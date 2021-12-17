Этот документ заменил старый порядок ведения брачно-семейных отношений. Он не отменял церковный брак, однако признавал его «частным делом брачующихся». Официальным фактом считалась лишь соответствующая регистрация в государственных органах. А чтобы воплотить в жизнь провозглашённое декретом, народные комиссариаты юстиции и внутренних дел разработали необходимые законы и инструкции.

Таким образом, регистрация актов гражданского состояния с 18 декабря 1917 года перешла государству, в частности органам местного самоуправления. При районных, городских управах были созданы отделы ЗАГС. Метрические книги были переданы им, а первый Кодекс законов РСФСР об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве, принятый 16 сентября 1918 года определил основные функции органов записи актов гражданского состояния и порядок их деятельности.

«Органы ЗАГС Республики Ингушетия также прошли большой и сложный путь развития: наша история неразрывно связана с историей государства. За это время сложились традиции, накоплен большой опыт работы с документами, осмыслена их уникальность и бесценность. И сегодня продолжается работа по реализации продиктованных временем проектов и программ, направленных на совершенствование системы отделов ЗАГС, для которых главным всегда остается защита законных прав и интересов граждан и государства», — отметила в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» начальник отдела ГС ЗАГС республики по г. Магасу Тамара Евлоева.

24 июня 1993 г. образован отдел ЗАГС при Совете Министров Ингушской Республики, а 12 февраля 1997 года была образована Государственная служба записи актов гражданского состояния. На этот момент в республике существовали три районных отдела ЗАГС. В 2008 году во всех отделах ЗАГС была проведена полная компьютеризация.

Отмечается, что с момента создания компьютеризации реализуется программа повышения качества государственных услуг, предоставляемых населению. Цель программы: каждый житель республики независимо от района проживания должен в равных условиях с городскими жителями получить полный, качественный объем государственных услуг.

С 1 октября 2018 г. органы ЗАГС РФ начинают работать в системе «ЕГР ЗАГС» — это единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, созданный во исполнение Указа Президента РФ от 15 января 2016 г. № 13. «ЕГР ЗАГС» представляет собой систему, которая объединит базы данных всех ЗАГСов, которые раньше велись отдельно в каждом регионе. Оператором системы определена Федеральная налоговая служба Российской Федерации. В системе хранится вся информация об актах гражданского состояния всего населения России (рождении, заключении брака, разводе, смерти, перемене имени (фамилии, отчества), установлении отцовства, усыновлении).

Фактически создана единая облачная среда, в которой уполномоченные сотрудники органов ЗАГС, после подтверждения права на доступ к системе, смогут выполнять любое действие по государственным услугам в сфере актов гражданского состояния, используя при этом все преимущества централизованной системы хранения данных. В частности:

1) онлайн-доступ к ранее составленным актовым записям независимо от места их нахождения на территории Российской Федерации, который в ряде случаев необходим для совершения того или иного действия органом ЗАГС;

2) по мере включения ранее составленных актовых записей в реестр появится возможность прямо в день обращения получить повторный документ: свидетельство или справку, даже если сама запись хранится в другом субъекте РФ;

3) осуществление проверки достоверности (уникальности) вносимых данных;

4) единая система присвоения уникальных номеров входящим и исходящим документам;

5) возможность появления новых сервисов для граждан, как, например, предоставление в личном кабинете ЕПГУ сведений из записей актов о себе и своих несовершеннолетних детях;

6) перспектива в будущем использовать сведения реестра ЗАГС как основного источника формирования реестра населения;

7) взаимодействие всех участников системы актов гражданского состояния — органов ЗАГС разных субъектов РФ только в электронной форме;

8) межведомственное взаимодействие для организации получения уполномоченными органами в электронном виде сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния в среде СМЭВ.

Кроме того, на информационно-аналитическом портале «ЕГР ЗАГС» в интернете в разделе «Сервисы» размещен электронный сервис «Сформировать платежный документ за услуги органов ЗАГС (госпошлина)», который позволяет самостоятельно без личного визита в орган ЗАГС сформировать и распечатать заполненный платежный документ на оплату государственной пошлины за государственные услуги органов ЗАГС.

По словам Тамары Евлоевой, на сегодняшний день техническая возможность работы ФГИС «ЕГР ЗАГС» обеспечена во всех отделах ГС ЗАГС Ингушетии. В свою очередь сотрудники отделов ЗАГС Ингушетии делают все от них зависящее, чтобы обеспечить максимально возможные комфортные условия при получении государственных услуг.

На современном уровне органы ЗАГС осуществляют регистрацию семи видов актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены ФИО, смерти. Информация органов ЗАГС является основной для работы миграционной службы, военкоматов, органов социальной защиты, Пенсионного фонда, налоговых и статистических органов, избирательных комиссий и других организаций. Документы, выдаваемые органами ЗАГС, необходимы каждому гражданину: они свидетельствуют о самых важных событиях в жизни человека.

«Труд работников ЗАГС сопровождает ключевые события в жизни и поэтому он близок каждому человеку. Ежегодно ЗАГСами Ингушетии регистрируется более десятка тысяч актов гражданского состояния. Мы даем напутствия новобрачным в день создания новой семьи, вручаем первый документ гражданина России родителям новорожденного, чествуем супругов-юбиляров. Из года в год неравнодушие и профессионализм работников ЗАГС обеспечивает важный вклад в укрепление института семьи, социальное благополучие региона», — подчеркнула Тамара Евлоева.

Людям, которые ведут отчетность о самых важных событиях человеческой жизни и отдельные ее моменты увековечивают в памяти граждан, посвящен этот профессиональный праздник.

Начальник отдела ГС ЗАГС Ингушетии Т.М. Евлоева