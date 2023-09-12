Спасение и покой для верующего человека — это его религия, которая дает силы верить в лучшее и идти дальше. Помимо этого, есть немало других способов отвлечься и восстановить свое ресурсное состоянии.

Кто-то ищет умиротворение и радость в общении с родными и друзьями, кому-то помогает «уйти с головой в работу», третьи уделяют время своему хобби, творчеству или шопингу. И я не исключение.

Но этим летом, перепробовав ряд из вышеперечисленных вещей, я так и не смогла морально восстановиться после года работы, домашних дел и забот. А между тем мое внимание было пристально приковано к туристическим поездкам по Ингушетии и Кавказу в целом, которыми пестрили социальные сети.

И только в сентябре ко мне пришло осознание, что мне срочно нужно, пускай и небольшое, но все же путешествие. И выбор пал на Сулакский каньон в Дагестане, который уже очень хорошо знаком жителям нашей республики.

Мои предположения оказались верны, и поездка в соседнюю республику и обратно, местные красоты и самое главное — захватывающее дух катание на катере по каньону — вернули мне ясность и легкость сознания.

О пользе путешествий на состояние человека мне стало интересно узнать и с точки зрения психологии. Помогла мне в этом психолог Мадина Долгиева.

«Безусловно, путешествия оказывают положительное влияние на психологическое здоровье человека. Разнообразие и смена привычной обстановки помогает человеку отдохнуть от ежедневных забот, переключить внимание на новые впечатления, отойти от рутины и посмотреть на многие вещи иным взглядом», — говорит молодой специалист.

По словам Мадины Долгиевой, человек, который регулярно посещает незнакомые места, города, страны и видит непривычный уклад жизни, культурные особенности других народов, тем самым обогащает свой кругозор, у него формируются новые нейронные связи, а значит, мозг как можно дольше будет оставаться активным и молодым.

«Умение быстро адаптироваться к непривычным условиям, общение с людьми иной культуры и языка развивает такое важное свойство человеческой психики, как адаптивный интеллект», — поясняет педагог-психолог АНО «НИИДПО» (Москва).

«Незнакомая информация и обилие впечатлений может помочь преодолеть творческий кризис и выйти из застоя и выгорания. У человека возникают оригинальные идеи и способы решения жизненных задач. Когда человек получает положительные эмоции и приятные впечатления, у него в организме вырабатываются гормоны радости и удовольствия, что, конечно же, хорошо влияет на его ментальное, психическое и физическое здоровье. Положительные эмоции снижают уровень стресса и помогают чувствовать больше удовлетворенности от своей жизни», — говорит Мадина Долгиева, недавно прошедшая курс повышения квалификации в Институте эмоционально-образной терапии Н. Линде, г. Москва.

Слушая Мадину Долгиеву, я лучше поняла и свое состояние, решив для себя, что путешествия должны непременно стать для меня ежегодной терапией и способом давать в жизнь яркие краски. Тем более, что ехать в дальние края нет никакой необходимости, пока не познакомишься с потрясающими видами и разнообразием культуры самого Кавказа.