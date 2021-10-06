Но есть и другие примеры, когда люди, достигнув определенного возраста, испытывают чувство одиночества, тоски, потому как их круг общения становится всё более узким и неинтересным. К тому же многие из пенсионеров уже не могут обойтись без чьей-либо поддержки: они как маленькие дети, которым очень нужны наши забота и внимание.

Насколько важно помнить и уважать старость молодому поколению, еще раз напоминают в начале октября, когда отмечается День пожилых людей, хотя для такого дела необязательно назначать праздничные даты, ведь когда наши родители растили нас, воспитывали и сделали такими, какими мы стали, для них каждый день становился праздником.

С детства впитываем мы от людей старшего поколения народные традиции и мудрость, основы культуры и родной речи. Из бабушкиных сказок, рассказов деда рождается наша первая любовь к родной земле и ее жителям. Также мы никогда не забудем того, что сделано руками людей старшего поколения. Они возводили фабрики и заводы, воевали на фронтах, добросовестно трудились в мирное время, воспитывали нас, своих детей и внуков.

По рассказам своих старших мы знаем, что уважение к возрасту всегда было присуще народам Кавказа, но среди ингушей эти традиционные правила соблюдались особенно строго. Другими словами, почитание пожилых и мудрых людей, беспрекословное выполнение их желаний и указаний является одним из основополагающих принципов ингушской культуры. Ревностное отношение ингушей к соблюдению правил национальной этики столь велико, что нарушение или игнорирование их делает человека как бы неполноценным. Того, кто пренебрёг советом, каким-то образом задел старшего, ждёт репутация невоспитанного человека. Дурная слава коснётся не только молодого человека, но и его семьи в целом. Поэтому воспитанию уважительного отношения к старшим занимаются с самого детства, чтобы избежать бесчестия.

Не понаслышке знает об этом и наша сегодняшняя собеседница — ветеран труда, 82-летняя жительница села Плиево Мади Тумгоева. Узнав, о чём мы будем с ней беседовать, бабушка перевела дух и призналась, что не любит говорить про политику или выборы, как это обычно бывает, когда журналисты встречаются с пожилыми людьми, и рассказала о своих видениях на тему отношения общества к старшему поколению.

«По моему убеждению, уважение к людям старшего поколения заложено в самом менталитете ингушского народа, — говорит бабушка Мади. — Как вы знаете, испокон веков благополучие в семье и обществе ингуши связывают с соблюдением принципа: «Старшему — почести, младшему — уважение». Так говорил мой отец, когда я была ещё маленькой девочкой, и эти слова отложились в моей памяти навсегда. Роль старшего в жизни семьи и общества всячески старались подчеркнуть, чтобы старики не чувствовали себя лишними. И ещё я помню, как старики говорили: «Проявление уважения к пожилому человеку — признак почитания Аллаха». Вы спросите у богословов, и они вам скажут, что только неуклонное следование этим наставлениям помогает поддерживать связь поколений и атмосферу любви и взаимопонимания между людьми преклонного возраста и молодежью».

Действительно, как пояснили нам в Духовном центре мусульман, в исламе уважение к старшим рассматривается как одна из основных нравственных норм. Соблюдение этой нормы дает право человеку называться членом мусульманского общества, тогда как несоблюдение ее лишает его не только этого права, но и чести принадлежать к мусульманской умме, на что указывают слова Посланника Аллаха (салаллах1у алейх1и ва саллам): «Не относится к общине моей тот, кто не уважает старших среди нас, не жалеет младших и не отдает должное тем, кто обладает знанием» (Ахмад ат-Табарани).

Также Анас ибн Малик сообщает, что Пророк Аллаха (салаллах1у алейх1и ва саллам) сказал: «Молодому человеку, проявившему уважение к старику за преклонный возраст, в старости Господь пошлет людей, которые будут ухаживать за ним» (ат-Табарани).

При этом Пророк (салаллах1у алейх1и ва саллам) призывает отдавать должное любому старику, независимо от национальности и вероисповедания. «Клянусь Тем, в чьей руке моя душа, Аллах не лишит своей милости того, кто милосерден не только к своему брату, а милосерден ко всем людям» (Анас ибн Малик).

