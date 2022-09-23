В нём приняли участие представители управлений образования муниципальных районов и городских округов республики, руководители общеобразовательных организаций и сотрудники учреждений среднего профессионального образования.

Заместитель министра образования и науки Ахмед Парагульгов детально проинструктировал участников совещания о системе подключения к программе «Пушкинской карты».

«Мы должны обеспечить максимальное включение в программу населения от 14 до 22 лет. Это позволит повысить культурное образование детей и молодежи Ингушетии», — отметил Парагульгов.

Сотрудники государственного ансамбля народного танца «Ингушетия», также присутствовавшие на совещании, уведомили о готовности организовывать выездные представления в школах. Они разъяснили условия и способы взаимодействия ансамбля с образовательными заведениями.

Напомним, что программа «Пушкинская карта» стартовала в России 1 сентября 2021 года. Ее цели — привлечение молодых граждан РФ к изучению художественной культуры и искусства, мотивация к освоению ценностей российской и мировой культуры, повышение культурного уровня.

В 2021 году номинал «Пушкинской карты» составлял 3 тыс. рублей, а с 1 января 2022 года он увеличен до 5 тыс. рублей. Подать заявку на получение «Пушкинской карты» (специальной банковской карты) можно на портале «Госуслуги» или в отделении АО «Почта Банк».