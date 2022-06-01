В связи с этим большое внимание уделяется профилактике безопасности перевозок, в постоянном режиме проводится методическая работа, направленная на предотвращение нарушений транспортного законодательства.

Методическая помощь хозяйствующим субъектам транспортного комплекса осуществляется посредством размещения регламентирующих деятельность на транспорте нормативных документов на сайте Межрегионального территориального управления Ространснадзора по СКФО, а также информирование об изменениях в транспортном законодательстве через средства массовой информации.

В 2022 году в рамках профилактики нарушений обязательных требований проведено 50 профилактических визитов, поднадзорным субъектам объявлено 87 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

В рамках профилактических мероприятий на постоянной основе осуществляется консультирование контролируемых лиц по вопросам организации и осуществления контрольных (надзорных) мероприятий, соблюдения обязательных требований, проведено 101 консультирование контролируемых лиц и 1 консультирование в общественных местах.

За 5 месяцев 2022 года при осуществлении контрольно-надзорной деятельности ведомство тесно взаимодействует с другими надзорными и муниципальными органами, органами исполнительной власти.

Государственными инспекторами Госавтонадзора по РИ принимается активное участие в проводимых на территории республики профилактических и рейдовых мероприятиях. До сведения перевозчиков посредством проведения совещаний либо направлением писем доводится информация о резонансных ДТП с особо тяжкими последствиями, имевшими место в регионах РФ, и рекомендациями о проведении мероприятий, направленных на снижение аварийности. Уже проведено 45 информирований.

При проведении рейдовых мероприятий по выявленным нарушениям вынесено 319 постановлений, общая сумма наложенных штрафов составляет 489,6, взыскано — 441,8. Добавим, что руководством территориального отдела Госавтонадзора по РИ, Межрегионального территориального управления Ространснадзора по СКФО непрерывно осуществляются различные мероприятия, направленные на совершенствование эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности.