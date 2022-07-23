В мероприятии приняли участие заместители прокурора республики, работники аппарата ведомства, прокуроры городов, районов и их заместители.

Участники коллегии дали оценку состоянию законности и правопорядка в регионе, роли прокурорского надзора в обеспечении их стабильности. Отмечено, что направления работы прокуратуры республики определялись в соответствии с поставленными Генеральным прокурором России приоритетными задачами и результатами анализа обстановки в экономической и социальной сферах региона.

Так, в ходе осуществления надзора за исполнением федерального законодательства прокурорами выявлено 16 831 нарушение закона, на незаконные правовые акты принесено 1 028 протестов, должностным лицам внесено 2 368 представление об устранении нарушений законов, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 1 449 виновных лиц. В интересах граждан, общества и государства в суды направлено 1 795 исков и заявлений. По результатам направленных прокурорами материалов в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК России в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании возбуждено 31 уголовное дело.

В ходе проверок соблюдения трудовых прав граждан прокурорами выявлено 1 690 нарушений закона. Итогом работы явилась ликвидация задолженности по заработной плате на территории республики в размере 11 млн 910 тыс. руб. перед 1 056 работниками.

По результатам проверок выявлено 1 048 нарушений законодательства о государственной, муниципальной службе и противодействии коррупции. Выявлено 297 нарушений законодательства о противодействии коррупции, связанных с неисполнением государственными и муниципальными служащими обязанностей, несоблюдением запретов и ограничений. Основная масса нарушений установленных требований по-прежнему связана с представлением государственными и муниципальными служащими неполных и недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные нарушения выявлены в региональном управлении ФНС, территориальном управлении Росимущества, министерствах здравоохранения и культуры, органах местного самоуправления.

С участием прокуроров судами по первой инстанции рассмотрено 405 уголовных дел в отношении 428 лиц.

В порядке гражданского, административного и уголовного судопроизводства в первом полугодии 2022 года предъявлено 1768 исков (заявлений) на сумму более 37 млн. рублей. В Арбитражный суд республики направлено 20 заявлений (исков), в том числе 13 исков о признании сделки недействительной.

Проделана определенная работа по рассмотрению обращений граждан и организаций. Всего в органы прокуратуры республики поступило 2512 обращений. Увеличение числа обращений на 5,5% обусловлено возросшим доверием населения к органам прокуратуры. Особое внимание уделялось вопросам организации личного приема граждан. Всего на личном приеме работниками прокуратуры принято 929 посетителей, из них руководством органов прокуратуры республики — 531, в том числе прокурором республики — 100 граждан.

В завершение коллегии Васильченко отметил, что республиканской прокуратурой проделана определенная положительная работа. При этом он обозначил и имеющиеся недостатки, указав, что в зоне особого внимания прокуроров должны находиться вопросы жилищно-коммунального хозяйства, соблюдения трудовых прав граждан и занятости населения, переселения граждан из аварийного жилья и проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, защиты прав несовершеннолетних, в том числе обеспечения детей-сирот жильем и детей-инвалидов лекарственными средствами, а также своевременного и качественного рассмотрения обращений граждан.

По результатам заседания члены коллегии приняли решение и выработали конкретные меры, направленные на повышение эффективности деятельности ведомства.