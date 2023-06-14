Львиную долю в деле соблюдения порядка и решении многих вопросов, связанных с правопорядком страны, вносят работники миграционной службы, которые оказывают целый спектр услуг населению по оформлению и выдаче паспортов, приглашений на въезд в страну, а также ведению различных форм регистрационного учета с целью упорядочивания, контроля и надзора. Другими словами, Федеральная миграционная служба — это целая сеть подразделений по всей территории страны и за ее пределами.

Учитывая то, что специалисты данной области вносят значительный вклад в решение проблем, связанных с предоставлением гражданства и миграции, повышением культуры обслуживания, постоянным внедрением передовых информационных технологий для усовершенствования работы, руководством страны в 2007 году был учрежден профессиональный праздник работников Федеральной миграционной службы МВД, который отмечается в России ежегодно 14 июня.

В преддверии праздника Президент РФ В. Путин в своем поздравительном адресе отметил, что «в практику работы службы активно внедряются передовые информационные технологии, повышается культура обслуживания, постоянно расширяется перечень услуг, оказываемых населению. Отмечая положительные моменты в работе ФМС, мы понимаем, что ещё не все проблемы, связанные с предоставлением гражданства и миграции населения, решены, и что впереди вам предстоит серьёзная и кропотливая работа... Успехов вам в реализации стоящих перед вами задач и деятельности во благо России».

Эта цитата наглядно показывает важность той роли, которую выполняет ФМС РФ в современных российских реалиях, и ту ответственность, которую возлагает власть страны на работников миграционной службы государства.

ФМС была основана в 1992 году Указом Президента Российской Федерации. В конце 1999 года эта служба была преобразована в Министерство по делам федерации, национальной и миграционной политики РФ. До 2002 года произошло множество реформ, которые изменяли и дополняли структуру службы. В 2004 году произошло существенное расширение полномочий и обязанностей ФМС. В 2016 году в целях совершенствования управления в сфере миграции и в соответствии с распоряжением Правительства РФ функции и полномочия ФМС были переданы МВД России.

Существует мнение, что причиной расформирования службы стала нехватка полномочий для розыска и задержания нелегальных мигрантов, поток которых все увеличивался. Сотрудникам ФМС приходилось постоянно прибегать к помощи Министерства внутренних дел. Руководители службы часто обращались с предложением разрешить самостоятельное ведение оперативно-разыскной деятельности и ношение оружия инспекторами ФМС. Однако экономически более выгодным оказалось решение о расформировании отдельного миграционного органа и передаче всех его функций в МВД, в составе которого было сформировано Главное управление по вопросам миграции МВД РФ.

Таким образом, Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД перехватил полномочия ФМС и сейчас отвечает за контроль, надзор и оказание государственных услуг в сфере миграции.

Именно территориальные подразделения ГУВМ МВД на всей территории России, в том числе и в Ингушетии, сейчас выдают патенты на работу, принимают заявления о выдаче РВП, ВНЖ и гражданства, делают загранпаспорта россиянам и выписывают визы.

Сегодня мы замечаем, как во многих случаях до сих пор упоминается аббревиатура ФМС или УФМС. И происходит это потому, что простому обывателю, который ничего не понимает в этих реформах, не важно, как называется эта структура. Главное, чтобы здесь ему помогли оформить все необходимые документы и правильно разъяснили, как нужно действовать, чтобы стать законопослушным гражданином. Процесс миграции населения внутри страны, приток иностранных граждан и выезд за границу — все это те естественные процессы, которые должны быть доведены до населения в доступной форме.

Управление по вопросам миграции Республики Ингушетия, на плечи которого возложена очень ответственная функция по оформлению всех необходимых документов как для российских граждан, так и для иностранных лиц, работает по своим правилам и имеет четкую структуру. Занимается ведомство разработкой и реализацией политики в миграционной сфере, учитывая интересы государства. Кроме этого, в управлении ведут контроль, осуществляют надзор и оказывают услуги, связанные с миграцией. Также пресекают и незаконную иммиграцию. Управление по вопросам миграции выполняет важные задачи, полностью контролируя миграционные процессы, касающиеся российских граждан. Сотрудникам службы приходится работать не только с людьми, но и с огромным пластом информации, к которой следует подходить максимально точно и профессионально.

Безусловно, такой труд заслуживает величайшего уважения. На протяжении многих лет благодаря компетентности и результативной работе сотрудников миграционной службы успешно претворяется в жизнь государственная миграционная политика. Это ответственная и непростая миссия — защищать интересы российских граждан и соблюдать международные права человека на свободу перемещения. В связи с этим хотелось бы поздравить всех сотрудников миграционной службы с праздником и пожелать им успехов в профессиональной деятельности, неиссякаемой жизненной энергии, здоровья и благополучия.