Совещание

Максимально включиться в программу

Работников образования Ингушетии проинструктировали о возможностях «Пушкинской карты»

0

В министерстве образовании и науки республики прошло совещание, в ходе которого обсудили работу по программе «Пушкинская карта».

В нём приняли участие представители управлений образования муниципальных районов и городских округов республики, руководители общеобразовательных организаций и сотрудники учреждений среднего профессионального образования.

Заместитель министра образования и науки Ахмед Парагульгов детально проинструктировал участников совещания о системе подключения к программе «Пушкинской карты».

«Мы должны обеспечить максимальное включение в программу населения от 14 до 22 лет. Это позволит повысить культурное образование детей и молодежи Ингушетии», — отметил Парагульгов.

Сотрудники государственного ансамбля народного танца «Ингушетия», также присутствовавшие на совещании, уведомили о готовности организовывать выездные представления в школах. Они разъяснили условия и способы взаимодействия ансамбля с образовательными заведениями.

Напомним, что программа «Пушкинская карта» стартовала в России 1 сентября 2021 года. Ее цели — привлечение молодых граждан РФ к изучению художественной культуры и искусства, мотивация к освоению ценностей российской и мировой культуры, повышение культурного уровня.

В 2021 году номинал «Пушкинской карты» составлял 3 тыс. рублей, а с 1 января 2022 года он увеличен до 5 тыс. рублей. Подать заявку на получение «Пушкинской карты» (специальной банковской карты) можно на портале «Госуслуги» или в отделении АО «Почта Банк».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрани состоится матч за звание обладателя Кубка Ингушетии по футболу среди ветеранов
Детский ансамбль из Ингушетии стал лауреатом конкурса народного танца «Душа Народа»
Малгобекский район занял первое место на фестивале «Праздник ингушской кухни»
В Малгобекском районе Ингушетии с учащимися провели беседу по противодействию экстремизму
Военный комиссар Ингушетии Тимур Местоев издал приказ об объявлении частичной мобилизации
Житель Ингушетии отработает 250 часов за незаконную рубку леса
В Ингушетии обеспечат надежное электроснабжение отдаленного села с полуторавековой историей
В Ингушетии выявлено более 3 тыс. нарушений миграционного законодательства
Ингушетией освоено 60% средств, выделенных из федерального бюджета на текущий год
В России работает горячая линия 122 по вопросам о частичной мобилизации
За мобилизованными гражданами сохранят рабочие места

Главное

Яндекс.Метрика

 