Таким образом, Посланник Аллаха (салаллах1у алейх1и ва саллам) наставляет молодежь почитать и уважать пожилых людей, ибо они сами станут такими же стариками.

В мусульманских странах редко встречаются дома престарелых, а в нашей республике, к великому счастью, таких учреждений вообще нет. Для нас, жителей Ингушетии, какой бы национальности и вероисповедания они ни были, забота о пожилых людях считается честью.

«Вы, знаете, отсутствие у нас домов престарелых — это действительно повод для гордости, — говорит Мади Берсаевна. — Я очень часто смотрю по телевизору передачи на социальную тему и знаю, что редко можно найти среди российских регионов место, где нет таких учреждений, куда из-за ненадобности сдаются престарелые люди, как ненужный товар. Считаю, что на такие недостойные поступки способны только недостойные люди, которые не ведают о том, что их самих ждёт та же участь. Ингуши никогда за всю историю своего существования не отказывались от своих престарелых родителей: как бы трудно ни было, за стариками следили и заботились об их благе. Также у нас всегда считалось недостойным выказывать какое-либо недовольство и раздражение, когда со стариками становилось сложно общаться, поскольку в этом нет их вины. Они часто болеют, плохо видят и слышат. Их раздражает малейший шум. Именно поэтому мы должны с пониманием относиться к старческим капризам».

Не без основания считается, что проявление уважения к старшим в обществе является показателем уровня прогресса этого общества, свидетельством усвоения основ нравственности его членами и отличительным признаком их воспитанности и великодушия.

Следует отметить, что не забывает о стариках и руководство страны, которое через соответствующие органы обычно приурочивает к празднику повышение пенсий, а также предоставляет пожилым гражданам различные выплаты, льготные программы и другую материальную и благотворительную помощь. Ведь самая главная стимулирующая основа для престарелых людей — это пенсия, которую они заработали честным трудом.

Не менее важным является и то обстоятельство, что большинство мужчин и женщин пожилого возраста могут и далее вносить важнейший вклад в функционирование общества, если им будут гарантированы для этого соответствующие условия. Но в основе всех усилий, принимаемых в этом направлении, лежат права человека. Общими усилиями власти страны могут и должны обеспечить, чтобы люди не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение.

«Мне уже немало лет, и за свою жизнь я «сменила» восемь правителей государства, — рассказывает Мади Берсаевна. — Хочу сказать, что никогда ранее не было такого, чтобы в начале месяца, как бы впрок, выплачивали пенсию. А сейчас эта система налажена и действует бесперебойно. Я уверена, что это заслуга действующего Президента России Владимира Путина. Также только при нём начали выдавать семейные сертификаты и материнские капиталы, которые являются большим подспорьем для молодых семей. А раньше, при моей молодости, об этом даже и не мечтали».

Не секрет, что для многих людей, достигших пенсионного возраста, выход на заслуженный отдых является стрессовым фактором, ведь именно с этого момента его жизнь должна круто измениться. С окончанием трудовой деятельности он лишается личностного развития и места для самореализации. Значительно сокращаются денежные потоки и уменьшается круг возможностей, ведь в нашей стране уровень пенсионных выплат очень низкий, и позволить себе уже многие вещи становится просто не по карману.

Но, согласитесь, для здорового и полного энергии человека пенсионный возраст — это условное понятие. Он также может активно учувствовать в социальной жизни, заниматься домашними делами, всецело уделять время любимому занятию или хобби. В таком случае вовсе не нужно прислушиваться к советам ленивых людей, а различные стереотипы, типа того, что всё позади и начинать что-либо уже поздно, лучше избегать. Ведь многие люди уже доказали, что даже в зрелом возрасте можно наслаждаться полноценной жизнью и чувствовать себя молодым и полным сил.

Доказательством тому, что пожилой возраст — это не приговор, являются реальные примеры из жизни многих пожилых людей, которые будучи на пенсии заявили о себе, как настоящие звезды в различных сферах жизнедеятельности людей.

Но многие пожилые люди способны развлечь себя и самостоятельно. К таким, несомненно, относится и наша героиня, которая на своем примере показывает, что более продолжительная жизнь открывает новые возможности или с ещё большей силой развивает прежние способности.

