О том, как уберечься от него, корреспонденту газеты «Ингушетия» рассказывает врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ингушетии Радимхан Досхоева

— Сегодня гепатитом С страдает большая часть населения России, число болеющих хроническим гепатитом С достигает 2,2-4,9 млн россиян, — говорит собеседница. — В Ингушетии за прошлый год число заболевших вирусным гепатитом детей до 14 лет было 5, из них вирусным гепатитом С болело два ребёнка, а число заболевших детей от 15 до 17 лет составило 10. Кроме того, болезнь затронула и взрослое население региона: число заболевших вирусным гепатитом на 2022 год составило 1290 человек, из них заболевших вирусным гепатитом С — 634. Поэтому очень важно информировать население о мерах профилактики данного недуга, говорить о значительном влиянии образа жизни человека на приобретение этого заболевания.

Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики активно занимается этой работой, распространяя информационный материал, который включает в себя главные и основные вопросы поддержания здоровья печени.

По словам Досхоевой, данная патология представляет собой воспалительное поражение печени, вызываемое вирусом гепатита С, с преимущественным поражением печени.

— Но могут повреждаться и другие органы, например, почки или щитовидная железа, — продолжает она. — Вообще, по статистике, гепатитом С болеет более 2% населения мира. В нашей республике, по официальным данным, в прошлом году число зарегистрированных носителей вируса среди лиц старше 18 лет составляло, как я упоминала, 634 человека. Однако в силу того, что этот вирус в острой фазе имеет бессимптомное течение, зараженных может быть больше.

Врач отметила, что выделяют две формы этого заболевания: острую (ОГС) и хроническую (ХГС).

— Если после инфицирования вирусом гепатита С организм человека не смог самостоятельно с ним справиться и вирус продолжает размножаться более 6 месяцев, это означает, что заболевание перешло в хроническую форму, — объяснила Досхоева. — Хронический гепатит С может протекать в легкой форме или приводить к тяжелым заболеваниям, к таким как цирроз печени и рак. На хроническую форму приходится подавляющее большинство случаев. Опасность хронической формы заключается в том, что заболевание многие годы может себя не проявлять, протекать бессимптомно или прятаться за другими патологиями. Не случайно гепатит С называют «ласковым убийцей»: ведь до тех пор, пока он основательно не разрушит печень, он себя не проявит.

Кроме того, вирус способен сохранять свою вирулентность, или, проще говоря, способность вызывать заболевание, при комнатной температуре более четырех дней. Погибает вирус при температуре 100 градусов через две минуты. Чтобы длительно выживать в человеческом организме, этот вирус ускользает от иммунологической защиты, постоянно видоизменяется и мутирует. Именно эта способность вируса является основной проблемой на пути создания прививки.

Вирус гепатита С находится в большом количестве в крови и других биологических жидкостях инфицированного человека. Заражение чаще всего происходит, когда кровь инфицированного человека попадает в кровь или на поврежденную кожу (слизистые оболочки) другого человека. Наиболее высокий риск инфицирования вирусом гепатита С у людей, употребляющих инъекционные наркотики. Инфицирование также возможно при проведении косметологических процедур, маникюра или педикюра, если в салонах используются нестерильные иглы или другие инструменты. Такая опасность существует в стоматологии, эндоскопии, хирургии и прочих медицинских манипуляциях в условиях недостаточной стерильности. В домашних условиях заразиться можно при использовании общих бритв с лезвиями, маникюрных, педикюрных принадлежностей с другими членами семьи.

Вирус гепатита С передается также половым путем и от инфицированной матери может передаваться ребенку во время беременности или родов. Первые признаки заболевания примерно у 70-80% больных острым гепатитом С вовсе отсутствуют, у остальных бывают крайне слабо выражены. Симптомы появляются в среднем через 6-7 недель после инфицирования, хотя срок может варьироваться от 2 недель до 6 месяцев.

Симптомы включают в себя потемнение мочи и обесцвечивание кала, увеличение печени, субфебрильную температуру тела, желтушный цвет кожи и глаз, болезненность в правом подреберье и тошноту. Хронический же гепатит С может скрываться за такими симптомами, как повышенная утомляемость, интоксикация, головные боли, снижение иммунитета и частые простудные заболевания, нестабильная температура тела, кожная сыпь, зуд, нарушения сна, мигренеподобные головные боли.

Собеседница перечислила и правила, следуя которым можно защититься и даже излечиться от этой заразы.

— Учитывая множество путей передачи вирусного гепатита С и отсутствие вакцины, крайне важно соблюдать меры профилактики, которые помогут уберечь себя от этого заболевания, — пояснила она. — Они, в сущности, просты. Это соблюдение правил личной гигиены, использование только индивидуальных зубных щеток, бритв, пилочек для ногтей, маникюрных ножниц. Внимательно относитесь к выбору салонов красоты, стоматологических кабинетов. Обращайте внимание на соблюдение сотрудниками санитарных и гигиенических норм: чистоты мебели, оборудования и рабочих поверхностей, гигиены рук персонала, наличие чистых перчаток, стерильного или желательно одноразового инструментария. Откажитесь от вредных привычек, таких как употребление алкоголя и различных психостимулирующих веществ. Для профилактики полового пути передачи необходимо использовать барьерные средства защиты. Перед планированием беременности женщинам рекомендуется пройти обследование на вирус гепатита С. Кроме того, не следует забывать о здоровом образе жизни, сбалансированном и рациональном питании, профилактических медицинских осмотрах. Именно регулярные медицинские обследования позволяют выявить неактивный гепатит С, протекающий бессимптомно.

При подозрении на инфицирование достаточно сдать кровь для выявления антител к вирусу. В среднем антитела начинают появляться через 11-12 недель после заражения. Однако следует учитывать инкубационный период гепатита С — от 14 до 180 дней. То есть окончательно убедиться в том, что вы здоровы, можно только через полгода. Чем раньше будет обнаружено заболевание, тем проще будет его вылечить и тем меньше риск самому стать источником инфицирования для других людей.

В заключение подчеркну, что гепатит С уже многие годы является излечимым заболеванием. Прием курса специальных противовирусных препаратов приводит к полному удалению вируса из организма человека и выздоровлению от гепатита С. Важно помнить, что его лечение имеет много особенностей, поэтому назначать препараты должен только врач. Человек, который успешно вылечился от гепатита С, не может заразить других людей.