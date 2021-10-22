История движется по спирали. Еще каких-то 30 лет назад наш народ — тогда еще «советский», устав от цепких клещей запрета всего и вся, сбросив с себя идеологические одежды, вырвался на «свободу» навстречу нашим так называемым партнерам. Они улыбались нам своими делаными, фальшивыми голливудскими улыбками, обещая манну небесную, молочные реки и кисельные берега, если мы откажемся от своей истории, своих предков — всего, что нас держит на этом свете.

Но вот выросло целое поколение, а обещанного благоденствия не видать. Выяснилось, что к нему ведет только... усердный труд — кропотливый, каждодневный. Да, у нас много проблем, главная из которых бедность, колоссальное материальное расслоение народа, которое нам не удалось устранить крупнейшим социальным экспериментом в истории человечества — революцией 1917 года.

Но спокойно трудиться нам наши «партнеры» не позволят, потому что это их погибель. В последнее время — и это мы видим отчетливо — пресловутый Запад уже не скрывает своей ненависти к России, истерично выставляя нашей стране заведомо невыполнимые условия для продолжения «дипломатических отношений».

Былые договора рушатся, двойные стандарты и лицемерие стали нормой. Быть войне? Дай бог, чтобы пронесло. Но я о другом. О том, как мы — россияне, с удивительной легкостью, порой не отличимой от преступного благодушия, «ведемся» на посулы наших мнимых доброжелателей. Отточив до совершенства принцип «разделяй и властвуй», они по всему свету стравливают друг с другом соседей, извлекая для себя пользу. Любую.

И вот у меня вопрос: а не кажется ли вам, что этот же принцип они проецируют и на взаимоотношения этносов России, веками мирно уживающихся на одной земле? Ведь Россия, в отличие от тех же США, «рождалась» не в плавильном котле наций, а в их добрососедском сосуществовании.

«Каждый народ приносит миру свой урок, своё уникальное достояние. В России таким бесценным наследием является многовековой опыт мирного проживания людей разных национальностей. Другой такой большой многоликой страны, как наша, просто нет. И сохранение разнообразия народов России, их этнической, культурной самобытности имеет для нас ключевое значение, так же, как и традиции взаимного доверия, согласия, родства. Именно эти устои наполняют единство российской нации особой внутренней силой». Это слова Президента России Владимира Путина, произнесенные им несколько лет назад на одной из церемоний награждения отличившихся россиян.

Приближается очередная дата так называемого осетино-ингушского конфликта. Много зла он принес двум нашим народам. Трудно его забыть родным и близким жертв смертоубийств, без вести пропавших, невыносимо тяжко осознавать, что родные косточки не захоронены так, как предписано Всевышним. Но время лечит. Нельзя, противоестественно жить в вечной ссоре. Я не знаю, кто должен сделать первый шаг навстречу. Знаю лишь, что своей неизбывной озлобленностью друг к другу мы лишь радуем врагов России и делаем ее слабее, когда, возможно, настанет момент, что и флот с армией нам не помогут в очередном испытании для общего Отечества.