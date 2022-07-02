Коллегия

Работать без формализма

Прокурор Ингушетии потребовал от подчиненных исключить необоснованную пересылку обращений по инстанциям

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Под председательством прокурора республики состоялось заседание коллегии надзорного ведомства, на котором обсуждены вопросы рассмотрения обращений и приема граждан.

С докладом по рассматриваемой тематике выступили руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры, прокуроры городов и районов.

На коллегии было отмечено, что работа с обращениями и приемом граждан остаются важнейшими направлениями деятельности надзорного органа.

Так, за первый квартал 2022 года руководителями прокуратуры республики в ходе личного приема принято 164 гражданина, из них прокурором республики 33, его заместителями 17, прокурорами городов и районов 61, их заместителями 54. В ходе проведенных приемов принято 69 обращений.

Всего в анализируемый период различными видами связи поступило 1168 обращений граждан и организаций.

Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко потребовал от подчиненных исключить в своей работе формализм, необоснованные возврат или пересылку обращений по инстанциям. Прокуроры ориентированы на открытость и объективность при рассмотрении обращений, последовательное отстаивание и восстановление нарушенных прав и законных интересов граждан, оперативную обратную связь с ними.

В целях обеспечения эффективной защиты прав граждан по итогам заседания коллегии определен ряд организационных мер по совершенствованию работы по рассмотрению обращений и приему населения.

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