«Сколько себя помню, я люблю вязать или рукодельничать, — рассказывает бабушка. — А началась эта страсть ещё в детстве, когда мы находились в ссылке. Научила меня этому ремеслу моя старшая сестра Хади, которая на заказ вязала большие пуховые платки, шарфы и другие изделия. Нужно отметить, что в суровой Сибири многие ингуши спасались таким образом от голода и холода. На кусок хлеба продавали не только сшитые или связанные вещи, но и домашнюю утварь, а также именные золотые и серебряные изделия, которые в одночасье превратились в безделушки. Каждому человеку жизнь родных и близких была дороже, чем эти материальные составляющие, поэтому и шел такой обмен. Сейчас круг моих обязанностей по дому, естественно, более ограничен, чем раньше, когда дети мои были маленькие, к тому же я работала. После ухода на пенсию в свободное время я начала разделывать пряжу и вязать. И делаю это до сих пор с удовольствием».

Надо сказать, что бабушка Мади никогда не продавала и не хочет продавать вещи, сделанные своими руками, она их просто дарит родственникам, знакомым, соседям. И получает от этого колоссальную радость. Кофты, безрукавки, гольфы, носки, следики — вот далеко не полный перечень ассортимента эксклюзивного бренда Мади Тумгоевой, который давно уже стал узнаваемым. Также бабушка Мади любит готовить, шить, переделывать и ремонтировать одежду, и в основном она работает без очков. Это какое же счастье — сохранить зрение в таком возрасте и не потерять интерес к жизни и людям! Поэтому не удивительно, что к ней в гости с удовольствием приезжают не только дети, внуки и правнуки, но и дальние родственники, которых она обязательно вкусно накормит, приголубит, каждого выслушает и даст дельный совет. Затем на прощание подарит пару носков с напутственными словами: «Пусть сердце и ноги у вас будут в тепле. И да пребудет с вами Аллах!»

Без преувеличения можно сказать, что заслуженный ветеран труда Мади Берсаевна Тумгоева является счастливой мамой шестерых детей, двенадцати внуков и тринадцати правнуков, которых она одинаково и бескорыстно любит. Но эта любовь всегда была взаимной: дети и внуки никогда не оставляют её без внимания и всегда приходят на помощь, если это необходимо.

«Я не могу сказать, что прожила жизнь легко, — говорит Мади Берсаевна, — всякое бывало. Но я счастлива тем, что у меня есть на сегодняшний день: крыша над головой, хорошие и добрые люди вокруг. Что ещё нужно для счастья?! Главное, чтобы не было войны, и чтобы матери не ждали сыновей с поля боя. А что касается старости, так она найдет всякого, кто перешагнет этот рубеж. И поэтому мой наказ будет таков: никогда не забывайте, что у стареющих людей, как правило, чаще встречаются различные заболевания и определенные потребности. Именно поэтому пожилые люди нуждаются в повышенном внимании со стороны молодежи. Одно ласковое слово может сделать чудо, ведь врачи тоже говорят, что лечить можно не только лекарствами, но и словом. Хотелось бы, чтобы об этом наши молодые помнили всегда».

Бытует мнение, что старость — это золотое время. Осень, как известно, тоже называют золотой порой, поэтому и считается, что люди старшего поколения, их жизнь, мудрые поступки сравнимы только лишь с чем-то очень бесценным и драгоценным, ведь всё в этом мире тленно.

Интересный факт, но в старину к старцу обращались за советом, даже если в этом не было никакой нужды и потребности, чтобы показать, что его жизненный опыт и мудрые напутствия нужны людям. Это придаёт старикам силы, обязывает их быть в форме.

Также всем бабушкам и дедушкам очень приятно, когда их уже взрослые дети, внуки и даже правнуки звонят, чтобы поинтересоваться их здоровьем или приезжают, оставив все свои важные дела, и посвящают им свое драгоценное время.

День пожилого человека бывает раз в году, но повод проявить участие к людям серебряного возраста есть всегда. Давайте отвлечёмся от забот, найдём минутку, чтобы позвонить, навестить, обнять наших дедушек и бабушек. Ведь всех подарков им дороже наше внимание и возможность поговорить. Проводите побольше времени с бабушками и дедушками, уделяйте внимание пожилыми соседям. Не оставляйте пожилых в одиночестве надолго. И за это вам воздастся!