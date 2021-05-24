Беслан Гудиев, проживающий в Карабулаке, обратился к руководителю региона с просьбой посодействовать в строительстве спортивной площадки, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии. В городе всего 4 микрорайона, по данным городской администрации, только в двух из них оборудованы три спортивные площадки. Министр по физической культуре и спорту республики Али Дошхоклоев сообщил, что в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» в 2021 году планируется поставка в город спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, а также создания малой спортивной площадки. Проект будет осуществлен до конца года.

Вопрос Миланы Амхадовой из с. п. Экажево касался предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение и строительство жилья. Региональный министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Микаил Балахоев пояснил, что в соответствии с утвержденным на 2021 год финансированием и на основании данных органов местного самоуправления, выплаты планируются произвести до истечения года, заявитель присутствует в списках на обеспечение квоты.

Все последующие вопросы касались реализации проектов, направленных на общественное благо.

Так, жительница столицы региона Хава Актемирова, которая является педагогом и работает непосредственно с самыми маленькими ее жителями, обратилась по вопросу реконструкции детской площадки в 10-м микрорайоне Магаса. Махмуд-Али Калиматов поддержал инициативу и поручил мэру города решить этот вопрос в течение 10 дней.

«4 июня мы празднуем День образования республики, у вас будет возможность сделать подарок юным магасцам», — добавил он.

Тамара Экажева из с. п. Экажево подняла вопрос низкого напряжения в электрической сети села. По информации филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго», на территории сельского поселения планируются строительно-монтажные работы, реконструкция коснется и улицы Экажева, на которой проживает заявительница. Программа по снижению потерь и замене сетей на участке реализуется до 30 сентября текущего года. Кроме того, Тамара Экажева обратилась с просьбой организовать сообщение между поселением и районной больницей, поскольку жители территориально привязаны к ней, а в местной амбулатории, в силу установленных законом ограничений оказания медицинских услуг, нет всех нужных специалистов. Руководитель субъекта поручил министру промышленности и цифрового развития Ингушетии Мусе Плиеву обеспечить сообщение с медицинским учреждением до 10 июня.

Глава региона поблагодарил женщину за неравнодушное отношение к родному поселению, а также отметил, что энергоснабжающие организации должны делать упор не только на собираемость платежей за предоставляемые услуги, но в первую очередь на их качество.

С предложением построить прямую дорогу от Малгобека до Назрани обратился Иса Саутиев. Заявителю было пояснено, что на данный момент ведутся работы по реконструкции автодороги «Долаково — Гейрбек-Юрт» (18,8 км), а также будут проведены ремонтные работы на автодороге «Гейрбек-Юрт — Сагопши» (11 км), что позволит сократить расстояние и время пути от Назрановского района до Малгобека.

«После проведения соответствующих мероприятий маршрут от Малгобека до Назрановского района сократится с 54 до 33,8 км. Обеспечить прямое сообщение до Назрани на данный момент возможности нет», — отметил руководитель ГУ «Ингушавтодор» Батыр Хаматханов.

По итогам личного приёма руководителям министерств и ведомств, органов муниципальной власти был дан ряд поручений и рекомендаций по решению вопросов, с которыми обратились к Главе Ингушетии жители региона.