцев. К сожалению, установить их личности пока не удалось, поскольку не было обнаружено солдатских медальонов или именных вещей, хотя и были найдены фрагменты обложки партийного или комсомольского билета, но запись на них не сохранилась.

Первая в нынешнем году экспедиция поисковых отрядов в Ингушетии началась в середине февраля в городе воинской славы Малгобеке. Здесь торжественно открыли «Вахту памяти — 2023», присоединившись к Всероссийской акции. В эти дни в Ингушетии проходил первый в нынешнем году полевой выход поисковых отрядов в рамках проекта «Малгобекский бастион», в котором принимали участие члены поисковых отрядов «Курган», «Малгобек» и «Патриот». Поисковые работы велись на высотах Терского хребта в старой черте города Малгобека.

«На открытии «Вахты памяти — 2023», в котором помимо официальных лиц принимали участие руководители общественных организаций, члены ингушского поискового отряда «Казначей», поисковики Следственного управления, а также участники поискового отряда Росгвардии, студенты и молодежь, я сделал отчет, вместивший в себя 13-летний период нашей поисковой деятельности в Республике Ингушетия, и познакомил общественность с планами предстоящих в нынешнем году поисковых экспедиций, — рассказывает Беслан Исраилович. — И в первый же день полевого выхода удача улыбнулась ребятам из поискового отряда «Курган». Им удалось поднять на Терском хребте останки двух красноармейцев. К сожалению, из-за отсутствия медальона и именных вещей установить личности этих бойцов, геройски павших в ходе стратегической Малгобекской оборонительной операции 1942 года, не удалось».

Весенние поисковые работы в Ингушетии продолжились до конца марта, затем поисковики отправились в Дагестан, где они занимались поиском советских самолетов, сбитых фашистами в годы Великой Отечественной войны. Эту работу члены совместной поисковой экспедиции проводили в рамках межрегионального проекта «Горящее небо Кавказа».

«2023 год является знаковым для жителей российского Кавказа и всех россиян, — говорит Б. Дзейтов. — В этом году отмечается 80-летие битвы за Кавказ, а также 80-летие Малгобекской оборонительной операции, в ходе которой под стенами нефтяного Малгобека немецко-фашистские войска впервые потерпели крупное поражение, навсегда утратив возможность захватить богатейшие нефтяные кладовые Кавказа. Поэтому на поисковиков нынешний год накладывает особую ответственность, и потому хочется пожелать им удачи в их деятельности, направленной на сохранение памяти легендарных защитников нашего Отечества».

В рамках реализации федеральных проектов Поискового движения России наши поисковики участвуют в социальных проектах и принимают активное участие во всех торжественных мероприятиях, проводимых в различных городах и субъектах России, а также работают в совместных поисковых группах. О работе поисковых групп узнают потомки погибших воинов и пишут поисковикам письма с просьбой о поиске нужной информации. Предоставить точные данные адресантам по их родственникам очень сложно, но поисковики стараются.

В завершение разговора наш собеседник сказал, что более подробной информацией и точными данными о госпитальном захоронении в селении Яндаре располагает командир поискового отряда «Курган» из Нижнего Новгорода Андрей Чеканов, который не раз бывал на этом месте и общался с жителями села. И, судя по сему, наш следующий материал, посвященный деятельности поисковиков, будет содержать более развернутый анализ работы, проводимой исследователями в центре селения Яндаре, где во время войны размещался медицинский госпиталь и имеется братская могила с неопознанными телами бойцов Красной Армии.

А пока хочется поблагодарить всех тех, кто имеет отношение к поисковой деятельности. Они дают хороший шанс всем погибшим — молодым солдатам и офицерам, оставшимся лежать в сырой земле, приобрести свои потерянные имена и воскреснуть в памяти народа. И в этом мы видим смысл осознанного патриотизма.