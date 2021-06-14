Ведь препятствий идущим напролом «вандалам» никто не учиняет, надзора нет, следовательно, нет и опасений, что бессовестного хозяина кто-то накажет рублем или общественным порицанием, а главного нарушителя отправят на убой. Коров, овец, даже целый табун лошадей некоторые люди содержат за счет соседей. Они с утра выгоняют их пастись на улицу. Животные свободно забираются в огороды, выламывая даже хорошо закрепленную ограду, уничтожают грядки с овощами на чужих участках, молодые саженцы, вытаптывают посевы рачительных земледельцев, объедают кусты и цветы на клумбах.

С проблемой безнадзорно пасущегося скота хорошо знакомы даже горожане. От набегов непрошеных визитеров страдают и жители Сунжи, бесконтрольно разгуливающая домашняя скотина — каждодневная картина на ул. Энгельса. Кроме повреждений посевов, животные разбрасывают пакеты с мусором, выставляемые по понедельникам и четвергам вдоль дороги в ожидании «оперативных» работников известной в республике «Экосистемы». Часто такая ситуация доводит до споров и ругательств между соседями. Самое удивительное — без зазрения совести после пропажи своих кормильцев владельцы умудряются вызвать жалость у наивных интернет-пользователей публикациями в соцсетях объявлений с просьбой о помощи.

Сколько статей написано на эту тему на страницах газеты «Ингушетия», да и в других изданиях, не сосчитать. Но эффекта пока не видно. Помнится, несколько лет назад, а точнее в конце октября 2017 года, группу чиновников из Ингушетии командировали в Карачаево-Черкесию для изучения опыта по борьбе с бесконтрольным выпасом сельскохозяйственных животных и последующего внедрения этих методов в регионе.

Результатом работы делегации из представителей правительства, муниципалитетов, Минсельхоза, ветуправления и депутатов должна была стать разработка нормативных актов с общими требованиями к организации выпаса и прогона КРС и МРС на территории республики. Поводом для обсуждения этого вопроса и принятия комплексных мер послужили случаи наезда автомобилей на лошадей в сельских поселениях Галашки и Нижние Ачалуки, в результате которых двое молодых людей погибли, один человек получил тяжелейшие травмы.

Органы местного самоуправления поспешили сообщить о создании пунктов временного содержания для безнадзорных коров. Загоны бесхозного скота вроде были построены в селе Барсуки Назрановского района республики.

В сельских поселениях планировалось на постоянной основе проводить рейды по отлову безнадзорных животных, а хозяев штрафовать и заставлять их компенсировать все затраты муниципалитета на транспортировку и содержание задержанных «нарушителей». Но, к сожалению, меры закончились отчетным показом на ТВ загонов из кое-как сколоченных досок.

Проблеме несанкционированного выгула домашних животных в очередной раз свою проповедь посвятил имам мечети Сунже, сын известного богослова Яхьи Махлоева Джабраил Махлоев.

Ректор исламского института сообщил, что для организованного выпаса животных на пастбищах в городе выбрали пастуха. Каждому владельцу КРС необходимо ежемесячно вносить определенную сумму для оплаты его труда. «Таким образом, разрешится проблема с бродячими животными. Ни для кого не секрет, что крупный и мелкий рогатый скот, лошади разгуливают по дорогам, возле мусорных свалок, вытаптывают посевы фермеров, которые постоянно жалуются. Им наносится большой урон, животные доставляют массу проблем многим людям. Нужно принять конкретное решение по данному вопросу», — сказал Махлоев.

При этом он отметил недопустимость нарушения прав соседей, нанесения ущерба их имуществу, подсобным и фермерским хозяйствам.

В свою очередь один из служителей мечети рассказал, как решаются такие наболевшие проблемы в некоторых регионах.

«Недавно мне довелось побывать на проповеди в одном из городов за пределами нашей республики. Имам крупной мечети, которая вмещала в себя порядка двух тысяч прихожан, выступил с резкой критикой людей, выгоняющих своих коров и овец пастись на улицы и вообще не присматривающих за ними. Из-за безответственности таких владельцев страдают многие люди. Напомнив, что ранее в мечети звучали предупреждения в адрес нарушителей принять жесткие меры, он заявил, что впредь на улицах не будет безнадзорных животных, их будут отлавливать и отправлять на убой для раздачи мяса малоимущим семьям. Бродячий скот больше не вернется домой», — рассказал старейшина.

При этом он предположил, что это действенное решение представители духовенства приняли совместно с местными властями, которые организуют работу по отлову пасущихся вне пастбищ животных.

Если от ругательств и взывания к совести отдельных людей толку нет никакого, может пора внедрить эту практику?

Пока проблема бесконечно обсуждается, собрав урожай с соседских грядок, «кормилицы» с чувством исполненного долга отправляются домой с молоком к предприимчивому хозяину, живущему за счет чужого труда.