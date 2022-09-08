Кроме того, единороссы предлагают направлять пени за нарушение сроков работ на развитие образовательных объектов. Эти инициативы представили на всероссийском совещании «Единой России» и Минпросвещения, которое было посвящено промежуточным итогам реализации программы капремонта школ и участию в ней учителей, родителей и школьников.

«Нарушение сроков сдачи школ после капремонта недопустимо», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он напомнил, что на это также указывал Президент на совещании с членами правительства.

«Мы договорились с Сергеем Сергеевичем (Кравцовым — министром просвещения, — прим. ред.), с родительскими штабами, что будем предметно разбираться с каждой школой, каждым зданием. С такими подрядчиками надо прощаться и вносить их в соответствующий реестр», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России». Реестр партия представит в ФАС.

Андрей Турчак напомнил, что на реализацию программы капремонта школ в 2022 году из бюджетов всех уровней предусмотрено финансирование в объеме 418 млрд рублей. Благодаря этому 1 сентября более 1000 обновлённых зданий открыли свои двери. Проект капремонта школ вошёл в Народную программу, с которой партия победила на выборах в Госдуму.

«Единая Россия» вместе с Минпросвещения сформировала реестр, в который вошли 7300 школьных зданий. На время ремонтов за всеми школами партия закрепила ответственных депутатов разного уровня. Мы договорились, что ни один акт приёмки не будет принят без подписи родительского комитета. Минпросвещения нас поддержало«, — сказал Андрей Турчак.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что инициатива «Единой России» об участии родителей, управляющих советов школ и учеников в программе капремонта дала очень важный посыл системе образования, который позволил наладить взаимодействие и диалог со всеми заинтересованными сторонами. Это взаимодействие будет продолжено при реализации программы, подчеркнул он.

«Можно с уверенностью сказать, что в нашей стране делается максимально всё, чтобы помогать и развивать таланты каждого школьника. Создаются школьные кванториумы, места детских инициатив, возрождается единая детская организация, которая позволит ребятам реализовывать свои проекты. Я обращаюсь сейчас ко всем регионам и коллегам — в дальнейшем наполнять школы методически, где-то дать возможность ребятам самим как-то улучшить атмосферу», — добавил Сергей Кравцов.

В свою очередь секретарь подмосковного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов выступил с предложением включить в программу капремонта благоустройство территорий. В Московской области такая практика уже есть.

«Из 328 школ (вошедших в программу, — прим.) у нас 101 — сельская. После благоустройства территорий, строительства стадионов школы становятся знаковыми объектами. В этом году реализовали почти 10 млрд рублей на эти цели, на следующий год в трёхлетнем бюджете деньги заложены с благоустройством», — рассказал он.

Андрей Турчак отметил, что «Единая Россия» обсудит с Минпросвещения этот вопрос. Он также поручил проработать единый подход, который поможет исключить затягивание сроков капремонта.

«Обобщим опыт регионов и выработаем решения, которые нам необходимо реализовать», — резюмировал он.

Отметим, что благодаря Народной программе в этом году в городах и селах Республики Ингушетия откроют порядка 30 общеобразовательных и дошкольных учреждений.

«До конца года планируется ввести в эксплуатацию 20 школ на 13,7 тыс. учащихся и 8 детских садов на 1,7 тыс. мест», — отметил координатор проекта «Новая школа» Сулейм Муталиев, сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия».

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на съезде «Единой России». Ее реализацию закрепили в Народной программе партии. «ЕР» передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,3 тысячи школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приёмки — контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. Партия обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год предусмотрено 66,5 млрд рублей.