Руководителем данного среднего профессионального образовательного учреждения является Ибрагим Туганович Шанхоев, кандидат юридических наук, заслуженный юрист РИ, полковник юстиции в отставке, который более 30 лет занимал руководящие должности в МВД по РИ и следственного управления Следственного комитета РФ по РИ. Продолжительное время Ибрагим Туганович совмещал работу с преподаванием в высшем учебном заведении, являлся председателем госэкзаменационной комиссии Института экономики и правоведения РИ.

На мой вопрос, трудно ли было начинать новое дело, И. Т. Шанхоев говорит: «Любое дело трудно начинать. А образовательный процесс организовать и наладить — это само по себе сложное дело. Это и подготовка соответствующих помещений для проведения занятий на должном уровне согласно образовательным стандартам, и формирование педагогического коллектива, и создание условий для осуществления образовательного процесса, и многие другие вопросы, которые приходилось решать. А преподавательской деятельностью я занимаюсь давно: преподавал и в колледже, и в институте. Мне нравится профессия педагога. Имея за плечами уже определённый опыт работы в педагогической деятельности, с годами формируется и привычка работать с молодежью, с населением. Благодаря накопленным знаниям в определенной области появилось и желание передавать их молодежи, чтобы подготовить их, так сказать, в большое плавание, к самостоятельной жизни».

— Что бы вы могли сказать о педагогическом составе колледжа? Наверное, у вас сложилось определенное мнение о педагогах...

— Педагогический состав нашего колледжа сформирован задолго до начала учебного процесса. Здесь работают более 35 педагогов. С целью подбора более компетентных специалистов был объявлен конкурс на вакантные должности. В конкурсе учитывались образование, педагогический стаж работы, личные качества, звания, компетентность, личное общение и характеристика с места работы. Наша республика небольшая, и в образовательном пространстве нетрудно узнать через знакомых о компетенции конкретного педагога.

В нашем колледже 90% педагогов имеют высшее педагогическое образование, у большинства из них за плечами более 10 лет педагогического стажа, есть и ветераны труда — М. Б. Дударова, М. С. Даурбекова, Ф. Р. Вельхиева, Х. У. Мержоев, Л. Х. Ужахова, заместитель директора, заслуженный учитель РФ, отличник народного образования РИ, учитель высшей квалификационной категории. Шесть педагогов имеют звания «Заслуженный учитель РФ», «Отличник народного образования РИ». Преподаватели М. Б. Дударова и И. А. Эсмурзиева являются членами Союза писателей РФ.

— А какая форма обучения в колледже, платное ли у вас обучение?

— Обучение у нас платное, бюджетных мест нет. Экзамены поступающие не сдают, проходят лишь собеседование.

— А какие специальности студенты могут получить?

— Самые востребованные специальности — фармация (специальность «фармацевт»), сестринское дело (специальность «медицинская сестра /медицинский брат»), ортопедическая стоматология (специальность «зубной техник»).

— Случается ли у вас, что студенты отчисляются?

— Из нашего колледжа могут отчислить только тех, кто не желает учиться, то есть пропускает занятия без уважительных причин, не готовится к занятиям. Если же студент желает учиться, он имеет право даже по несколько раз сдавать зачет или экзамен, преподаватели помогут ему подтянуться совершенно бесплатно, это оговорено в контракте с преподавателями. Поможем, подтянем, лишь бы желание у студента было учиться.

— Могут ли выпускники колледжа поступить сразу на второй курс университета?

— Это зависит от условий приема абитуриентов в вузах. Каждый вуз предъявляет свои требования. Поэтому при выборе вуза необходимо ознакомиться с правилами приема того или иного вуза.

— Куда уходят ваши выпускники по окончании колледжа?

— Пока у нас не было выпуска, он будет только в 2023-2024 учебном году. Но мы делаем все для того, чтобы дать знания по конкретным специальностям, которые выбрали подопечные. С этой целью мы составили договоры с различными организациями для прохождения практики. Поскольку у нас многопрофильный колледж, студенты проходят практику в различных организациях. У нас договоры с ГОВД г. Назрани (для юристов). Уже после первого курса наши студентки, осваивающие профессию медицинской сестры, проходят практику в медицинском центре «Сафина». Главврач данного учреждения М. Албакова создала все условия нашим студентам для их приобщения к специальности. А будущие фармацевты проходят практику в аптеке № 5. То есть все студенты в июне, после окончания первого курса, вышли на практику, которая поможет им заявить о себе, приобрести навыки деятельности по своей будущей профессии.

В настоящее время во всех отраслях складываются рыночные отношения, очень большая конкуренция в сфере специалистов. А мы своих студентов учим быть лучшими среди лучших.

— Гарантируете ли вы трудоустройство? Ведь это так важно для молодого специалиста?

— Гарантия трудоустройства — это уровень подготовленности выпускников. Ведь, как я уже сказал, существует конкуренция. Учреждения ищут грамотных, трудолюбивых специалистов. Есть студенты, которые с первого курса показали себя ответственными, усердными. Я думаю, что такие выпускники недолго будут искать работу, мы тоже будем им давать рекомендации. Ушло время, когда на работу устраивались по связям. Сейчас работодатель отдает предпочтение достойным.

— Какой подход при взаимодействии со студентами более эффективен — авторитарный, либеральный или демократичный?

— Я никогда не признавал авторитарный метод, мне импонирует демократичный, коллегиальный метод управления.

— Самый лучший, ценный совет, который вы дали бы студентам?

— Учиться, учиться и учиться. Не переставать совершенствовать своё профессиональное мастерство и не бояться трудностей.

Директор колледжа Ибрагим Туганович Шанхоев уверен, что самое ценное для человека — это знания и умение трудиться. Учиться и трудиться во благо общества, так как это великое счастье. Счастье быть полезным, нужным для других, иметь возможность помогать людям. А это достигается только знаниями и трудом.

«Я очень религиозный человек и считаю, что главное — вера в Аллаха и в то, что всё от Него. Помнить, что и богатство, и бедность, и здоровье, и болезни — это испытание в этом мире, и за все надо благодарить Аллаха и просить у Него прощения», — говорит И. Т. Шанхоев.

На сегодня в стенах колледжа трудятся профессионалы своего дела, среди которых и молодые специалисты, которые тоже работают над совершенствованием педагогического мастерства. Наставниками молодых педагогов являются ветераны труда. За короткий промежуток времени педагогический коллектив стал единым ядром, целенаправленно выполняющим основную обязанность: воспитание и образование молодого поколения в свете решений требований ФГОС, закона РФ «Об образовании» и подготовка специалистов для республики и страны.