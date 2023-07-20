Разделяют инсульт на два основных вида: это ишемический инсульт, он связан с закупоркой или со спазмом артериальных церебральных сосудов и вызывает недостаточное кровоснабжение участка головного мозга, и второй- это геморрагический инсульт, это уже кровоизлияние которое связано с разрывами церебральных сосудов (артерий или вен) и истечением крови крестов мозга или под его оболочки, при этом окружающую нервную ткань сдавливают, вызывая гибель нейронов и вызывая отёк головного мозга.

Но инсульт можно избежать, если правильно выполнять рекомендации специалистов. Об этом нам расскажет врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Салима Белхороева:

— Очень важна профилактика инсульта, в связи с возможными последствиями в виде инвалидизации населения.

Для начала надо сказать, что есть факторы риска развития инсульта: это предрасполагающие, такие как возраст, пол, наследственная предрасположенность; поведенческие — это курение, стрессы, прием алкоголя, наркотиков и оральных контрацептивов, кстати от последнего страдают в основном женщины от 18 до 40 лет, а так же избыточный вес и малоподвижный образ жизни; и метаболические, сюда относится артериальная гипертензия, дислипидемия, метаболический синдром, эндокринопатии (сахарный диабет) и коагулопатии.

Для первичной профилактики инсультов нужно вести здоровый образ жизни, рациональное питание, поддержание нормальной массы тела, отказ от курения и алкоголя, а также отказ от психотропных и наркотических веществ.

В качестве профилактики инсультов можно отнести и своевременное лечение с применением лекарственных препаратов — статины, антитромботические препараты и другие.

К вторичной профилактике инсульта относят два метода: немедикаментозный и гипохолестериновая диета.

К немедикаментоным методам относят отказ от курения, алкоголя и лекарств, увеличение физической активности — постепенно.

Теперь о том, как предупредить тяжёлые последствия инсульта.

При появлении таких симптомов, как перекос лица, ассиметричные носогубные складки, различные нарушения речи, в том числе невнятная речь, слабость в ногах и руках, очень важно действовать быстро, так как за время ишемии количество гибели мозговых клеток возрастает.

Чем быстрее больной обратится за медицинской помощью, тем эффективнее будет оказана специализированная медицинская помощь, а именно, системная тромболитическая терапия для рассасывания тромба, но это возможно только в том случае, если вы обратитесь в первые 3-4 часа после того как начался инсульт. После 3-4 часов последствия поражения мозговых клеток необратимы.