Такие функции выполняют и органы прокуратуры, работа которых направлена на обеспечение верховенства закона, защиту конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве, а также интересов общества и государства.

Свою миссию ответственно стараются нести и в прокуратуре города Назрани Ингушетии. Находившаяся в недалёком прошлом в сложных бытовых условиях арендуемых помещений, она достойно прошла сложнейший этап своего становления в качестве самостоятельной структурной единицы в составе органов прокуратуры России.

С ноября 2020 года прокуратуру возглавляет старший советник юстиции Чербижев Ибрагим Умарович, который организует работу прокуратуры, координирует деятельность поднадзорных правоохранительных органов по борьбе с преступностью, организует также взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления и т. д.

Побывав в данном ведомстве и пообщавшись с сотрудниками, сложилось впечатление, что каждый из них на своём месте. Работа в органах прокуратуры напряженная и сложная, что требует от сотрудников правильного психологического настроя, преданности делу — служению закону. Это вполне подвластно в данном правоохранительном учреждении.

О том, какая работа ведётся прокуратурой города Назрань, с какими правонарушениями они сталкиваются в ходе своей работы, я обратилась к сотрудникам прокуратуры.

"Основная деятельность прокуратуры неизменна. Есть закон, букве которого обязаны следовать все, но нарушения тем не менее происходят. Для этого мы и находимся на страже его соблюдения, — делятся они. — В текущем году прокуратурой города выявлено более 2 тысяч нарушений на досудебной стадии уголовного судопроизводства, из них в сфере УРД — 1806, при производстве следствия и дознания — 492. Выявленные нарушения прежде всего касались прав обвиняемого на защиту, сроков представления копий процессуальных документов в прокурору, требования уголовно-процессуального законодательства о соблюдении разумного срока уголовного судопроизводства, а также возмещении вреда, причиненного преступлением.

По результатам изучения уголовных дел вынесено 96 требований, которые рассмотрены и удовлетворены, отменено 70 решений о приостановлении предварительного следствия и дознания, внесено 19 представлений и информаций, по итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 58 лиц. В следственные органы направлено 2 материала, возбуждено 2 уголовных дела. Так, анализ криминогенной ситуации показывает, что общее количество зарегистрированных на территории города в указанный период преступлений увеличилось на 12,2% (с 279 до 313), их раскрываемость выросла на 8,6% и составила 64,4%.

В анализируемый период органами следствия и дознания задержаны в качестве подозреваемых 30 человек, из которых 22 заключены под стражу, в отношении 6 из них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В порядке ст. 237 УПК РФ судом возвращены 2 уголовных дела, оба решения вступили в законную силу. Прокурором же возвращено 4 уголовных дела для производства дополнительного расследования и пересоставления обвинительного акта.

Общая сумма причинённого ущерба по оконченным производством уголовным делам составила около свыше 6,5 миллиона рублей, в ходе расследования возмещен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей, что составляет 16,4% от причиненного, наложен арест на имущество на сумму более 13 миллионов рублей.

Поставлено на учет по инициативе прокурора 62 преступления, из них 49 — по результатам отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

В срок свыше установленного УПК РФ органами предварительного расследования окончено 31% уголовных дел.

Если говорить о надзоре за соблюдением федерального законодательства, которому нами уделяется особое внимание, то в этом направлении прокуратурой города выявлено более 4 тысяч нарушений закона, в целях их устранения принесено 143 протеста, направлено в суд 425 исков (заявлений), внесено 531 представление, по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности 124 лица, в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, направлено 11 материалов, по которым возбуждено 11 уголовных дел.

В текущем году в прокуратуру г. Назрани поступило 602 обращения, из которых 409 разрешено. Как и в прошлый период основная доля обращений разрешена по вопросам надзора за исполнением федерального законодательства«.

«Для нас важно сохранить и приумножить доверие граждан за счет конкретных дел, включая развитие доступности прокурорской помощи — это одна из наших ключевых целей», — заключили работники прокуратуры.